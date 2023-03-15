Медик из Коммунарки: Костомаров жалуется на боли в ягодицах и кричит на жену

Роман Костомаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже два месяца Роман Костомаров лежит в реанимации столичной клиники в Коммунарке. Спортсмену ампутировали ступни и пальцы на руках, он перенес инсульт. Врачи опасались, что из-за сепсиса придется сделать еще одну ампутацию, но теперь, к счастью, эта угроза миновала. Источник портала Prozvezd.info в Коммунаре сообщил, что в крайне тяжелом состоянии Костомарова наметилась позитивная тенденция.

«В состоянии Романа есть положительные перемены, сепсис (заражение крови – Ред.) практически миновал, он получает очень хорошее лечение, идет на поправку. Не исключаю, что его не будут переводить после реанимации в общую палату, а сразу же отправят в реабилитационный центр», - рассказал медик.

Если в физическом самочувствии фигуриста есть положительная динамика, то его психологическое состояние вызывает у медиков серьезные опасения. Роман очень эмоционально реагирует на происходящее и часто срывается на жену – фигуристку Оксану Домнину.

«Психологическое состояние Романа изменилось. Сейчас с ним работает психолог, это крайне важно. После того, как Роман начал сам дышать и у него удалили трахеостому, он тут же проявил эмоциональность по отношению к самым близким. Это закономерно, в реанимации так часто происходит, тем более учитывая, что он перенес несколько операций. Роман стал кричать на Оксану: «Ты меня не понимаешь, ты меня не слышишь», - рассказал источник из Коммунарки.

У Романа сильные боли из-за пролежней, особенно мучительная область для него – ягодицы. Близкие как могут пытаются облегчить его состояние и порадовать любимой едой.

«Он лежит с 10 января, да его переворачивают, но от такого длительного периода лежания закономерно возникают боли. Роман жалуется на боли в области ягодиц, это место наиболее плотного контакта тела с поверхностью кровати. Роману принесли в палату арбуз, фанту, колу, его палата выглядит уже как гостиничный номер. Родные уже собираются его катать на каталке по отделению», - сообщил медик.

Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Олимпийский чемпион по фигурному катанию попал в реанимацию 10 января. В новогодние каникулы Роман выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз». Часть выступлений проходила на открытом воздухе, в мороз. Говорили, что Роман уже тогда чувствовал себя неважно, но продолжал отрабатывать спектакли. В итоге спортсмен запустил болезнь. В больницу его госпитализировали с тяжелой пневмонией: поражение легких составило 75%.

Врачи сразу же подключили Костомарова к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем к аппарату ЭКМО для активного насыщения крови кислородом. Состояние спортсмена было настолько серьезным, что развился сепсис – заражение крови. Началось отмирание конечностей. Врачи до последнего старались сохранить ноги и пальцы на руках, но ампутация оказалась неизбежной.

После операции Роман перестал осознавать происходящее, бредил, постоянно пытался встать и выйти из палаты. Чтобы уменьшить нагрузку на организм, медики решили снова ввести Костомарова в искусственную кому. Его состояние начало ухудшаться, Роман перенес микроинсульт. Постепенно врачам удалось стабилизировать пациента.