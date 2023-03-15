Юнна Мориц: Мы всегда должны быть готовы побеждать мечты недоумков о захвате России

Юнна Мориц
Фото: Александр ГАМОВ
…- Вы знаете, Юнна Петровна, почему-то после этого стихотворения - не так тяжело стало на душе.
- А вообще, Саша, не должно быть тяжело на душе.
Все стараются (Юнна Мориц имеет ввиду коллективный запад. - А.Г.) сделать так, чтобы у нас было тяжело на душе. А, поэтому, у нас на душе не должно быть тяжело.
И у нас есть все средства для того, чтобы не было тяжело на душе.
И поэзия – одно из таких средств.
- То есть, это вы специально, да, такое создали произведение, которое и ироничное, и оптимистичное, и вселяет… ощущение, что настроение меняется и даже - состояние здоровье улучшается. Юнна Петровна, вот правда!
- Я написала давно для своих читателей, что работаю - как противоядие и антидепрессант. В этом суть того, чем занимаюсь.
- Я не знаю, но это же - прям какой-то заговОр у вас, наверное.
- Вот, я сейчас объясню.
Это стихи навсегдательские. Про все времена, не только про наши.
И не только про историю Запада и России, но также про историю Востока и России.
Эти стихи - и про мечты разных недоумков о захвате России.
А они - недоумки и эти их стихи - будут всегда, во все времена. И надо всегда ждать именно этого.
И всегда быть готовыми побеждать именно это. Вслушайся, в слове «побеждать» слово «ждать». И нас всегда будет ждать наша неистребимая способность побеждать.
- А вот интересно, они у нас не перехватят? На них это может тоже положительно, на наших врагов, сказаться?
- Что можно у нас перехватить?
- Ну, они же могут у нас снаряды украсть, пули, порох? Стихи Юнны Мориц…
- Это зависит не от снарядов. Дело в том, что это зависит совсем не от снарядов, это зависит от тактики и стратегии этого побеждания. Побеждательство – это тактика и стратегия. Потому что, например, у гитлерья было все получше и с экономикой, и на них работала вся гитлерячья Европа, и вся гитлерячья Европа делала им снаряды, и она их обслуживала.
А мы в одиночку сражались.
И Сталинградская битва, когда мы сломали хребет гитлерью, она произошла тогда, когда мы сражались в одиночку.
А все остальные страны или лежали под гитлерьем, или вместе с ним бежали…
Так что - далеко не все зависит от оружия, снарядов, экономики, денег.
- Я просто такие, может быть, глуповатые, может, даже где-то дурацкие вопросы задаю, потому что однажды они же взяли и написали, что Юнна Мориц живет в Киеве. Это же не случайно все.
- Нет, ну, они написали обо мне много всего…
- Ясно.
- Написать можно все, что угодно.
Про Россию написали черт знает что. Мало ли что можно написать?
Это все фигня.
- А как вам идея Зеленского? Или не будем здесь обсуждать, что он решил Россию… «в Московию переименовать».
- А я уже написала стихи. И уже мои читатели их полюбили, где я назвала то, что возглавляет Зеленский, «страна Безмозговия». Потому что она без мозгов. Мы – Московия, а они – Безмозговия…
- А теперь - стихи.
(Юнна Мориц читает своё стихотворение, которое «прописала» нам - по ее выражению - «как антидепрессант».)
* *
А он говорит, взорвём, говорит, её изнутри,
И Крым, говорит, вернём, говорит, на раз-два-три!
Вернём, говорит, Донбасс, говорит, Ростов-на-Дону,
Вернём, говорит, Сибирь, говорит, - и не одну!
Взорвём, говорит, изнутри, говорит, Россию, тогда
Вернём, говорит, себе, говорит, её города,
И ждать, говорит, лет пять, говорит, ну максимум - сто,
Но к нам, говорит, Урал, говорит, вернётся зато!
Война, говорит, страшна, говорит, Россия - сильна,
Зато, говорит, изнутри, говорит, взорвётся она,
Пускай, говорит, изнутри, говорит, пылает огнём,
А мы, говорит, тогда, говорит, ей шею свернём!
А кто говорит?.. Когда говорит?.. Всегда говорит,
В столетьи любом, и любой, кто ведёт себя, как фаворит,
Которому светит удача, добыча, он - кум королю!
Что дальше - известно!.. Ивана Сусанина очень люблю.
Юнна Мориц.