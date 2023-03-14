В Сети обсуждают горячие фото внучки Боярского

Внучка Михаила Боярского Екатерина. Фото: соцсети.

В семье Михаила Боярского почти все занимаются творчеством. По стопам звезды «Трех мушкетеров» и его жены, актрисы Ларисы Луппиан, пошла дочь Лиза. Ее муж Максим Матвеев играет на театральной сцене и снимается в сериалах. А вот брат Елизаветы Сергей Боярский выбрал совсем другую стезю – политическую, и сейчас является депутатом Госдумы. Продолжить семейную династию решила его старшая дочь Екатерина. 24-летняя девушка выбрала карьеру певицы и уже записала первый клип.

В ожидании новых треков начинающая артистка подогревает интерес поклонников, публикуя в соцсетях смелые снимки. Природа щедро наделила Екатерину женственными формами, которые неизменно приводят в восторг ее подписчиков. На днях внучка Боярского поделилась очередным горячим фото. Екатерина позирует на фоне ночной Москвы в прозрачной блузке, выгодно подчеркнувшей ее бюст.

Екатерина поделилась в соцсетях снимком, сделанным на фоне ночной Москвы. Фото: соцсети.

Внучка Боярского не раз говорила, что гордится своими пышными формами. Поэтому она ни в коем случае не собирается делать модную сейчас операцию по уменьшению груди.

В комментариях поклонники написали Кате массу комплиментов: «Очаровашка!», «Какая у тебя фигура! Просто идеальная! Хочется обнять тебя и не отпускать», «Господа, несите огнетушитель!». Фолловеры также расспросили Боярскую о том, как продвигается ее певческая карьера, и почему в последнее время не слышно ее новых песен. Девушка рассказала, что пока не записывает вокальные композиции, но продолжает активно заниматься музыкой.

«Решала вопросы с лейблом», - объяснила Екатерина паузу в певческой карьере.

Внучка Боярского выбрала себе творческий псевдонимом Venna. Ее дебют состоялся в 2021 году с песней «Bad Girl». Позже девушка сняла клип на нее.

Девушка начинает карьеру певицы. Фото: соцсети.

У отца Екатерины Сергея Боярского в свое время тоже были все шансы стать актером. В юности он основал свою группу. В 2022 году коллектив даже записал первый альбом и снял на «Мосфильме» клип «Будь посмелей». Но потом Боярский-младший разочаровался в музыке и поступил учиться в в Северо-Западную академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, где окончил факультет экономики и финансов.

Говорят, Сергей Боярский был первой любовью Ксении Собчак. Семьи Михаила Боярского и Анатолия Собчака жили в одной парадной в центре Санкт-Петербурга, в доме на Мойке. Сама Ксения Собчак вспоминала, что часто бегала к Сергею в их квартиру на первом этаже. По отзывам знакомых, Ксения питала к Сергею нежные чувства и даже как-то поцеловала его. Но сын Боярского отверг ее симпатию.