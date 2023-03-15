Тульские росгвардейцы пересели на китайские кроссоверы

Оперативное прибытие экипажей – важнейшая составляющая обеспечения безопасности охраняемых объектов

Новые служебные автомобили переданы в подразделения вневедомственной охраны регионального управления ведомства, а также тульского филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии. В торжественной обстановке ключи от 13 новеньких кроссоверов «Haval» росгвардейцам вручили начальник Главного управления вневедомственной охраны генерал-лейтенант полиции Александр Грищенко и генеральный директор ФГУП «Охрана» Росгвардии Андрей Кузнецов.

Генерал-лейтенант полиции Александр Грищенко отметил, что с каждым годом нагрузка на подразделения вневедомственной охраны Росгвардии возрастает. Сегодня под охраной бойцов ведомства находятся около 900 тысяч квартир граждан и более 400 тысяч объектов различных форм собственности. Свыше 6 тысяч нарядов реагирования круглосуточно патрулируют населенные пункты по всей стране.

«Оперативное прибытие экипажей – важнейшая составляющая обеспечения безопасности охраняемых объектов, поэтому имеет значение не только количество нарядов реагирования, профессионализм сотрудников, но и состояние автотранспорта», - подчеркнул Грищенко.

Поступивший в распоряжение тульских росгвардейцев автотранспорт предназначен также и для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в круглосуточном режиме.

«Только в прошлом году экипажи вневедомственной охраны свыше 13 тысяч раз выезжали по сигналу «Тревога». За различные правонарушения задержано около 2 тысяч человек», - сообщили в Росгвардии.

В мероприятии также приняли участие начальник Управления Росгвардии по Тульской области генерал-майор полиции Владимир Цибульский, председатель областной Думы Николай Воробьев и личный состав подразделений вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии и работники филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии.