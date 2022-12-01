Яна Рудковская решила скупить почти всю скандальную коллекцию Dior на миллионы рублей

Модели в белом кружеве позируют в студии у заснеженных берез

Французский дом моды Dior выпустил рождественский видеоролик и фотосет с презентацией одежды. Модели ходят между заснеженных березок, демонстрируя белоснежные платья и костюмы бренда. Презентация одежды вышла в русском стиле – это подтвердили тысячи подписчиков в социальных сетях бренда. Такие выводы сделали из-за декораций, которые построили в студии для демонстрации одежды и аксессуаров. Березки в заснеженной роще, и кажется, что между ними не просто ходят, а плывут в хороводе модели в кружевных платьях. Сотни скандалистов в соцсетях обвиняют Dior в пропаганде русской культуры, моды, и в принципе в поддержке всего русского. Ролик вышел отличный! Об этом пишут тысячи людей. Вот и продюсеру Яне Рудковской тоже понравилось.

В таком антураже наряды моделей уже назвали русскими сарафанами

Известная модница Рудковская только сегодня увидела свежую презентацию французского модного дома. Яна Рудковская высказала свое мнение в телеграм-канале: «Совсем пропустила рождественскую кампанию моего любимого Dior. Березы, снега, белые кружева, вечерний свет - настоящий русский стиль на века, наш эстетический культурный код. Официально, конечно, с русскими это никто не связывал - отмена России в западном и европейском мире с рук такое не спустит никому. Но в комментарии запрещенной соцсети пришли не политики, а обычные люди. И это как никак - глас народа. Одни пришли защищать русский мир, другие нападать на русский мир, третьи говорить, что зима и березы есть не только в России. Но мы то с вами знаем… Не зря все-таки это мой любимый бренд, просто взял и вытащил джокер из рукава! Хочу купить почти всю коллекцию, и в будущем не пожалеть о потраченных миллионах! Более чем уверена, что ажиотаж и sold out будет по всему миру, а я редко ошибаюсь». Ждем, что после всех новогодних шоу, семейных праздников продюсер слетает на шоппинг и примерит эти белоснежные обновки.

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Стилист Анвар Очилов рассказал KP.RU о представленной одежде бренда: «Вышло красивое и оригинальное представление культовых и новых моделей бренда, платьев из круизной коллекции, которую презентовали летом. Здесь мы видим сарафан из прошлой коллекции, сумка из предыдущих коллекций. Модели поданы оригинально - дополнены новыми деталями, аксессуарами. Все модели одежды – классический стиль Dior».

Ролик и фото с русским колоритом стал самой обсуждаемой темой в модном мире. Ну а самые свежие комментарии на страничке французского модного дома чаще всего такие: «Красиво по-русски» или «Russia is love». Модный дом не комментирует скандал в соцсетях.

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