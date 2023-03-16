Россияне предложили проверять психику у будущих родителей, которые планируют ребенка

После новости о смерти месячного сына популярного блогера-сыроеда из Санкт-Петербурга Максима Лютого многие россияне выступили за введение обязательной проверки психики для всех будущих родителей. Фото: Shutterstock

После новости о смерти месячного сына популярного блогера-сыроеда из Санкт-Петербурга Максима Лютого многие россияне выступили за введение обязательной проверки психики для всех будущих родителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 65% участников опроса считают, что будущие родители обязательно должны проверяться у психиатра, чтобы никаких проблем не возникло ни у пары, ни у будущего ребенка. При выявлении нарушений у мамы или папы младенцев можно будет защитить, за семьей будут присматривать специалисты, и число подобных несчастных случаев можно будет значительно сократить, уверены респонденты.

Еще 4% считают, что проверку необходимо проводить хотя бы для будущей мамы. Если с женщиной все в порядке и психика у нее устойчивая, она сама сможет защитить своего ребенка.

«Думаю такие проверки очень желательны, а то бывают разные мамаши с папашами. Пусть хотя бы на употребление наркотиков и алкоголя проверяют», - предлагает одна из участниц опроса.

«Психику, конечно, надо как-то проверять. Даже когда получаешь водительские права, приходится посещать психиатра, а тут речь о жизни ребенка - маленького, беззащитного человека. И часто сколько бед бывает из-за неадекватных родителей», - говорит другой.

«Надо обязать всех беременных вставать на учет, запретить домашние роды, чтобы врачи могли выявить отклонения в психике родителей», - уверена третья.

Еще 22% считают, что проверки психического здоровья для будущих родителей проводить не нужно, но вот первое время за новорожденным и молодой семьей должен присматривать педиатр. Он и поймет, если с ребенком обращаются не должным образом, обижают или издеваются, считают участники опроса.

Еще 4% категорически выступили против любых проверок. Респонденты отмечают, что рождение ребенка – естественных процесс, в который никто вмешиваться не должен. Более того, при сложившейся демографической обстановке молодежь может еще чаще отказываться от рождения ребенка, зная, что теперь это будет связано с дополнительными проверками и обследованиями. Поэтому не нужно никому усложнять жизнь из-за одного несчастного случая, считают опрошенные.

«Оставьте родителей в покое. Народ будет бояться заводить детей», - делится своим мнение участник исследования.

Оставшиеся 5% признаются, что затрудняются ответить на вопрос.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 10,5 тысячи человек.

Напомним, печальная история произошла в Сочи. Известный блогер Максим Лютый, который уже 10 лет пропагандирует сыроедение, фруктоедение и даже праноедение (отказ от еды и питание солнечной энергией – прим. ред.) привез в больницу своего мертвого месячного сына. По заключению врачей, ребенок скончался от истощения. Полиция уже задержала мать малыша.