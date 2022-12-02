Не всем нужен дом. Как реклама Домклик на телевидении расколола Интернет

В нашумевшем ролике жена всеми способами пытается убедить мужа купить квартиру. Источник: Youtube

СЛОЖНО БЕЗ НАМЕКОВ

Слышали? В интернете новый скандал! Обсуждают теперь не бодишейминг или харрасмент в среде спортсменов. Теперь диванные эксперты ополчились на рекламу сервиса недвижимости Домклик от Сбера. Якобы новые ролики оскорбляют и даже унижают мужчин.

Наверняка вы этот ролик уже видели. А если не видели — посмотрите. Он по-своему забавный. Под аккомпанемент запоминающейся песенки «Нам нужен дом, дом, дом» жена намекает мужу на то, чтобы пора уже обратиться к известному сервису и решиться на покупку недвижимости. Иногда намеки странные, иногда забавные или даже смешные, но вот обидные? Кхм…

К слову, если уж говорить по существу, то без женских намеков мужчине сложно решиться на покупку жилья. Тем более — в ипотеку. Об этом говорят цифры. Если наличие семьи для женщины, как правило, не является решающим фактором для покупки недвижимости, то мужчина, наоборот, чаще берет ипотеку после вступления в брак и рождения детей. Аналитики рынка говорят, что 72% мужчин, берущих ипотеку, находятся в браке.

Справедливости ради отметим, что жена в рекламе пробовала самые разные способы воздействовать на мужа. Источник: Youtube

Что это значит? Для мужчин именно семья (читай — жена) является триггером, чтобы улучшить жилищные условия. Остальные, видимо, руководствуются постулатом: «И так сойдет». Или просто не хотят уезжать от родителей.

«По сюжету рекламы нынешняя квартира — довольно ветхая, двое детей и третий на подходе, а ему было просто лень зайти в приложение и купить квартиру», - пишет в комментариях на «Пикабу» некто Perkenton. Так что если у тебя на затылке выбривают домик, то ты, получается, сам виноват.

По сюжету, в семье главных героев двое детей и третий на подходе. Источник: Youtube

«ЧТО ДАЛЬШЕ? ШРАМИРОВАНИЕ?»

Собственно, на судьбоносную роль женщин в квартирном вопросе и намекает видеоролик, но, естественно, не в лоб, а в игровой форме. Но все же нашлись люди, которые успели обидеться и запустили целую пиар-кампанию под слоганом «Домклик» в рекламе унижает мужчин на всю страну! Ату его!»

Вот, к примеру, пишет в комментариях на Ютубе пользователь Nikimoni с 13-ю подписчиками (пунктуацию и орфографию решили не менять): «Во мужик попал. Больше всего угараю когда жена на затылке машинкой дом постригла».

Анонимный пользователь на сайте, где обсуждают рекламные интеграции, и вовсе выводит из рекламы сервиса загадочную схему, которая превращает всех женщин в хищниц, а мужчин, соответственно, в жертв.

«Все просто. Сейчас они живут в квартире мужа, которая куплена до брака. Муж купит дом в браке, и жена получит половину дома. Профит! По определению. Такие они, ценности семейные. Половинчатые!»

Интересно, как много женщин увидят унижение своего прекрасного пола в этом комментарии?.. На некоторых ветках и вовсе разгораются философские диспуты по поводу современных межполовых отношений.

Вот он, тот самый момент в ролике, который больше всего взволновал комментаторов. Источник: Youtube

«Почему же по отношению к мужикам это считается нормальным и, видимо, даже забавным? Что дальше? Татуировка на лбу, шрамирование ножом, прижигание?» - спрашивают на «Пикабу».

«Решение о покупке жилья принимать нужно вдвоём, поэтому она и пытается его уговорить», - отвечают вопрошающему.

Наверное, ближе всего к истине оказался один из пользователей «Пикабу», философски предложивший спорщикам совсем не смотреть рекламу — любую. «Там вообще здоровых отношений нет», - пишет он. В этой мысли, по крайней мере, виден системный подход.

КТО В ИТОГЕ ПОБЕДИЛ

Кстати, редакция КП решила провести свое мини-расследование и вышла на «обидчиков всех русских мужчин». Директор по маркетингу сервиса Домклик Николай Федянин ответил на запрос «Комсомолки», какие смыслы хотели донести создатели этой рекламы.

«На рынке недвижимости есть шутка, что решение о покупке недвижимости в семье всегда принимает кто-то одна. В рекламной кампании мы обыграли два варианта того, как женщины просят мужчин: через обольщение и через навязчивое напоминание. Когда вышел первый ролик, про обольщение, пользователей интернета больше интересовало, что за актриса снимается в рекламе. А когда вышел второй ролик, где мы показали беременную маму с двумя детьми, которой нужен дом, в действиях героини и в намерениях создателей рекламы вдруг увидели оскорбление мужчин. По личному опыту, как счастливо женатый мужчина, с тремя детьми, замечу, что в браке очень важно слышать друг друга. Так что желаю всем пользователям интернета слышать свою вторую половину, жить в гармонии и не затягивать решение жилищного вопроса».

Справедливости ради нужно сказать, что есть и те, кому видеоролики «зашли». Они вспоминают слова из учебника по рекламе, что пиара плохого не бывает.

«Вы заметили рекламу? Запомнили? Значит реклама великолепна. Маркетолог, что ее придумал – бог. В современном мире, из тысячи потуг в день за ваш разум, победил домклик», – один из комментариев на том же «Пикабу».

Если реклама вызывает эмоции, значит её создателям действительно удалось затронуть проблему, которая актуальна для многих. Чью сторону в этом споре занять — решать вам.