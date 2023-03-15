12 мгновений крушения «Рипера»: Кто первый поднимет американский дрон со дна Черного моря и наградят ли наших летчиков

Американский дрон MQ-9 Reaper в ангаре на авиабазе в Эстонии. Фото: REUTERS

А вы знали, что этот американский беспилотник стоит столько же, сколько 2 российских истребителя, вылетевших на его перехват?

1. Сколько стоит «Рипер»?

Цена зависит от модификации и количества "наворотов" в нем. Машины первого поколения (2007 года выпуска) тянут на $30 млн., а самые современные (2020 года) - уже под $60 млн.

Для понимания — примерная стоимость нашего истребителя Су-27, который встретился в небе у Крыма с «Рипером» - $30 млн. Получается обе российские «сушки», встречавшие «Рипера» в небе у Крыма, вместе стоили столько же, сколько один новый американский беспилотник! Не слабый аппарат, хотя и не из золота.

Да и размер у птички-шпиона тоже немалый. 11 метров в длину и 20 в ширину (размах крыла). Это сопоставимо с тем же Су-27, если его потавить боком (у истребителя наоборот — фюзеляж длиннее крыльев).

2. Что он за «птица»?

MQ-9 Reaper - это тяжелый ударно-разведывательный дрон. Он нашпигован шпионской аппаратурой, как булка изюмом. Тут вам теле- и инфракрасные камеры, оптический прибор большого разрешения, 2 радиостанции (для связи с командным пунктом и для передачи команд своим самолетам, кораблям и ракетным подразделениям). Есть на «Рипере» и картографические приборы, которые "на ходу" отражают рельеф местности и позиции противника. А есть еще и комбинированная электронно-оптическая и тепловизионная прицельная станция MTS-B (на сферическом подвесе под фюзеляжем). Она включает лазерный дальномер-указатель цели для любых боеприпасов США и НАТО с лазерным наведением.

MQ-9 Reaper нашпигован шпионской аппаратурой как булка изюмом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТТХ ДРОНА

Высота полета - до 15 км.

Продолжительность полета — до 27 часов.

Дальность полета — до 1900 км.

Скорость — до 400 км/ч.

Вес - 2223 кг (пустой), 4760 кг (нагруженный бомбами и ракетами).

Вооружение — от 4 до 8 ракет «воздух — земля» и 2 бомбы c лазерным либо GPS-наведением.

3. Чем этот дрон знаменит?

У «Рипера» богатая боевая биография. С него не только шпионили, но и атаковали бункеры, машины и даже танки. Но в основном MQ-9 Reaper прославился как «дрон-убийца».

Например, в 2010-м ударом Reaper в Афгане был убит третий человек в руководстве «Аль-Каиды» - Шейх аль-Масри.

В 2012-м Reaper так же ликвидировал руководителя йеменского крыла «Аль-Каиды» Фахд аль-Куса.

В 2016-м дрон убил лидера «Аль-Каиды» в Йемене Абдаллаха аль-Санаани.

В 2020-м ракетой Рипера убит иранский генерал Касем Сулеймани. И с ним ещё 7 человек.

4. Зачем США послали крылатого шпиона к Крыму?

Рипер явно изучал расположение кораблей Черноморского флота России и базы сухопутных частей в Крыму. Заодно - "проверял" оборону воздушных границ (как быстро реагирует авиация и ПВО в Крыму, нет ли там дыр в небе). Такая информация нужна не только самим США, но и Украине. Для чего? Для подготовки терактов на полуострове и обещанного Киевом весеннего «наступа» ВСУ в сторону Крыма.

Так что это не безобидная «птица».

5. То, что «Рипер» подошел так близко к Крыму - это нарушение нашей территории?

В первые же дни Спецоперации Минобороны России на весь мир объявило, что закрывает приграничный район в Черном море и дало координаты этого района. Что полностью отвечает международным правилам.

В Пентагоне не могли не знать и не понимать этого. Но пошли на провокацию, запустив «Рипер» в запрещенный для полетов и судоходства район.

Более того! Дрон шел с выключенным транспондером. А это - грубейшее нарушение правил.

Сейчас политики и генералы США "играют в дурака", объявляя район, где рухнул их MQ-9 Reaper то международным, то нейтральным воздушным пространством. У Минобороны России есть все "козыри" (данные объективного контроля), чтобы доказать - «шпион» залетел в запрещенный район.

