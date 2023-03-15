Фото Михаила Шуфутинского в инвалидном кресле слили в Сеть

74-летний шансонье сильно травмировался при падении на льду Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прямо перед началом большого гастрольного тура Михаил Шуфутинский оказался в инвалидном кресле: король шансона неудачно поскользнулся, и, хотя обошлось без переломов, каждый шаг теперь ему дается с трудом. Чтобы не напрягаться вне сцены, по своему загородному дому артист передвигается в кресле-каталке.

- Правая нога поехала вперед, и я упал со всей дури на спину. Разбил копчик, потянул мышцу на ноге, есть еще подозрение на проблемы с мениском, - рассказал Шуфутинский о своей беде. - Теперь дома сижу на специальной подушке на кресле-каталке. Мне так удобнее.

В соцсетях 74-летний певец появляется редко, но судя по всему, кто-то из гостей снял его и выложил в Интернет. Шансонье, несмотря на травму, выглядит бодрым и широко улыбается. Однако в руках его костыли - похоже, встать с кресла и передвигаться без них артист не может.

Михаила Шуфутинского сняли в инвалидной коляске. Фото: Телеграм-канал "Я вам все расскажу".

Тем не менее, отменять гастрольный тур, посвященный предстоящему 75-летию, Михаил Шуфутинский не собирается. Так, после падения он уже выступал в Рязани - 1 марта там состоялся сольный концерт короля шансона. При этом никто из зрителей даже не понял, что певец мучается болями.

- Три с половиной часа из Москвы ехать было мучительно. Но я решил, что отменять и переносить нельзя, - признался журналистам Шуфутинский.

Между тем, это уже не первая подобная травма у певца: в 2009 году он получил перелом на обеих ногах.

- При выходе из VIP-зоны в аэропорту Екатеринбурга я засмотрелся на своих балетных девчонок, споткнулся на лестнице и сломал на обеих ногах голеностоп, - рассказывал шансонье. - Два месяца не выступал. А потом нашли выход: мои бэк-вокалистки в костюмах санитарок вывозили меня на коляске на сцену. Я присаживался на высокий стул и пел сидя.

По словам артиста, выступления действуют на него оздоравливающе: "как только выхожу на сцену, быстрее поправляюсь".