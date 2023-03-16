Военная спецоперация на Украине 16 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 марта 2023 года Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 марта 2023 года.

Украинские военные не забирают, а также не обменивают тела своих погибших сослуживцев под Артемовском, об этом рассказал один из сотрудников ЧВК «Вагнер».

«Пожалуйста, лежат, никто не хочет их забирать. Они бросают своих товарищей», - заявил боец, который также отметил, что у группы ЧВК «немного другое понимание» о боевых действиях

Он пояснил, что им никто не мешает это сделать, никто руки не связывает.

Разрозненные части ВСУ стараются отступать из Артемовска по проселочным дорогам, об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ уничтожена в Запорожской области, об этом сообщило министерство обороны России в сводке.

В уничтожении украинских диверсантов задействовали российские войска

Вооруженные силы России уничтожили три склада боеприпасов украинских войск в ДНР, об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Воздушно-космические силы России сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области, сообщил Игорь Конашенков.