Стала известна судьба пропавшего из эфира шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион»

За семь лет на НТВ вышло 247 выпусков шоу «Секрет на миллион».

Исчезновение из эфирной сетки одного из самых рейтинговых телепроектов вызывало переполох в социальных сетях. Напомним, с 18 марта по субботам вместо «Секрета на миллион» на НТВ будет выходить новое шоу «Страна талантов», где участники со всей страны продемонстрируют свои невероятные умения перед звездным жюри во главе с Надеждой Бабкиной.

Присутствие последней и её многочисленные премьеры на НТВ после ухода с Первого канала (у Бабкиной сразу три новых шоу) породили волну слухов: мол, Надежда Георгиевна вытеснила Леру Кудрявцеву, а отсутствие официальных комментариев лишь подлило масла в огонь: злые языки зашептались о закрытии «Секрета на миллион».

Между тем, сегодня телеканал выступил с официальным комментарием, поставив точку в этих обсуждениях.

- За семь лет на НТВ вышло 247 выпусков «Секрета на миллион», в студию к Лере Кудрявцевой пришли 244 героя, кто-то приходил парами, кто-то – целыми семьями, 21 из них дважды решились поговорить о своих секретах, - сообщили KP.RU в пресс-службе. - Ежегодно шоу уходит в запланированный отпуск: в этом году оно ушло раньше, но и вернется в эфир НТВ с новыми звездными секретами уже в мае, а не в сентябре, как это было в предыдущие годы.

Вот и сама Лера Кудрявцева опровергла слухи о закрытии своей программы и конкуренции с Народной артисткой.

- Я очень рада, что в наш дружный коллектив теперь вливается невероятная Надежда Бабкина! Самая народная и самая любимая певица миллионов россиян теперь будет рядом с нами, - написала ведущая в своем Телеграм-канале и заодно прорекламировала коллегу. - В эту субботу на НТВ состоятся сразу две премьеры с ее участием. В 13:00 - новое шоу «Модный-народный», где Надежда Георгиевна вместе с Владом Лисовцом будут искать лучшие образы для прекрасных женщин. А в 20:20 вас ждёт второй сезон шоу «Страна талантов», в котором принимают участие коллективы народного творчества со всей России, а жюри возглавляет Надежда Георгиевна. Добро пожаловать!

А всем, кто волнуется за судьбу «Секрета на миллион», Кудрявцева ответила лаконично и в своем фирменном стиле: «Не дождётесь!».