Украина плюнула союзникам в лицо: ответ не заставил себя ждать

"Укрзалізниця" потребовала у Хельсинки передать ей 4 поезда, ходившие между столицей Финляндии и Санкт-Петербургом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Хельсинки из Киева пришел официальный запрос, от которого финны, как стояли, так прямо и сели на задницу. "Украинские железные дороги" ("Укрзалізниця") потребовала от финской железнодорожной государственной компании VR передать Киеву четыре скоростных поезда Allegro, которые курсируют между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

- Заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство Финляндии. Однако письменный запрос, переданный делегации премьер-министра страны, все же является серьезным документом, и государству нужно дать официальный ответ, - пишет в своей статье по этому вопросу газета Demokraatti.

Логика укров проста и незатейлива, как-то полено, которое Папа Карло еще не обтесал даже в первом приближении к Буратино. Дескать, премьерка ваша, Санна Марин приезжала к нам хоронить одного из видных нациков-боевиков в Аскольдовой могиле? Приезжала. Плакала? Плакала. Показала, что Финляндия с Украиной? Еще как показала! Аж самому Зеленскому. Давайте теперь доказывайте ваши слова делом. И не ваше дело, что мы с ними сделаем. Тем более, что они у вас все равно по маршруту не ходят.

Финны, которые в отношениях с украинцами стали не менее деликатными, чем немцы, систематические стирающие укроплевки с лица, оказались в затруднении. С одной стороны, поезда действительно не курсируют, потому что Финляндия своим решением сама остановила движение. С другой стороны, поезда являются собственностью Финляндии лишь наполовину, потому что поезда закупались для СП Karelian Trains, принадлежащей VR и РЖД. И Хельсинки не может просто своим решением без согласия Москвы продать даже болтик или какую гаечку с этих поездов. А с третьей – не объяснять же украинцам, что Санна Марин может то плакать, то смеяться, и это никак не соотносится с реальностью. Что им объяснять такую мелочь, когда у них у самих нынешний президент нос все время чешет и шевелит им так, что иной слон с хоботом столь ловко не управляется.

- Поезда не могут быть проданы или подарены без полного согласия собственников, и такое вряд ли удастся получить — по крайней мере, от российской стороны, - указывает Demokraatti. И Украине остается только скрежетать зубами. Опять, как и в случае с Германией и Швейцарией в этом Евросоюзе вместо того, чтобы просто удовлетворить Незалежную, начинают размазывать по тарелке какие-то сопли насчет законности, права собственности и прочую ерунду.

А ведь действительно, зачем Украине четыре сделанных в Италии поезда Allegro, которые способны развивать скорость до 220 км/час? Если на Украине то электричество на железной дороге пропадает и приходится тепловозы с паровозами выгонять на рельсы, то обычные электрички сходят с рельсов. Зачем Незалежной скоростные поезда, если железная дорога рушится буквально на глазах. Разве что, как в анекдоте, "а це пид пимидоры"…

Кстати, перегнать поезда, кроме как через территорию России, Киеву тоже будет практически невозможно, надо будет менять всю колесную базу из-за несовпадения ширины колеи. Остается разве что только продать. Или сдать в металлолом назло москалям, чтобы уж оттянуться со вкусом: "Так не доставайтесь же вы никому!"

Финны все же очень сильно удивились наглости украинцев, озвучивших такое требование. Но сколько им "открытий чудных" готовит украинства дух, они пока еще и не подозревают. Ан нет, никуда не денутся, раз связались, придется расхлебывать до конца. Там еще им по танкам Киев выставит такие претензии, что, мама, не горюй.

Коготок увяз, всей птичке пропасть.