«У меня нет секса ни с кем»: Мария Голубкина рассказала, почему после развода с Фоменко отменила свадьбу с сыном Ливанова

Мария Голубкина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Голубкина в новом интервью откровенно рассказала о жизни после развода с шоуменом Николаем Фоменко. Супруги развелись в 2008 году, двое детей – дочь Анастасия и сын Иван - остались жить с матерью. Фоменко после расставания с Голубкиной довольно быстро снова женился. Мария же так и не создала новую семью, хотя возможность у нее была.

В 2017 году Голубкина начала встречаться с Борисом Ливановам - сыном «Шерлока Холмса» Василия Ливанова. Когда-то они вместе учились в Щукинском театральном училище, а потом спустя годы встретились снова, и у них завязался роман. Мария и Борис объявили о помолвке и свадьбе, но вскоре расстались. По словам Голубкиной, Ливанов-младший - бездельник, который не хочет и не умеет работать.

«Я не живу половой жизнью вне брака. Нет у меня секса ни с кем. Половая жизнь у меня последний раз была в 2018 году. Я успела покаяться уже с тех пор. Нам с Борисом Ливановым было интересно, и все такое. Он предложил мне пожениться, я предложила ему пожениться, но дело в том, что он не работает вообще. Он не умеет это делать», - рассказала 49-летняя Голубкина в YouTube-шоу режиссера Валерии Гай Германики «Лера в большом городе».

В 2017 году Голубкина и Борис Ливанов объявили о помолвке и скорой свадьбе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После расставания с Ливановым Мария поставила свои отношения с мужчинами на долгую паузу. Голубкина так обожглась в браке с Фоменко, что не хочет больше выходить замуж.

«Все, что бывает плохого в браке, у меня было. Я теперь уже боюсь замуж выходить», - признается она.

Мария не скрывает, что к экс-супругу у нее накопился «вагон претензий», но она не хочет о них рассказывать ради детей. Анастасии сейчас 24 года, Ивану – 20 лет, и актриса не собирается обострять отношения с бывшим мужем, чтобы не навредить им.

«В 21 год я вышла замуж за Колю Фоменко, который был старше меня на 11 лет. Конечно, я рассчитывала на то, что он окажется умнее меня и сможет все направить в нужное русло. Но подобное притягивает подобное: встретились два дурака… На вопрос о том, почему развелись, одним словом не ответишь. Люди разводятся из-за комплекса причин… Оказалось, что Коля жил два года уже с другой женщиной, пока мы были в браке. Я не знала, а все знали», - вспоминает Голубкина.

Голубкина и Фоменко развелись в 2008 году. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Куров.

Чтобы спасти свой брак, Мария и Николай даже обвенчались. А потом все равно разошлись. Но этот опыт в итоге привел Голубкину к глубокой вере и воцерковлению.

«Мы с Колей Фоменко, с которым мы были мужем и женой, крестились вдвоем в 1996 году, потом крестили детей и даже обвенчались. Но венчание уже было способом спасения брака. Мы обвенчались, потому что он думал, что после венчания я заткнусь - перестану что-то говорить, а я надеялась, что после венчания он перестанет какие-то вещи делать. После развода с ним я оказалась в храме, встретила отца Владимира (протоиерей Владимир Волгин – Ред.), которого не видела 18 лет, и рассказала, что развожусь», - призналась Мария.

По словам актрисы, ее не слишком беспокоит, как она выглядит. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса давно перестала подбирать модные наряды для светских выходов, сейчас она отдает предпочтение комфортной и неброской одежде. Голубкина носит простую прическу и обходится без макияжа. Мария спокойно относится к тому, что с возрастом поправилась. По словам актрисы, ее не слишком беспокоит, как она выглядит, поскольку привлекательная внешность перестала быть для нее в приоритете.

«Когда я перестала пить и курить, я поправилась. Я ела сладкое регулярно и за полгода отрастила вот такой вот "офис". Но если говорить о том, что я поправилась, то я же не жирная, я обычная нормальная женщина. Я не считаю себя жирной, я считаю безжопыми худых женщин. Нам, женщинам, быть полными в пятьдесят лет вполне естественно. Если я выйду замуж за богатого мужика, я похудею. Потрачу все его деньги на косметологов и так далее. В 50 лет женская красота — это вопрос только денег и их количества. Мне не очень важно, как я выгляжу. Зубы почистила, помылась, голову помыла - вот и все», - говорит актриса.