Доказано учеными: Материнская любовь защищает ребенка от болезней

Голос поющей мамы снижал уровень боли, успокаивал сердцебиение Фото: Shutterstock

В эксперименте приняли участие 106 младенцев отделения интенсивной терапии и их мамы. Каждые сутки, пока малыши находились на лечении, мамы в течение 15 минут пели им традиционные колыбельные песни, а ученые в это время замеряли жизненно важные показатели малышей. Таким образом и удалось заметить закономерность: сеанс маминого пения снимал жар, снижал частоту сердечных сокращений на 12 ударов в минуту (с повышенного сердцебиения до близкого к норме или до нормы) и увеличивал насыщения кислородом крови малышей на 3,9% после завершения сеанса. Это важно, поскольку таким образом снимался излишний стресс, который младенцы проживали во время лечения, а внутренние органы получали больше питания.

81,3% новорожденных под мамино пение пошли на поправку в течение первых пяти дней после госпитализации.

Замечен был и еще один любопытный феномен, младенцы – девочки в целом на 6% оказались более отзывчивыми (по показателям насыщения крови кислородом) к «мама – терапии», чем младенцы – мальчики. Как объяснить этот факт, наука пока не знает.

Более ранние исследования среди недоношенных детей подтверждали как краткосрочный, так и отдаленный эффект от исполнения мамами колыбельных для своих детей, даже при условии, что малышам ставили колыбельные в записи. Голос поющей мамы снижал уровень боли, успокаивал сердцебиение. Такая форма терапии помогала и последующему грудному вскармливанию и развитию ребенка.