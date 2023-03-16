Виталий Коротич предрек военные акции со стороны Украины и США весной 2023 года

Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

…- Вот такая очень любопытная информация, Виталий Алексеевич. Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Джо Байден хочет «поражения» России, но боится «победы» Украины. «Байден хочет, чтобы Россия «проиграла», но, похоже, боится, что Украина на самом деле «победит», - вот что, дословно. написал Болтон в колонке для газеты Wall Street Journal.

- Это - тактические игры, ничего больше, - заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» известный журналист и общественный деятель Виталий Коротич. - В том же русле - разговоры: мол, Украина еще не готова к какому-то «контрнаступу».

Этакая подстраховка - а вдруг они сразу по морде схлопочут и будет Байден виноват.

По сути, сейчас решается вопрос выживания - политического и даже просто физического - для Зеленского и всей его команды.

- А Байдена?

- Что касается Байдена, то - проигрыш Украины будет и его проигрышем.

Никогда в жизни ему этого не простят, потому что те сотни миллиардов долларов, которые ахнули в бездонную прорву Украины, за них потребуется… дать ответ.

Это же все-таки деньги американских налогоплательщиков.

- То есть, весна будет очень сложной…

- Очень трудной.

И то, что произойдут какие-то военные акции…

- Вероятность большая.

- Да. Ведь Байден уже сто раз заявлял, да и не только он, а уже и натовцы говорили, что проигрыш Украины – это будет трагедия для всей Европы, и мы этого, типа, не позволим

Я думаю, что сейчас очень многое зависит от готовности российской армии к отражению атак украинских неонацистов.

Хочется верить, что наша армия достойно ответит на все эти вызовы и угрозы.

Масса фактов свидетельствуют о том, что готовится нападение - очень усердно и многосторонне.

- То есть, бдительность нельзя терять. И, как всегда, у меня дежурный вопрос – вот вы связываетесь со своими друзьями, коллегами, которые живут в Штатах…

- Боятся. В основном пишут – ой, только бы не было никакой стрельбы, никакой войны…

То есть, люди живут в нормальном мире и войны не хочет никто.

Кроме - какой-то группки, которой она необходима ввиду разных деловых соображений.

Поэтому, подождем.

Ну, а Россия должна показать полную боевую готовность к отстаиванию своих рубежей и своих целей.