Племянница Татьяны Дорониной продолжает атаковать актрису письмами

Народная артистка СССР, которая находится в геронтологическом центре, категорически отказывается встречаться с родственниками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

13 марта в МХАТ им. Горького назначили главного режиссера - Галину Полищук. Как говорят, президент театра Татьяна Доронина эту новость восприняла спокойно: генеральный директор театра Владимир Кехман, скорее всего, с ней согласовал назначение.

Как уже писал KP.RU, Татьяна Доронина живет сейчас в геронтологическом центре «Юго-Западный». Туда она переехала в середине лета из подмосковного элитного санатория «Барвиха». Оттуда интересуется всем, что происходит в театре. Настрой у Дорониной боевой, но она плохо передвигается. Ковид, перенесенный год назад, сильно её подкосил, хотя, с другой стороны, трудно ожидать физической бодрости от человека, которому через полгода стукнет 90 лет...

По информации наших источников в центре, пребывание у них народной артистки оплачивает Правительство Москвы. У Дорониной как у блокадницы имеются льготы. Ей даже разрешили взять двух её кошек с собой. Из центра их возят в парикмахерскую, моют, вычесывают. Кошки британской породы. Доронина относится к ним как к детям. Конечно, Татьяна Васильевна хотела бы вернуться вместе с ними домой. Но без посторонней помощи она не обходится, а чужих людей в дом не принимает.

Мы писали, что несколько месяцев назад объявилась её «племянница» некая Елена Буянова. Ни Доронина, ни руководство МХАТ им.Горького с ней встречаться не захотели. Из близких родственников у Дорониной - двоюродная сестра, но она умерла два года назад.

Буянова развила активность: явилась к директору геронтологического центра. Принесла «семейные фото». Потом объявила Доронину в розыск. Написала письмо в Совет по правам человека, её обращение улетело на Петровку,38 в отдел розыска... По этому заявлению в геронтологический центр приходил искать Татьяну Васильевну подполковник полиции. Нашел без проблем.

Тогда-то и выяснилось, что настырная Буянова не племянница, а всего лишь подруга «настоящей племянницы», которую зовут Юлия. Но и её Татьяна Васильевна не захотела принимать. Правда разрешила написать письмо. Юля написала, уверила, что от «тёти» ей ничего не нужно, приложила семейные фотографии, подтверждающие родственные связи. Как будто бы дядя Татьяны Васильевна, некий Вениамин, является прадедом этой самой Юлии. Доронина Вениамина вспомнила, ей было интересно послушать семейные байки, поразглядывать фотографии. С интересом изучила генеалогическое древо, которое составила Юля. Но... встречаться не захотела, сослалась на плохое самочувствие.

Уж больно подозрительно, что именно сейчас, когда Татьяна Доронина стала беспомощной, появились «близкие родственники». Особенно после публикаций в СМИ про элитную квартиру Дорониной на Фрунзенской набережной в генеральском доме с видом на Москва-реку. Где были раньше? Но Юлия и раньше пытались увидеться с тётей, приходили в театр, передавали записочки, но все бесполезно. Доронина видеть никого не хотела…