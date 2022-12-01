Прикроватная тумбочка Илона Маска запустила флешмоб

Твитов нового владельца соцсети Twitter, американского бизнесмена Илона Маска всегда ждут с нетерпением. Фото: REUTERS

Твитов нового владельца соцсети Twitter, американского бизнесмена Илона Маска всегда ждут с нетерпением.

Маск дает собственные экономические прогнозы, представляет новинки, произведенные его корпорациями, частенько шутит.

Но вряд ли он предполагал, что фотография его прикроватной тумбочки запустит в Сети флешмоб.

На столешнице – несколько открытых банок диетической колы, недопитая бутылка воды, пара пистолетов и кое-что еще.

На удивление, привыкшие к обладанию собственным оружием из-за роста криминала в стране американцы, присутствию в комнате Маска пистолетов даже не удивились. Они лишь до сих пор продолжают спорить – настоящее ли они? И заодно постят фотографии различных видов стрелкового и холодного оружия, которые также, как и миллиардер, держат в своих спальнях.

И, как выяснилось, не только оружие. Один из пользователей сообщил, что на его прикроватной тумбочке – свернутый американский флаг, которым был покрыт гроб его дедушки.

Еще несколько поделились не менее сокровенной информацией.

Одна из дамочек, явно на что-то рассчитывая, заверяет, что рядом с ее кроватью стоит фотография Маска.

Жалуясь на высокую инфляцию, некоторые делятся лайфхаками – чем можно заменить прикроватную тумбочку.

Во флешмобе «участвуют» тысячи прикроватных тумбочек со всего света. На многих из них, конечно же, книги.

Неподдельный интерес вызвала банальная газировка в банках. На фото Маска видно, что жестяные банки – золотого цвета. Таких нет в продаже нигде в мире. Кое-кто заподозрил, что корпорации специально производят для миллиардеров напитки в золотых емкостях. Но, похоже, что падающий на банки свет прикроватной лампы окрасил белый алюминий диетической колы в желтый цвет, создав иллюзию богатства.

Кстати, Маска отругали за то, что на столешнице – много следов от банок или чашек. Миллиардеру посоветовали быть аккуратнее и пользоваться услугами домработниц.

Не исключено, что Маск разместил на прикроватной тумбочке оружие исключительно для отвода глаз. Ведь настоящей головоломкой стал незаметный с первого взгляда металлический предмет, лежащий в левом нижнем углу. Им оказался буддистский амулет.