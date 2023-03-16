Последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 марта 2023 года: Почему Швейцария лишает украинцев их авто, что творится с беспилотниками и куда Голливуд послал самостийного дизайнера

Работа расчетов 152-мм пушек "Гиацинт-Б" Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Беспилотники падают как гнилые груши

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала 235 «воинов света», две бронемашины, четыре пикапа, гаубицу Д-20, две САУ «Акация» и «Гвоздика» и американскую артсистему М777.

«Западная» группировка войск на Купянском направлении упокоила 70 националистов, бронемашину, три пикапа, два автомобиля, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-20 и польскую самоходку Krab. «Южная» группировка войск на Донецком направлении за сутки уменьшила силы противника на 160 бойцов, один танк, БМП, две бронемашины, САУ «Акация», гаубицу Д-20, две РСЗО «Град» и «Ураган», а также американские М777 и САУ М109 Paladin. И разметала три склада боеприпасов ВСУ. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесла противнику такие потери: 75 «защитников свободы», три бронемашины, четыре пикапа и САУ «Акация». На Херсонском направлении отправлены к праотцам полтора взвода ВСУ, шесть автомобилей и гаубица Д-30. В ДНР уничтожены три РЛС украинских ЗРК С-300. А ВКС России над Успеновкой Запорожской области сбили вертолет Ми-8 ВСУ. А наши ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха». И сбили 7 украинских беспилотников. А рябину всю склевали, да погнали на вино…

Наши взяли Зализнянское и давят в Артемовске

Евгений Пригожин, основатель «Вагнера», заявил, что установлен контроль над поселком Зализнянское и завершается окружение Артемовска. Он сообщил: «Штурмовые отряды расширяют окружение Бахмута- Артемовска. Утром 15 марта Зализнянское взято штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер». А советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселкам. При том теряют технику и людей из-за распутицы. По его данным, наши силы занимают половину города. А где-то в киевских подвалах один трагикомик бредит Саратогой. Или Сарагосой. Или Саргассовым морем. В общем, в поллюциях.

Из-за украинской атаки на Белгород ранена девушка

Вячеслав Гладков, глава Белгородчины, сообщил, что в результате обстрела областного центра и Белгородского района в ночь на 15 марта была ранена девушка. Гладков уточнил, что ранения носят легкий характер, жизни пострадавшей ничто не угрожает. Ночью над Белгородом и районом сработало ПВО. Обломки упали на жилые дома. Губернатор конкретизировал: «11 частных домов повреждены, четыре квартиры и четыре легковых автомобиля. Легкое ранение у девушки, ее посекло осколками стекла. От госпитализации она отказалась». Ранее Гладков говорил, что наши ПВО сбили три ракеты над Белгородом. На место выезжали мэр Валентин Демидов и глава района Владимир Перцев. Ответ ощутили в соседней стране в большинстве областей в течение минувших суток. Любишь медок, люби и холодок.

Турецкий дипломат ждет встречи Путина и Зеленского

Хикмет Четин, экс-глава турецкого МИДа, заявил, что Турции надо активизировать попытки организовать встречу глав России и Украины. Четин сообщил следующее: «Для достижения перемирия нельзя прерывать диалог. Он должен быть постоянным. Мы обязаны проявить больше активности, чтобы организовать встречу Путина и Зеленского». Бывший министр подчеркнул, что у Анкары есть все шансы стать посредником, так как турецкий лидер контачит и с Зеленским, и с Путиным. Корабли постоят – и ложатся на курс.

В Риге грезят незалежной в ЕС, невзирая ни на что

Кришьянис Кариньш, премьер Латвийской республики, полагает, что незалежная готова к переговорам о вступлении в Евросоюз в 2023 году, даже если боевые действия на данных территориях продолжатся. Очередной балтийский выдающийся политик назвал три причины, по которым ЕС обязан вести переговоры с киевским режимом о его европейской легализации. Такие сигналы из Брюсселя помогут, по мнению латыша-крепыша, укрепить боевой дух и решимость украинской армии и народа. Также начало переговоров продвинет необходимые реформы. Ну и присоединение Киева к ЕС даст пинка ускоренному развитию украинского экономического потенциала. При этом премьер Латвии признал, что пока идут боевые действия, никто в НАТО «не станет всерьез рассматривать присоединение Украины» к альянсу. Он призвал принять Украину в НАТО сразу после «победы» Киева. У Кариньша с Зеленским общий поставщик? Доктор едет-едет, сквозь белую равнину?

Братислава не видит Киев в НАТО

Зузана Чапутова, президент Словакии, считает, что рассуждать о вступлении в НАТО Украины во время военного конфликта нельзя. Причем заявила это не своему, а чешскому ТВ: «Если речь о вступлении в альянс, то ситуация для каждого разумного человека ясна - пока Украина воюет, нельзя думать о вступлении в блок. Это связано со статьей 5 и другими предпосылками». Но человек разумный не слишком распространен в европейском ареале обитания прямоходящих.

Группа сенаторов США требуют отправить в самостийную F-16

Несколько сенаторов США от демократической и республиканской партий обратилась к главе Пентагона Остину c просьбой изучить возможности поставки Киеву истребителей F-16. Авторы письма наивно полагают, что подобная помощь дала бы преимущество ВСУ в зоне проведения боевых действий. И потребовали от Остина дать ответ к концу текущей недели. Отвага и слабоумие по обе стороны Атлантики идут рука об руку.

Сколько снарядов Европа отправит казачкам

Страны ЕС готовы совместно пополнить запасы боеприпасов для Киева. Речь о сделке на 2 млрд евро. План состоит из двух элементов. ЕС потратит 1 млрд европейских денег на частичное возмещение тем идиотам, кто уже гонит Киеву снаряды и мины из своих запасов. Также страны ЕС намерены совместно закупить новые боеприпасы еще на 1 млрд. Другие страны Старого Света смогут заключать более крупные контракты на такие поставки. Совместный план закупок охватывает не только нищие в плане углеводородов страны ЕС, но и нефтегазовую Норвегию. Сейчас страны ЕС предоставили Украине 350 тысяч 155-миллиметровых снарядов. Киеву нужно больше. Но, как говаривал Ильич, лучше меньше, но чаще.

Беженцев в Швейцарии заставляют продать свои авто

Издание 20 Minuten сообщает, что несколько сот украинских беженцев в Швейцарии обяжут продать свои тачки, чтобы они и дальше получали выплаты соцпособий от самого богатого в Европе государства. В кантоне Люцерн власти выдают предписание о продаже авто, если его цена превышает размер пособия, составляющего там 4 тысяч франков (330 тысячи рублей) на человека или 10 тысячи франков (824 тысяч рублей) на семью. Если тачка не продана за месяц, то богатая и либеральная Швейцария беженцев спонсировать прекращает. Сейчас в Люцерне зарегистрирован 141 беженец, у которых есть транспортное средство. Из них 132 человека в феврале получили соцпомощь. Как пел известный исполнитель из Питера – никого не жалко, никого…

Вместо Зеленского Голливуд увидели «шедевр» укродизайнера

В платье украинского модного дома на церемонии вручения «Оскара» появилась нигерийская певица Tems (Темиладе Опенийи). В пышном наряде с объемной фатой Tems вышла на ковровую дорожку цвета шампанского и заслонила ряд более важных участников. Певица была номинирована на престижную премию за авторство саундтрека Lift Me Up, который исполнила Рианна в киноленте «Черная пантера: Ваканда навсегда». Но статуэтку за свою композицию она так и не получила. Такова и судьба украинских бункерных дизайнеров.