«Нестареющие красавицы»: Почему Джей Лопес, Ирина Безрукова и Деми Мур выглядят на 20 лет моложе паспортного возраста

Певица Дженнифер Лопез. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На минувшей неделе немало шума наделало видео 60-летней Деми Мур. На ролике из соцсетей голливудская звезда в элегантном платье поражает подписчиков свежестью и молодостью.

- 60 лет? Так, куда звонить? В пожарную часть, в церковь, в офис инквизиции? Это противозаконно. Браво! - прокомментировала в своем блоге свежее видео Деми Мур продюсер Яна Рудковская.

Мы показали фото актрисы и других нестареющих красавиц косметологу Марте Орловой, которая объяснила KP.RU, как знаменитым дивам удалось сохранить молодость.

- Деми Мур - счастливая обладательница мелкоморщинистого типа старения, с которым легче всего работать косметологам, а ещё изначально актриса очень красивая женщина, такие и в старости сохраняют признаки «породы», - считает наш эксперт. - Огромное значение в ее внешности имеет контроль веса. Плюс, думаю, артистка на гормонозаместительной терапии. Безусловно, было сделано немало косметологических процедур: стабильно используется ботулотоксин («уколы красоты», разглаживающие морщинки-Ред.), обеспечивающий этот ровный лоб и раскрытые глаза, мезотерапия и скорее всего лазерная шлифовка, а так же точно лифтинговые нити для лица. Наверняка, с учётом возраста была блефаропластика и подтяжка у хирургов.

Деми Мур. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Точно была маммопластика, такие идеальные формы грудь не может сохранить до старости, тем более у рожавшей и кормившей женщины.

Дженнифер Лопес

Джей Ло на красной дорожке, лето 2022 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Огромные физические нагрузки - это главное, что обеспечило 53-летней Дженнифер Лопес ее нынешний облик. Постоянно интенсивно работающие мышцы активно сжигают жир, а глюкозу используют с такой скоростью, что она просто не успевает деформировать коллаген. Но вероятнее всего в область ягодниц перенесли жир с талии (липомоделирование), такая тактика очень популярна у латиноамериканцев, равно как и использование грудных и ягодичных имплантов. Лицо знаменитости прекрасно своим точёным овалом, правильным прикусом и от природы тонким носиком, но к качеству кожи можно придраться! - считает косметолог Марта Орлова.- Без фотошопа кожа у Дженнифер с крайне неровной текстурой, камедонами и глубокими мелкими морщинами. Конечно же, без косметологии невозможно сохранить такую каркасность кожи, такие скулы со временем без нитей или подтяжки у хирурга падают, превращаясь в брыли, да, и без ботулотоксина полноценной гармонизации лица не добиться, но Дженнифер, видимо, принципиально не перегружает лицо косметологией, использует все методы аккуратно, маленькими дозами, чтобы оставаться живой в кадре. У этой знаменитости даже губы остались натуральными.

Екатерина Андреева

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Судя по всему 57-летняя Екатерина Андреева стала активнее пользоваться косметологией и прибегла к «уколам красоты». До этого теледива лишь рекламировала в своем блоге малоэффективные гаджеты - маски, массажеры для лица и прочее. Но в анфас видно, что Екатерина ввела в скулы приличную дозу филлеров и сделала более выразительными свои и без того эффектные губы. Кроме того, в блоге красавицы есть видео годичной давности, где опытный глаз может увидеть трассы от нитей для лифтинга овала лица. Ну, а мимика на низких дозах ботулотоксина выглядит именно так: лицо не гримасничает, но остаётся живым и молодым.

Ирина Безрукова

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- 57-летняя Ирина Безрукова действительно выглядит очень естественно и красиво. Но актриса все же лукавит, пользуясь неискушенностью публики в вопросах эстетической медицины, - предполагает наш эксперт.-Большинство, заблуждаясь, считают, что типичная пациентка косметолога - одутловата. Это заблуждение. Утверждая, что «один раз в жизни использовала инъекции ботулотоксина и не понравилось», актриса нигде в своих интервью не хмурится и не задирает брови, лоб у нее неподвижен - именно так выглядит накопительный эффект от использования ботулотоксина. Ирина выглядит вполне ухожено, она молодец.