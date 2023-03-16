Зачем Америке Крым: Вашингтон настойчиво толкает Киев на штурм южного российского полуострова

Военный эксперт Ивашов объяснил, почему США подталкивают Украину к попытке организовать атаку на Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причины пристального внимания США именно к этому южному полуострову KP.RU попросил объяснить генерал-полковника в отставке, президента Академии геополитических проблем Леонида Ивашова.

- Леонид Григорьевич, почему американцы все время крутятся вокруг Крыма и постоянно подталкивают украинцев наступать именно в этом направлении?

- Сюда устремлены не только американцы, но и англичане. Еще есть один член НАТО, который сюда поглядывает - это Турция. И не нужно забывать про интересы в данном регионе, и в этой конкретной точке Израиля. Плюс Китай. Для последнего это южная часть большого пути в Европу.

- Но именно американцы последние лет 10 предпринимают наибольшие усилия по дестабилизации Крыма — от их беспилотников и кораблей до вооружения Киева средствами нападения, позволяющими добивать до крымских объектов.

- Для американцев это опорный пункт в Черном море, непотопляемый авианосец. Здесь все можно разместить от ВМФ до ракетных баз. В Балаклаве самый удобный в Северном Причерноморье залив для базирования и подлодок и надводных кораблей почти любого типа. При том, несмотря на напряженную остановку, Крым — уникальный уголок для туризма мирового уровня, не хуже средиземноморских курортов. Не стоит забывать, что был и проект «калифорнийской Тавриды» - ведь земля Обетованная из числа пересленцев-иудеев предполагалась не только в Палестине, но и в Крыму (проекты середины 1940-х). Ряд представителей американской элиты об этом не забыли.

- Но все же для США важнее было бы иметь здесь базу для ВМФ, для ракет или для самолетов?

- Думаю, американцы не стали бы превращать Севастополь в свою военно-морскую базу. Скорее всего, они «передали» бы его англичанам. Возможно, учли бы интересы и другого члена НАТО — Турции, у которых уже мощный флот и сильные базы в регионе. Тем более, интересы Анкары немало сопряжены с интересами Лондона, в военно-политической сфере точно. И силы турецкой черноморской эскадры на сегодня вполне сопоставимы с нашим черноморским флотом. Потому американцы скорее «отдали бы Крым» двум европейским членам северо-атлантического альянса. Может, замаячила бы там и Румыния со своими катерами. Присутствие же США, скорее, тут было бы технологическим.

- Но были публикации о том, что янки не прочь поставить в Крыму ракеты и военные базы именно для контроля всего Кавказа и части Азии, в том числе, путей поставок углеводородов с Востока на Запад...

- Контролировать таким образом регион и пути поставок газа и нефти США, может быть, и хотели бы, но за последнее время для американцев главным клиентом стал Китай. Именно тихоокеанском району США будут уделять внимание - Японии и Южной Корее, Австралии и Океании. Американцам надо выстроить удавку, петлю под Китай, с его восточного фланга. И там они собирают силы. А вокруг Крыма США пальму первенства, скорее, отдадут англичанам, но продолжат дергать Россию на этом направлении, чтобы ее здесь максимально ослабить.