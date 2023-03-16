Зеленского поймали на ежемесячных выплатах в Россию: дело в алчности и элитной недвижимости

Семья президента Украины владеет роскошным пентхаусом в Ливадии Фото: Александра Тимощенко

Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский с точки зрения граждан России, должен сидеть в тюрьме на пожизненном сроке. В этом разногласий нет. Но, что интересно, там или, как минимум, на сайте "Миротворец" он должен находиться и с позиций самых щирых и свидомых "украинских патриотов". С формулировкой "за финансирование страны-агрессора". По той причине, что продолжает исправно оплачивать коммунальные услуги за обслуживание своей квартиры в Ливадии в Ялте в российском Крыму.

Этот элитный пентхаус площадью 150 квадратных метров чета Зеленских приобрела еще в 2013-м. Но с тех пор там так и не побывала. В 2021-м украинская адвокатесса Татьяна Монтян сообщила, что Зеленский перестал платить за коммуналку, но то ли ее сведения оказались неверными, то ли президент Украины быстро исправился, однако с тех пор и по сию пору никаких нареканий на него из Управляющей компании не поступало.

Как говорят, соседям от него никаких хлопот, он даже приплачивает вахтерам, чтобы те чистили регулярно слив на его балконе. А за коммуналку платит даже вперед. Так, например, в декабре через маму украинского депутата и президента Всеукраинской федерации гольфа Виталия Хомутынника чета Зеленских передала на эти цели 100 тысяч рублей.

А откуда, спрашивается, у президента Украины российские рубли? Нет, понятно, если бы это были доллары, но рубли "государства-агрессора"! Неужели остались с тех благословенных времен, когда президент Украины самолично зашибал деньгу в "государстве-агрессоре", мешками получая в нем гонорары? А куда потом уходят деньги из российского ЖКХ? Спросите хоть Арестовича, хоть Подоляка, их ночью разбуди, они не дадут соврать – на финансирование российской армии и Специальной военной операции. То есть получается, что Зеленский своими грошами финансирует российскую "армию агрессора". И не просто финансирует, а еще и с предоплатой.

Впрочем, даже такая высокая исполнительская дисциплина вряд ли сохранит элитные апартаменты для четы Зеленских. Как уже заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, квартира Зеленских вскоре будет передана малообеспеченной или многодетной семье местных жителей. И не только его

- В том доме достаточное количество мутных персонажей, которые находятся на территории Украины. По квартирам сейчас идёт выборка, - пообещал глава Крыма и пояснил в эфире телеканала "Крым 24". - Это не в первую очередь.

Может, потому Зеленский и требует сейчас организовать наступление и "вернуть" Крым, что не хочет квартиру в поселке Ливадия терять, за которую он платил все эти годы.

А если не "вернет" Зеленский Крым Украине и квартиру своей семье, это что же, получается, он зря деньги тратил? Так ведь и разориться можно!