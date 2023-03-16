"Сыворотка правды" существовала в реальности, но ее перестали применять: мистика и правда о запретных методах следствия

“Сыворотку правды” поначалу с восторгом испытывали и полиция и спецслужбы разных стран, но затем энтузиазма резко поубавилось Фото: Shutterstock

Сыворотка правды является атрибутом чуть ли не каждого уважающего себя боевика. Вспомните хотя бы “Матрицу” и знаменитую сцену, когда Агенты допрашивают Морфеуса, чтобы выпытать из него секретный код доступа к Зеону. Насмотревшись таких блокбастеров зритель задается вопросом: а почему в реальной жизни следователи до сих пор еще по старинке ищут улики, опрашивают свидетелей, ведут с подозреваемыми “дуэль нервов”... Ведь достаточно одного укола и собеседник будет говорить правду, только правду и ничего кроме правды. Однако на самом деле с “сывороткой правды” все очень непросто. У специалистов есть большие сомнения, что такого рода препараты действительно эффективны. А работают они совсем не так, как вы себе представляете.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Самая простая сыворотка правды - это алкоголь. Как верно заметили еще древние римляне - истина в вине, а в русской интерпретации эта пословица звучит еще более откровенно: “Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке”. В массовом порядке эта “сыворотка” применялась, например, на ассамблеях Петра Первого. Во время этих церемоний участники обязаны были напиваться до невменяемого состояния. А когда языки вельмож развязывались, государевы слуги стремились выведать потаенные мысли. Собственно, по этому принципу и работает “сыворотка правды” только препараты, которые при этом используются, еще сильнее угнетают сознание и тормозят нервную систему, чтобы лишить испытуемого самоконтроля.

Считается, что крестным отцом современной “сыворотки правды” (под этим брендом соседствует множество различных препаратов) является американский акушер Роберт Хаус. Он заметил, что беременные женщины, которым во время родов давали лекарство под названием скополамин, вели себя очень странно. Они становились словоохотливыми и без раздумий отвечали на любые вопросы. Хаус подумал, что этот метод можно использовать в криминалистике, чтобы установить виновен человек или нет.

Женщины, которым во время родов давали лекарство под названием скополамин, вели себя очень странно Фото: Shutterstock

Как пытались раскрыть убийство Джона Кеннеди…

“Сыворотку правды” поначалу с восторгом испытывали и полиция и спецслужбы разных стран, но затем энтузиазма резко поубавилось. Выяснилась странная особенность этих препаратов - в большинстве случаев такой метод допросов не давал конкретных результатов.

Сегодня такие средства следствия находятся в “серой зоне”. Суды, как правило, не признают доказательства добытые с помощью “сыворотки правды”. Однако в исключительных случаях сотрудники спецслужб могут официально применять такую тактику допроса.

В 1967 году в рамках расследования убийства президента Джона Кеннеди был допрошен страховой агент Перри Руссо. Он утверждал, что слышал, как Ли Харви Освальд обсуждал детали заговора с бизнесменом и агентом ЦРУ Клэем Шоу. Однако эти показания были путаными, противоречивыми и Руссо дважды провалил проверку на полиграфе. В итоге суд оправдал Клэя Шоу (его обвиняли в организации убийства президента). Показания Руссо были расценены, как комбинация правды, фантазии и лжи.

В 2008 году фармакологический допрос применили индийские следователи в отношении Амджала Касаба, он был единственным выжившим из 10 террористов, которые во время теракта в Мумбае убили 166 человек. Касаб еще раньше признал свою вину и рассказал, как планировалось преступление. Однако следствие полагало, что Амджал мог утаить какие-то важные детали. В опубликованной стенограмме допроса убийца рассказывал о том, как их готовили и какую роль в его решении сыграло желание его отца заработать денег.

