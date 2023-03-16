Шаман штурмует Капитолий США: скандал дошел до Илона Маска

Ченсли был одним из протестующих, прорвавшихся в вашингтонский Капитолий 6 января 2021 года Фото: REUTERS

Вездесущему миллиардеру Илону Маску до всего есть дело: то он только что заявил, что не прочь приобрести обанкротившийся банк Silicon Valley, то вдруг требует свободы для Джейкоба Ченсли.

Ченсли был одним из протестующих, прорвавшихся в вашингтонский Капитолий 6 января 2021 года. Благодаря его внешнему виду он сразу приобрел известность в СМИ. На голове Джейкоба красовалась меховая шапка с бизоньими рогами, а в руках он держал копье и плакат «Меня направило Q». Буква Q означает сокращенное название движения QAnon, сторонники которого верят в заговор, отнявший у Трампа победу. Журналисты сразу же окрестили Ченсли «Шаманом» и «Йеллоустоунским волком».

Илон Маск выложил в принадлежащую ему же социальную сеть Twitter видеоролик, на котором сняты действия Джейкоба Ченсли внутри Капитолия. На видео он читает окружившим его людям твит Трампа, призывающего протестующих идти домой и сохранять спокойствие. «Такое CNN не покажет», - подытожил автор.

Маск отреагировал коротко, написав заглавными буквами: «Свободу Джейкобу Ченсли». Очевидно, он имел в виду, что никаких преступных действий «Шаман» 6 января 2021 года не совершал.

После провала штурма Ченсли, как и многих других прорвавшихся в тот день в Капитолий, привлекли к суду, обвинив в «сознательном проникновении и нахождении в здании с ограниченным доступом без законных полномочий, а в также в хулиганстве в Капитолии». Его арестовали, на суде он признал себя виновным и получил 41 месяц тюремного заключения. Из тюрьмы, расположенной в Аризоне, он должен выйти на свободу 9 июля этого года.

Это видео, кстати, первым воспроизвел в одной из своих недавних программ ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, также выразивший сомнение в виновности Ченсли.

Федеральные прокуроры немедленно на эти сомнения отреагировали публично: пресс-служба минюста США сообщила, что видеоролик лишен контекста, так как его хронометраж составляет всего 4 минуты, а Ченсли провел в здании Капитолия более часа.

- Не показано, что происходило до и после снятого ролика. Ченсли вошел в Капитолий в составе разъяренной толпы… Многие его противоправные действия зафиксированы системами видеонаблюдений Сената. – заявили прокуроры.

Карлсон, потребовавший доступа к записям, сделанным внутри Капитолия в день штурма, таковой получил. И, просмотрев записи, настаивает на своем, говоря, что никакого штурма не было, а то, что натворили сторонники Трампа, прорвавшиеся в Капитолий, можно назвать «в общем и целом мирным хаосом». Соответственно, все приговоренные к тем или иным мерам наказания за так называемый штурм, должны быть оправданы. В том числе и Ченсли.