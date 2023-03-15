Юнна Мориц: Мы всегда должны быть готовы побеждать мечты недоумков о захвате России

Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

…- Вы знаете, Юнна Петровна, почему-то после этого стихотворения - не так тяжело стало на душе.

- А вообще, Саша, не должно быть тяжело на душе.

Все стараются (Юнна Мориц имеет ввиду коллективный запад. - А.Г.) сделать так, чтобы у нас было тяжело на душе. А, поэтому, у нас на душе не должно быть тяжело.

И у нас есть все средства для того, чтобы не было тяжело на душе.

И поэзия – одно из таких средств.

- То есть, это вы специально, да, такое создали произведение, которое и ироничное, и оптимистичное, и вселяет… ощущение, что настроение меняется и даже - состояние здоровье улучшается. Юнна Петровна, вот правда!

- Я написала давно для своих читателей, что работаю - как противоядие и антидепрессант. В этом суть того, чем занимаюсь.

- Я не знаю, но это же - прям какой-то заговОр у вас, наверное.

- Вот, я сейчас объясню.

Это стихи навсегдательские. Про все времена, не только про наши.

И не только про историю Запада и России, но также про историю Востока и России.

Эти стихи - и про мечты разных недоумков о захвате России.

А они - недоумки и эти их стихи - будут всегда, во все времена. И надо всегда ждать именно этого.

И всегда быть готовыми побеждать именно это. Вслушайся, в слове «побеждать» слово «ждать». И нас всегда будет ждать наша неистребимая способность побеждать.

- А вот интересно, они у нас не перехватят? На них это может тоже положительно, на наших врагов, сказаться?

- Что можно у нас перехватить?

- Ну, они же могут у нас снаряды украсть, пули, порох? Стихи Юнны Мориц…

- Это зависит не от снарядов. Дело в том, что это зависит совсем не от снарядов, это зависит от тактики и стратегии этого побеждания. Побеждательство – это тактика и стратегия. Потому что, например, у гитлерья было все получше и с экономикой, и на них работала вся гитлерячья Европа, и вся гитлерячья Европа делала им снаряды, и она их обслуживала.

А мы в одиночку сражались.

И Сталинградская битва, когда мы сломали хребет гитлерью, она произошла тогда, когда мы сражались в одиночку.

А все остальные страны или лежали под гитлерьем, или вместе с ним бежали…

Так что - далеко не все зависит от оружия, снарядов, экономики, денег.

- Я просто такие, может быть, глуповатые, может, даже где-то дурацкие вопросы задаю, потому что однажды они же взяли и написали, что Юнна Мориц живет в Киеве. Это же не случайно все.

- Нет, ну, они написали обо мне много всего…

- Ясно.

- Написать можно все, что угодно.

Про Россию написали черт знает что. Мало ли что можно написать?

Это все фигня.

- А как вам идея Зеленского? Или не будем здесь обсуждать, что он решил Россию… «в Московию переименовать».

- А я уже написала стихи. И уже мои читатели их полюбили, где я назвала то, что возглавляет Зеленский, «страна Безмозговия». Потому что она без мозгов. Мы – Московия, а они – Безмозговия…

- А теперь - стихи.

(Юнна Мориц читает своё стихотворение, которое «прописала» нам - по ее выражению - «как антидепрессант».)

* *

А он говорит, взорвём, говорит, её изнутри,

И Крым, говорит, вернём, говорит, на раз-два-три!

Вернём, говорит, Донбасс, говорит, Ростов-на-Дону,

Вернём, говорит, Сибирь, говорит, - и не одну!

Взорвём, говорит, изнутри, говорит, Россию, тогда

Вернём, говорит, себе, говорит, её города,

И ждать, говорит, лет пять, говорит, ну максимум - сто,

Но к нам, говорит, Урал, говорит, вернётся зато!

Война, говорит, страшна, говорит, Россия - сильна,

Зато, говорит, изнутри, говорит, взорвётся она,

Пускай, говорит, изнутри, говорит, пылает огнём,

А мы, говорит, тогда, говорит, ей шею свернём!

А кто говорит?.. Когда говорит?.. Всегда говорит,

В столетьи любом, и любой, кто ведёт себя, как фаворит,

Которому светит удача, добыча, он - кум королю!

Что дальше - известно!.. Ивана Сусанина очень люблю.

Юнна Мориц.