Глава государства отметил, что интегрирование новых территорий России в научную, образовательную среду - это одна из самых актуальных задач Фото: REUTERS

Но сначала была матчасть - руководитель центра Елена Шмелева провела президенту экскурсию в новый, только что построенный лабораторный корпус. А уже после этого Владимир Путин встретился с учеными, чтобы услышать их чаяния и просьбы.

Один из аспирантов «Сириуса», а после него еще и представительница общества «изобретателей и рационализаторов» обратили внимание на то, что необходимо в срочном порядке создавать целую отрасль отечественного приборостроения. После того, как на страну были наложены санкции ушли многие зарубежные партнеры, а о российских разработках далеко не все знают.

Путин согласился, что к сожалению, в некоторых отраслях зависимость от иностранной приборной базы доходит до 90% и это нужно менять.

- Сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе, - отметил президент. - Государство старается это делать. Гранты даем тем, кто приобретает отечественные приборы для исследований. Будем делать это и дальше.

Но есть с отечественными приборами и еще одна загвоздка - стереотип, что российское - не значит качественное.

- Нужна поддержка. И она осуществляется с помощью грантов, льгот… деньги приличные. Кажется, 37 миллиардов выделяются на на эти цели. Можно подумать и насчет налогового вычета, - заметил глава государства. - Не такие уж и большие деньги. Минфин с ума не сойдет. Может вам какая-то поддержка нужна?

- Скажите «покупайте российские товары», - воспользовалась случаем девушка.

- Покупайте российские товары! - обратился Путин.

Ученые из Донбасса говорили об интеграции в российское правовое и научное поле. Представительница донецкого университета подняла вопрос украинских дипломов, которые, оказывается не все признаются в России. Например, те, что были выданы с 1991 по 2000 год - не имеют никакой силы.

- Было же принято решение, что все документы об образовании на новых территориях должны признаваться. Проверим. Для меня это неожиданно, - признался Путин. - Считал, что достаточно решений, которые уже были приняты. Нужно, чтобы люди жили спокойно и у них не возникало проблем.

Глава государства отметил, что интегрирование новых территорий России в научную, образовательную среду - это одна из самых актуальных задач.

- Ясно, что людям нужно прежде всего врасти в российскую действительность, а России нужно там закрепиться основательно. Но это закрепление означает не только решение вопросов военного или военно-политического характера, это означает работу на этих территориях с людьми так, чтобы они почувствовали преимущества вхождения в Россию. Мне руководитель одной из этих территорий рассказывал, как люди с детьми в очередь стоят, чтобы пройти медицинское обследование, которого на этих территориях не было, наверное, никогда. Вот это при всех сложностях и при всем трагизме происходящего явно позитивный пример.

Это же касается и возможности ВУЗов и ученых на новых территориях участвовать в грантовой поддержке.

При этом Путин признался, что в успехе он не сомневается, «но нужно действовать так, чтобы он был осязаемым и наступал как можно быстрее и основательней».

Представитель факультета психологии МГУ обратил внимание на профессиональную психологическую помощь для россиян. Особенно она понадобится тем, кто вернется из зоны спецоперции. Для этого нужна профессиональная специализированная служба.

Президент в ответ обратил внимание, что в курсе ситуации. Он заявил, что в психологической помощи нуждаются 15% россиян. При этом, по его словам, среди молодых людей этот процент выше — 35%.

- Конечно, нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не востребованы, то есть они востребованы, но не развиваются нужным образом. И происходит это из-за того, что государство на всех уровнях, ну и даже на муниципальном, потом на государственном, региональном и федеральном должного внимания, к сожалению, пока еще не уделяет. Напрасно», — сказал Путин.

Рассказала президент и о своих гастрономических предпочтениях. Не напрямую, конечно, но когда один из ученых-экологов поднял вопрос о катастрофе с популяцией сиговых рыб.

- Муксун, Нельма? - поинтересовался Путин.

- Совершенно верно, - подвердил ученый.

- Вкуснее ничего не бывает, - заметил президент.

- Но, к сожалению, с этим вопросом сейчас проблема. С 2014 года запрещен вылов.