6. Су-27 оказались рядом случайно?

Наши ВКС в Крыму круглосуточно несут боевое дежурство. Как только к границам направляются потенциальные (или реальные) нарушители, навстречу им вылетает дежурное звено истребителей. Цель - определить неприятельский самолет и выдворить его. А если "не слушается" - принудить к посадке на нашем аэродроме. В крайнем случае - сбить.

ВКС России круглосуточно несут боевое дежурство в районе Крымского полуострова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но в «Рипере» пилота не было, им управлял оператор (видимо с авиабазы США в Румынии), который не мог не видеть, что вокруг дрона кружат 2 российских самолета. И не изменил курс «Рипера», который все больше углублялся в сторону Крыма. Лишь в последний момент оператор понял, что зарвался и начал маневрировать - менять высоту и уворачиваться от "русского эскорта". Ну а дальше - катастрофа шпиона... Он рухнул в море.

Правда, некоторые наши авиаэксперты загадочно ухмыляются, мол "Рипер мог сдуреть неспроста, ему наши системы РЭБ могли запросто вынести электронные мозги. Как эсминцу "Дональду Куку" в апреле 2014-го". Но это так — лишь красивое предположение...

7. Как «Рипер» утонул?

Версия Минобороны России проста: дрон упал в море из-за опасного маневрирования. Никакого столкновения с нашими Су-27 и, тем более, применения ими бортового оружия не было. Точка.

8. Что говорят американцы?

Версии из США - одна брехливее другой. Сначала генералы из Пентагона пытались утверждать, что Су-27 столкнулся (!) с Рипером. Затем начали говорить, что русский истребитель сбил (!) дрон. После в ход пошла версия, что самолет два раза помочился на беспилотник - "экологически опасно сбросил керосин". И - ритуальный плач о "непрофессионализме" русских пилотов.

И еще - тупая ложь о том, что штатовцы свой дрон якобы сами «сбили», чтобы не достался русским. Если сбили, то чем? Пентагон молчит, как мышь, объевшаяся крупы... Правда, кто-то сквозь зубы брякнул, - мол, взорвали самоликвидатором. Ну-ну...

9. Что будет с остатками «Рипера»?

Удалось ли нашим водолазам добраться до обломков рухнувшего дрона, пока неизвестно. Крымские мареманы уже шутят, что в Черном море разыгралась секретная российско-американская игра - "Кто первый доберется до «Рипера". Но если действительно дрон шлепнулся в воду в 60 км от Крыма, то россияне вряд ли подпустят туда американцев.

10. Интересны ли нам детали от «Рипера»?

Изучить начинку этого тяжелого и дорогого беспилотника США нашим оборонщикам крайне интересно. Кто-то скажет, мол, устройство «Рипера» им давно известно. Ведь тот же Иран с него свои дроны копировал. Да и российская ЧВК «Вагнер» еще в Ливии пару таких «птичек» сбивала.

Но разбившийся у Крыма «Рипер» (очень возможно) последнего поколения, там могут быть "навороты", которые ни иранцам, ни нам не известны. К тому же, нам отдельно интересна сегодняшняя система связи ВВС США - чтобы знать как ее прерывать или даже сажать «Рипер» на своей территории - «брать в плен».

11. Может ли из-за ЧП в Черном море разгореться война между Россией и США?

Министр обороны США Ллойд Остин после ЧП лишь призвал российских военных летчиков "летать безопасно и профессионально". И заверил, что дроны США продолжат летать.

Наши же представители призвали Пентагон не провоцировать своими маневрами Россию у ее границ.

На этом пока все. Прямым военным столкновением из-за ЧП с беспилотником не пахнет. А непрямое столкновение НАТО с нами из-за Украины и не только - уже давно идет.

12. Дадут ли нашим летчикам награды?

В Интернете уже шутят, что пилотам наших «сушек» впору рисовать силуэт «Рипера» на фюзеляже. А если серьезно, то награждение летчиков Су-27 вполне возможно - ведь они проявили настойчивость и профессионализм, не допустив в наше небо американского дрона-убийцу, после полета которого в Крыму можно было ждать очередной пакости от Украины. Это дорогого стоит.