Суд оправдал Клэя Шоу - его обвиняли в организации убийства президента Фото: Википедия

… и преступление века в Индии

В 2008 году Индию потрясло жестокое убийство 13-летней девочки-подростка Ааруши Талвар. Она была единственной дочерью четы врачей-стоматологов Раджеша и Нупур Талвар. Также в доме был убит Хемрай - 45-летний слуга семейства. Сюжет преступления был закручен так лихо и загадочно, что “Убийство в Восточном экспрессе” Агаты Кристи по сравнению с ним казалось банальной историей. Поначалу подозревали родителей девочки - их спальня находилась через стену с комнатой Ааруши, но они не слышали, как их дочь ночью убивали клюшкой для гольфа. Мотив - отец застал дочь, когда она занималась сексом с Хемрайем, и в гневе убил обоих. Родителей допросили с использованием “сыворотки правды” - они все отрицали. Кроме того, красавица Ааруши и немолодой помятый жизнью слуга явно не были парой.

Тогда стали подозревать друзей убитого слуги: они могли через его комнату проникнуть в дом и попытаться изнасиловать бедняжку. Трем подозреваемым устроили фармакологическое интервью - они признались в убийстве. Однако это еще больше запутало дело. Мало того, что все трое рассказали совершенно разную историю, но даже один и тот же человек, будучи допрошенным несколько раз, при каждом допросе описывал преступление по-разному. Убийство девочки и слуги до сих пор не раскрыто.

ВОПРОС - РЕБРОМ!

Откуда взялись “Тридцать пять тысяч одних курьеров”?

По всей видимости, “сыворотка” не заставляет людей говорить правду. Теряя контроль над своими мыслями человек способен рассказать не только то, о чем его спрашивают. В состоянии измененного сознания он не видит разницы между реальными событиями и вымышленными, между представлениями, навеянными фильмами, сплетнями, газетными публикациями и ложными воспоминаниями. Ведь выдуманные “35 тысяч одних курьеров” Хлестакова и “с Пушкиным на короткой ноге” - все это реально существовало в воображении героя Гоголя, когда он толкал речь перед чиновниками.

Элисон Уинтер, профессор истории науки и медицины Чикагского университета, считает, что концепция “сыворотки правды” основана на устаревших представлениях о том, как работает наш мозг.

- Понимание памяти сильно изменилось за последние годы, - объясняет профессор Уинтер. - Задавая наводящий вопрос, вы теоретически можете получить достоверную информацию, но вместе с этим на вас выльется такой поток сознания, который вы просто не в состоянии будете идентифицировать. Однако идея о том, что правда сидит где-то в особом отделе внутри человеческого тела и ждет, что ее извлекут хирургическим путем, настолько сильна, что эксперименты в этой области еще долго будут продолжаться.

Концепция “сыворотки правды” основана на устаревших представлениях о том, как работает наш мозг Фото: Shutterstock

Что говорят ЦРУ и диссиденты

Примерно такие же выводы изложены во внутреннем циркуляре ЦРУ, который попал в руки журналистов в 1993 году: ”Не существует такого волшебного эликсира, каким представляют сыворотку правды. Барбитураты (эта группа лекарств используется в ходе фармакологических допросов - авт), нарушая защитные механизмы сознания, иногда могут быть полезны при допросе, но даже в самых лучших условиях они будут давать результаты, загрязненные обманом, фантазиями, искаженной речью и т. д… Любой человек, который может выдержать обычный интенсивный допрос, способен сопротивляться допросу с применением “сыворотки правды”.

Советские диссиденты тоже делились опытом таких допросов. Вот что писали в “Пособии по психиатрии для инакомыслящих” Владимир Буковский и Семен Глузман: “Существует метод так называемого «амиталового интервью», посредством внутривенного введения амитал-натрия. Через короткое время (секунды) после введения у испытуемого наступает непродолжительное состояние опьянения, сходного с алкогольным, затем переходящее в глубокий сон. Принцип довольно банален: «у пьяного развязывается язык»… Компетентно заявляем: метод «растормаживания» (так его называют официально) малоэффективен, не бойтесь его, контролируйте свое состояние (это возможно), и эффект «развязывания» вашего языка не удастся.”