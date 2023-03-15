"Мы не русофобы": Представитель Британии заговорил на русском языке во время заседания Совбеза ООН

Фергус Экерсли перешел на русский язык

Интересный эпизод произошел во время очередного заседания Совбеза ООН. Отвечая на замечание российского дипломата Василия Небензи о том, что русофобия на Украине достигла невиданных масштабов и угрожает международному порядку, политкоординатор постпредства Британии при ООН Фергус Экерсли перешел на русский язык.

Мы не русофобы. У нас есть исторические отношения между нашими странами. Мы вместе сражались в двух мировых войнах, - заявил Экерсли с легким британским акцентом. Он также заверил, что британцы «глубоко уважают богатое культурное наследие России».

- Я сам семь лет изучал русский язык, его историю и замечательную литературу, - добавил дипломат.

Впрочем, надо отметить, что владение русским языком не является чем-то необычным для западных дипломатов и некоторых политиков и тем более признаком отсутствия у них русофобии. Еще во времена Холодной войны изучением русского языка и советского общества занимались тысячи госслужащих и аналитиков в Британии и США, но не из любви к нашей стране, а в целях ее сдерживания. К примеру, русским языком владели бывшие госсекретари США Кондолиза Райс и Мадлен Олбрайт, который точно сложно заподозрить в особой любви к России.

В Совет безопасности ООН входят пять постоянных членов Организации Объединенных Наций - Россия, Китай, США, Великобритания и Франция и 10 непостоянных, которые избираются на двухлетний срок. Орган был создан после Второй мировой войны державами-победителями для урегулирования международных споров.