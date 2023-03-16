Россияне отказались от «бормотухи» и стали больше пить благородные крепленые вина

Розница в Россиии за два месяца этого года реализовала 34,87 млн дал алкогольной продукции - это на 3,3% больше, чем год назад. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пить стали больше. Больше всего выросло потребление ликерных вин - того, что в народе называют «крепленное сладкое». По данным Росалкогольрегулирования, в январе-феврале 2023 г. их продали почти в четыре раза по сравнению с январем-февралем прошлого года. Ну вот с чего бы?

Хорошо пошли слабоалкогольные напитки и коньяк — продажи подросли соответственно на 15,5% и на 9,1%. Чуть выросли водка и сухое вино. А вот плодовые вина (в народе «шмурдяк» и «бормотуха»), как говорится, не зашли — продажи упали на 13%. Что за метаморфозы такие?

- А ничего неожиданного! - сказал KP.RU руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Ликерные вина так сильно выросли, потому что эту категорию расширили, ввели в нее популярные крепленные вина такие как «Кагор», «Херес», «Мадера» и особенно добавил роста «Портвейн».

А что со слабоалкогольными — зима же, чего покрепче организм требует.

- Не у всех, - поправил Дробиз. - И слабоалкогольные напитки — это не пиво, как думают некоторые, а напитки чуть покрепче, но до 9 градусов. Главным образом, это коктейли в баночках. А по пиву данные рассчитываются раз в квартал, они еще не готовы.

По мнению эксперта, слабоалкогольные напитки растут потому что замещают винодельческую продукцию. Да, продажи вин тоже чуть подросли, но не настолько, насколько увеличилось число страждущих.

- Те, кто выезжали и пили за рубежом, сейчас остались дома, говорит Дробиз. - Плюс добавились беженцы — они тоже внесли вклад.

По этим же причинам выросло и потребление коньяка — его пьют те, кто мог бы уехать за границу и пить виски. А в России сейчас качественный коньяк стоит дешевле качественного виски. Да и приелись эти виски уже…

Всего же розница за два месяца реализовала 34,87 млн дал алкогольной продукции - это на 3,3% больше, чем год назад.

- Это почти в пределах погрешности, - резюмирует Дробиз. - Вот вам на 3 процента поднимут зарплату — вы это заметите? Так и здесь — нет повода говорить, что наш народ спивается.

РУССКАЯ «КОЛА», ЧТО ПРОДЕШЕВИЛА

Что касается безалкогольного питья, то Coca-Cola остается одним из лидеров продаж среди напитков со вкусом колы. Как сообщает РБК со ссылкой на сервис «Продажи.рф», в январе-феврале 2023 г. больше трети потребителей колы выбирали напиток «Добрый Cola». На втором месте - Coca-Cola (сама компания ушла из России). На третьем - «Черноголовка Кола».

Coca-Cola сейчас в магазинах редкость, поставляется из разных стран, в частности, из Ирана. Ценой повыше, чем наша. Например, баночка 330 граммов нашей «Доброй колы» стоит 50 руб, иранской — 80 руб., польская чуть больше ста, а британская — под двести. Американскую же днем с огнем не найти, даже ценников не осталось.