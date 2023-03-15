«Злая завистливая баба, побитая судьбой»: Продюсер рассказал, как Верка Сердючка устроила антироссийскую вакханалию на концерте в Италии

Андрей Данилко (Верка Сердючка). Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский продюсер Сергей Лавров рассказал о своих впечатлениях от концерта Верки Сердючки в Италии. Известный промоутер, устраивающий гастроли звезд первой величины, когда-то работал и с Андреем Данилко. Приехав в Неаполь, продюсер решил по старой памяти сходить на выступление артиста. Лавров не скрывает: он в шоке от того, что творилось на сцене. Концерт Данилко он назвал «антироссийской вакханалией», а персонажа Верку Сердючку – «побитой судьбой бабой», у которой нет будущего.

«До сих пор пребываю в ужасе от увиденного. Я так понимаю, что за работу он получает два гонорара. Один – за концерт, а второй – за ту вакханалию, которую устраивает на своих выступлениях. Концерт напоминал сплошную демонстрацию антироссийскую. Это был какой-то ужас. Демонстрацию устраивали перед концертом, во время него и после», - рассказал Сергей Лавров «МК».

По словам промоутера, это был худший концерт Сердючки, который он когда-либо слышал. Артист вышел на сцену с сильно охрипшим голосом. Впрочем, его вокальные данные мало кого волновали, поскольку Данилко больше кричал, чем пел.

«Сердючка вышла на сцену охрипшая и после каждого номера кричала антироссийские лозунги», - говорит Лавров.

Данилко узнал старого знакомого, но общаться с ним не захотел. Артист прислал продюсеру смс-сообщение, в котором написал, что им больше не о чем говорить.

Лавров уверен, что у Данилко как у артиста нет никакого будущего. Еще какое-то время он продержится на волне хейта к России, а что с ним будет потом – неизвестно.

«Никаких шансов у Андрея нет: он, наверное, это и сам понимает, – считает Лавров. – Раньше на сцене была Сердючка. А сейчас – злая, завистливая баба, побитая судьбой».

Продюсер напомнил слова режиссера Романа Виктюка, сравнившего Данилко с выбежавшей на сцену собакой: за ним интересно наблюдать, поскольку никогда не знаешь, чего от него ожидать.

«А сейчас – только злые глаза остались. Просто было противно!», - говорит Лавров.

Андрей Данилко никогда не скрывал, что своим состоянием он обязан выступлениям в нашей стране. Даже после возвращения Крыма в состав России, когда многие украинские артисты отказались приезжать в Москву на концерты, Верка Сердючка продолжала выступать на корпоративах российских олигархов. Организатор выступлений звезд шоу-бизнеса Кирилл Чибисов рассказывал, что в России Андрею Данилко платили за выступление на закрытых вечеринках 100–120 тысяч евро. В то время, как в родной стране его заработок составлял 15–20 тысяч евро за концерт.

«А почему приезжал? Потому что такие гонорары, как в России, никто ему больше не заплатит ни на Украине, ни в Европе», - отметил Чибисов.