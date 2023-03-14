В Москве пройдут итоговые мероприятия Всероссийской акции «Культурный код донора».

Торжественная церемония награждения начнётся в 14.00 в Государственном академическом Малом театре (Театральный проезд, д. 1).

Коллектив Малого театра готовит для этого важного социального события концертную программу.

28 марта 2023 в 12.00 в Общественной палате Российской Федерации (Миусская площадь, д.7) – коммуникационная площадка в формате марафона донорских практик с презентацией лучших проектов.

Всероссийская акция «Культурный код донора» проводилась в 2022 в рамках Года культурного наследия народов России.

Организаторы акции: Координационный совет по донорству крови при Общественной палате РФ, Федеральное медико-биологическое агентство России, Некоммерческий фонд «Национальный фонд развития здравоохранения».

Важную социальную акцию поддержали Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Комитет Государственной Думы РФ по охране здоровья, Министерство здравоохранения РФ, Министерство культуры РФ, Российский Красный Крест, Фонд президентских грантов, АНО «Национальные приоритеты».

С июня по декабрь 2022 мероприятия в рамках акции охватили 60 регионов. Участие в них приняли более 200 тыс. чел., 380 учреждений культуры, служб крови, общественных организаций и инициативных групп. За семь месяцев участники акции реализовали более тысячи творческих проектов. Об этом сообщила председатель оргкомитета акции «Культурный код донора», заместитель председателя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, директор НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» Елена Стефанюк.

«Благодаря этой акции появились оригинальные идеи, новые формы работы с молодежью, проведены увлекательные мероприятия для популяризации культурного наследия народов России и привлечения десятков тысяч человек в ряды доноров. Уникальная акция показала духовное богатство и творческий потенциал россиян, подтвердила, что сострадание, самопожертвование, желание помочь – очень важные для нас человеческие качества», – отметила Елена Стефанюк.

Акция «Культурный код донора» объединила духовные и культурные ценности народов России с донорством крови и её компонентов, способствовала пропаганде донорства крови и донорства костного мозга.

Особенность этого проекта – организация донорских акций и мероприятий, партнерская коллаборация организаций службы крови с учреждениями культуры.

«Включение всероссийской акции, связанной с донорством крови и ее компонентов и донорством костного мозга, в программу Года культурного наследия народов России – закономерный этап развития безвозмездного донорства, которое стало неотъемлемой частью, нормой жизни граждан, нормой культурного кода российского обществ», – отметила руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

На торжественной церемонии награждения лучших проектов акции «Культурный код донора» 27 марта будут присутствовать активисты донорского движения из 40 регионов, руководители станций переливания крови, почетные доноры России и почетные доноры Москвы.

Приглашены на церемонию в Малый театр руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль, представители Министерства здравоохранения РФ, Министерства культуры РФ, Общественной палаты РФ.

Оргкомитет акции принял решение наградить координаторов акции в регионах (представителей служб крови) за проявленные профессионализм, ответственность и креативность.

Памятные дипломы и ценные призы вручат активным участникам акции по шести номинациям: «Культурный код донора», «Культура – донорству», «Креативное донорство», «Донорство объединяет», «Сила традиций», «Расширяя границы донорства».

Информация на сайте nfrz.ru в разделе «Реализуемые проекты».