Откровения сотрудников Wildberries о массовых забастовка: Мы получаем штрафы до 50 тысяч рублей даже за свои высказывания

По всей стране идет волна протестов сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По всей стране идет волна протестов сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. Работников довели до точки кипения обновленные правила работы популярного маркетплейса. Из-за них многие оказались в огромных долгах перед компанией. Так, в знак протеста утром 15 марта некоторые пункты выдачи просто не открылись. На закрытых дверях посетителей встречала надпись: «Массовая забастовка. Не работаем без зарплаты». Интернет и вовсе заполонили объявления о продаже убыточного бизнеса с красивой и всем известной фиолетовой вывеской. «Комсомолка» разбиралась, как изменившиеся правила довели сотрудников до отчаяния, и какая судьба ждет пункты выдачи.

ШТРАФЫ В СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ

С правилами онлайн-магазина знакомы многие: заказал товар, примерил или посмотрел в ПВЗ, и вернул, если не подошел/нашелся брак/в коробке оказалась кукла вместо шторы. Мало кто задумывался о том, кто платит за «отказника» дальше. До марта 2023 года за возврат, подмену и брак якобы вычитали по 20 процентов стоимости товара из зарплат тех, кто прикасался к нему: сотрудники сортировочного центра, складские работники, менеджеры. Даже если в коробке поселились крысы вместо штатива, коллективно платили все равно сотрудники Wildberries. Но в марте и без того суровое правило ужесточили.

Из-за нововведений многие оказались в огромных долгах перед компанией Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- В оферту добавили новый пункт о том, что менеджер берет на себя ответственность за испорченный или подмененный товар. Получается, что мы платим за ошибки склада 100 процентов стоимости вещи, - утверждает в разговоре с KP.RU менеджер ПВЗ во Владивостоке (имя и местонахождение изменено по просьбе девушки – прим. ред.). - Есть менеджеры, у которых недостачи под миллион и даже больше.

Так девушке, по ее словам, пришлось заплатить 40 тысяч рублей за смартфон, хозяин которого так и не объявился, и еще столько же за полную коробку вещей, потерянную по пути на склад. Система оспаривания штрафов есть, но чаще всего, признаются сотрудники, маркетплейс принимает решение не в их пользу.

На правила онлайн-магазина сотрудники и владельцы ПВЗ по франшизам периодически жаловались и раньше Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Еще появились новые пункты о том, что теперь есть штрафы за некорректные высказывания в сторону компании и руководителей - от 10 до 50 тысяч рублей. Это добавили буквально на днях. Все, кто хочет высказаться и получить хоть какие-то комментарии об удержании зарплаты, получают только штрафы за призыв к бунту, - уверяет Ирина Димова.

Из-за долгов люди не могут уволиться Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ПЛАТИ ЗА НИЗКИЙ РЕЙТИНГ

На правила онлайн-магазина сотрудники и владельцы ПВЗ по франшизам периодически жаловались и раньше, но до крупных выступлений еще не доходило. Причиной для возмущения, к примеру, становилось и обязательное условие о наличии брендированных пакетов в пункте выдачи. Если их не было, владельцу ПВЗ прилетал штраф, как они утверждают, на 100 тысяч рублей. Да что там, вычесть деньги из зарплаты могли и за то, что клиенту не понравилась упаковка, и он поставил низкую оценку за обслуживание.

И даже за такой явный брак, как уверяют сотрудники маркетплейса, заплатит менеджер ПВЗ Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- У нас есть личный рейтинг в виде пятибалльной шкалы. Если он ниже 4,95, начинаются штрафы. Порой люди ставят плохие оценки просто из вредности, а мы за это платим. Мы просили, чтобы низкие баллы без комментариев не учитывались, но нас не слышат, - рассказала Валерия Артюкова, менеджер ПВЗ (имя изменено – прим. ред).

Именно астрономические долги в сотни тысяч, а иногда и миллионов, рублей стали триггером для забастовки. Люди не могут ни оспорить необоснованные штрафы, ни даже уволиться, пока не выйдут в ноль. Те, кто 15 марта не вышел на работу, загнали себя в еще большие долги - штраф за это около 5000 рублей.

В оферту добавили новый пункт о том, что менеджер берет на себя ответственность за испорченный или подмененный товар Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Не думаю, что именно эти изменения в оферте стали поводом для забастовки. Wildberries часто менял правила как для сотрудников, так и для ПВЗ. Это все копилось и вот, вылилось в то, что происходит сейчас. Я решила продать свой ПВЗ, потому что если раньше он приносил мне по 200 тысяч рублей в месяц, то сейчас едва дотягивает до 100 тысяч рублей. Бесконечные штрафы и вычеты - это, конечно, надоедает, - поделилась Мария Овсянникова, владелица ПВЗ в Казани.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему просто не уволиться?

- Изначально все было хорошо, штрафы начались позже. Я, как и большинство менеджеров моего города, пытаюсь оспорить долги и уволиться. Но теперь, чтобы уволить, мне нужно выплатить все штрафы, - говорит Валерия Артюкова.

Работников довели до точки кипения обновленные правила работы популярного маркетплейса Фото: Предоставлено "Комсомолке"

РЕАКЦИЯ

Пока руководство Wildberries ситуацию не комментирует. 15 марта представители маркетплейса должны были выступить в Госдуме. Однако они на встречу не явились. Зато в рабочих чатах рассылаются уведомления о том, что за публичные высказывания сотрудников ждут санкции, а журналистов нужно выпроваживать с полицией.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В рабочих чатах бастующих ПВЗ менеджмент Wildberries уведомил сотрудников об увольнении. Работников предупредили, что их учетные записи будут заблокированы. С теми, кто работал по ГПХ, расстанутся быстро, с трудоустроенными официально будут разбираться кадры. О том, что будет с долгами сотрудников, пока не сообщается.