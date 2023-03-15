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15 марта 2023 12:37

Откровения сотрудников Wildberries о массовых забастовка: Мы получаем штрафы до 50 тысяч рублей даже за свои высказывания

Сотрудники Wildberries устроили забастовку против новых правил маркетплейса
Александра ШОПЕНКО
По всей стране идет волна протестов сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries

По всей стране идет волна протестов сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По всей стране идет волна протестов сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. Работников довели до точки кипения обновленные правила работы популярного маркетплейса. Из-за них многие оказались в огромных долгах перед компанией. Так, в знак протеста утром 15 марта некоторые пункты выдачи просто не открылись. На закрытых дверях посетителей встречала надпись: «Массовая забастовка. Не работаем без зарплаты». Интернет и вовсе заполонили объявления о продаже убыточного бизнеса с красивой и всем известной фиолетовой вывеской. «Комсомолка» разбиралась, как изменившиеся правила довели сотрудников до отчаяния, и какая судьба ждет пункты выдачи.

ШТРАФЫ В СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ

С правилами онлайн-магазина знакомы многие: заказал товар, примерил или посмотрел в ПВЗ, и вернул, если не подошел/нашелся брак/в коробке оказалась кукла вместо шторы. Мало кто задумывался о том, кто платит за «отказника» дальше. До марта 2023 года за возврат, подмену и брак якобы вычитали по 20 процентов стоимости товара из зарплат тех, кто прикасался к нему: сотрудники сортировочного центра, складские работники, менеджеры. Даже если в коробке поселились крысы вместо штатива, коллективно платили все равно сотрудники Wildberries. Но в марте и без того суровое правило ужесточили.

Из-за нововведений многие оказались в огромных долгах перед компанией

Из-за нововведений многие оказались в огромных долгах перед компанией

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- В оферту добавили новый пункт о том, что менеджер берет на себя ответственность за испорченный или подмененный товар. Получается, что мы платим за ошибки склада 100 процентов стоимости вещи, - утверждает в разговоре с KP.RU менеджер ПВЗ во Владивостоке (имя и местонахождение изменено по просьбе девушки – прим. ред.). - Есть менеджеры, у которых недостачи под миллион и даже больше.

Так девушке, по ее словам, пришлось заплатить 40 тысяч рублей за смартфон, хозяин которого так и не объявился, и еще столько же за полную коробку вещей, потерянную по пути на склад. Система оспаривания штрафов есть, но чаще всего, признаются сотрудники, маркетплейс принимает решение не в их пользу.

На правила онлайн-магазина сотрудники и владельцы ПВЗ по франшизам периодически жаловались и раньше

На правила онлайн-магазина сотрудники и владельцы ПВЗ по франшизам периодически жаловались и раньше

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Еще появились новые пункты о том, что теперь есть штрафы за некорректные высказывания в сторону компании и руководителей - от 10 до 50 тысяч рублей. Это добавили буквально на днях. Все, кто хочет высказаться и получить хоть какие-то комментарии об удержании зарплаты, получают только штрафы за призыв к бунту, - уверяет Ирина Димова.

Из-за долгов люди не могут уволиться

Из-за долгов люди не могут уволиться

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ПЛАТИ ЗА НИЗКИЙ РЕЙТИНГ

На правила онлайн-магазина сотрудники и владельцы ПВЗ по франшизам периодически жаловались и раньше, но до крупных выступлений еще не доходило. Причиной для возмущения, к примеру, становилось и обязательное условие о наличии брендированных пакетов в пункте выдачи. Если их не было, владельцу ПВЗ прилетал штраф, как они утверждают, на 100 тысяч рублей. Да что там, вычесть деньги из зарплаты могли и за то, что клиенту не понравилась упаковка, и он поставил низкую оценку за обслуживание.

И даже за такой явный брак, как уверяют сотрудники маркетплейса, заплатит менеджер ПВЗ

И даже за такой явный брак, как уверяют сотрудники маркетплейса, заплатит менеджер ПВЗ

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- У нас есть личный рейтинг в виде пятибалльной шкалы. Если он ниже 4,95, начинаются штрафы. Порой люди ставят плохие оценки просто из вредности, а мы за это платим. Мы просили, чтобы низкие баллы без комментариев не учитывались, но нас не слышат, - рассказала Валерия Артюкова, менеджер ПВЗ (имя изменено – прим. ред).

Именно астрономические долги в сотни тысяч, а иногда и миллионов, рублей стали триггером для забастовки. Люди не могут ни оспорить необоснованные штрафы, ни даже уволиться, пока не выйдут в ноль. Те, кто 15 марта не вышел на работу, загнали себя в еще большие долги - штраф за это около 5000 рублей.

В оферту добавили новый пункт о том, что менеджер берет на себя ответственность за испорченный или подмененный товар

В оферту добавили новый пункт о том, что менеджер берет на себя ответственность за испорченный или подмененный товар

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Не думаю, что именно эти изменения в оферте стали поводом для забастовки. Wildberries часто менял правила как для сотрудников, так и для ПВЗ. Это все копилось и вот, вылилось в то, что происходит сейчас. Я решила продать свой ПВЗ, потому что если раньше он приносил мне по 200 тысяч рублей в месяц, то сейчас едва дотягивает до 100 тысяч рублей. Бесконечные штрафы и вычеты - это, конечно, надоедает, - поделилась Мария Овсянникова, владелица ПВЗ в Казани.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему просто не уволиться?

- Изначально все было хорошо, штрафы начались позже. Я, как и большинство менеджеров моего города, пытаюсь оспорить долги и уволиться. Но теперь, чтобы уволить, мне нужно выплатить все штрафы, - говорит Валерия Артюкова.

Работников довели до точки кипения обновленные правила работы популярного маркетплейса

Работников довели до точки кипения обновленные правила работы популярного маркетплейса

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

РЕАКЦИЯ

Пока руководство Wildberries ситуацию не комментирует. 15 марта представители маркетплейса должны были выступить в Госдуме. Однако они на встречу не явились. Зато в рабочих чатах рассылаются уведомления о том, что за публичные высказывания сотрудников ждут санкции, а журналистов нужно выпроваживать с полицией.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В рабочих чатах бастующих ПВЗ менеджмент Wildberries уведомил сотрудников об увольнении. Работников предупредили, что их учетные записи будут заблокированы. С теми, кто работал по ГПХ, расстанутся быстро, с трудоустроенными официально будут разбираться кадры. О том, что будет с долгами сотрудников, пока не сообщается.

Общество: ВОПРОС ДНЯ