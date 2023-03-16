Прошел «школу губернаторов»: что известно о новом главе Чукотки

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Везет маленькой Чукотке (население всего региона 47 тысяч человек) на губернаторов с заходом прямо в Кремль. Чего стоит один Роман Абрамович. Но и новый врио главы региона Владислав Кузнецов не так прост. Последняя должность: заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики. А все топовые чиновники оттуда на особом счету. Местных крупных управленцев там особо нет – почти все из «большой» России, но каждый ехал туда, понимая, что однажды утром может найти бомбу под днищем машины. Такими кадрами в наше время не разбрасываются.

- Как вы оцениваете ситуацию сейчас на сегодняшнем месте работы? – спросил Владимир Путин Кузнецова еще о старой работе.

- После интеграции в Российскую Федерацию, по вашему поручению формируется план социально-экономического развития до 2030 года, - ответил чиновник.

- Процесс вхождения в экономику, в социальную, правовую сферу достаточно непростой, - отметил президент.

- Интеграция в правовую сферу, в налоговое законодательство будет идти определённое время, но большую часть проблематики мы прошли, - заверил Кузнецов.

Владислав Кузнецов. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Уже бывший зампред правительства ЛНР заверил главу страны, что со всеми министерствами у республики «рабочие отношения». Вице-премьер Марат Хуснуллин «оперативно курирует и помогает».

Под конец разговора Владимир Владимирович завуалировано поинтересовался, что сам Кузнецов думает о Чукотке:

- Вы знаете о возможных административно-кадровых решениях, связанных с предложениями, которые могут быть Вам сделаны. Как Вы к этому относитесь?

- Я готов послужить Родине там, где я нужен, - ответил профессиональный управленец Владислав Кузнецов.

До начала десятых годов он был на руководящих должностях в нефтегазохимической компании «Сибур».

В 2013 году стал депутатом парламента Башкирии. В 2019-м назначен вице-губернатором Курганской области.

В начале 20-х Кузнецов участвовал в конкурсе «Лидеры России», который еще называют «школой губернаторов».

С лета 2022 года Владислав Гариевич работал в ЛНР. Восемь месяцев службы с риском для жизни завершили его обучение, подготовив к роли главы целого субъекта.