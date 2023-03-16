За что блогершу-миллиардершу Лерчек лишили соцсетей и могут отправить в тюрьму: все подробности громкого дела

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина). Фото: Личный архив

После недельного затишья блогеры Лерчек и Артемчек (в миру супруги Валерия и Артем Чекалины) вновь ворвались в скандальные хроники. Как стало известно 16 марта, за неуплату налогов на сумму в 311 миллионов у парочки заблокировали все банковские счета, арестовали машины и недвижимость; а следом возбудили новое уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Как полагают сыщики, в 2021 году Чекалины "отмыли" 130 миллионов рублей, купив на эти деньги доллары США. Наказание за такое преступление сурово - сроком до семи лет...

К вечеру блогеров доставили в суд, чтобы выбрать им меру пресечения на время расследования - СИЗО, домашний арест и т.д. И вот здесь началось самое интересное: оказалось, прокуратура вовсе не требует упрятать обвиняемых за решетку, но - страшный сон любого блогера! - призывает суд запретить им пользоваться Интернетом.

После таких новостей на страничках Лерчеков и Артемчеков развернулась настоящая драма в прямом эфире: они постили фоточки из суда с грустными комментариями, признавались в любви миллионам своих подписчиков, благодарили за совместно проведенные годы и прощались навсегда.

- Так сложно было выбрать фотографии для этого поста... Особенно, когда телефон в руках последние минуты... Вы знаете, это не просто страница, это моя душа. Любим вас очень сильно, - расчувствовалась Чекалина в обращении к невидимой, но такой любимой аудитории, на которой долгие годы зарабатывала миллиарды рублей, продавая свою косметики, марафоны стройности, успеха и прочая-прочая.

А вот в суде Лерчек без ложной скромности добавила главное: Инстаграм (признан экстремистской соцсетью и запрещен в России) - это единственный источник её заработка и единственная возможность кормить троих детей. Да и муж ее откровенно признался: мол, без интернета обеспечивать семью он не сможет. Однако суд остался непреклонен: и Лерчеку, и Артемчеку на два месяца запретили пользоваться телефоном, почтой и интернетом - им разрешены только экстренные вызовы.

Сайт KP.RU объясняет по порядку, что всё это значит.

1. ПОЧЕМУ АРЕСТОВАЛИ ИМУЩЕСТВО И СЧЕТА

Это на самом деле стандартная процедура, когда речь идет о неуплате налогов, а первое уголовное семьи Чекалиных связано именно с этим. Как объяснял KP.RU адвокат Тимур Матвеев, арестованное имущество служит гарантом того, что деньги будут выплачены государству. А обыски, которые проходили в том числе у семьи Чекалиных, нередко открывают новые нарушения, ведь у обвиняемых изымают телефоны, компьютеры и другие электронные и бумажные носители информации, в которых может содержаться "черная бухгалтерия".

2. ЧТО ЗА НОВОЕ ДЕЛО С ОТМЫВАНИЕМ И ДОЛЛАРАМИ

Покупка иностранной валюты сама по себе преступлением не является, дело в другом.

- Чекалины, по версии следствия, понимали: деньги они заработали преступным путем, а хотели придать им вид честно заработанных, - комментирует KP.RU юрист Михаил Алексеев, который разбирает громкие дела на своем YouTube-канале и в Телеграме. - Соответственно, они специально конвертировали заработки в доллары. И кстати, это может быть не только валюта: легализовать, "отмыть" деньги можно, вложив их в недвижимость и другое имущество.

Юрист Михаил Алексеев.

Эта статья УК РФ, по словам юриста, редко применима. Она всегда используется "в довесок" к основному преступлению - в случае Чекалиных это неуплата налогов. Доказывать отмывание сложно, но тут блогеры закопали сами себя: все их роскошные тачки, элитное жилье, дорогущие драгоценности и вечеринки со звездами, которые регулярно демонстрировались в соцсетях, станут для следствия доказательной базой...

3. А ЕСЛИ ВЕСТИ СОЦСЕТИ БУДУТ ДРУГИЕ ЛЮДИ

Говорят, горе-блогеры прямо в суде подсуетились и наняли людей, которые будут за них вести странички в соцсетях. А это вообще законно?

- Да, законно, ведь в этом случае Чекалины сами не выходят в Интернет, - считает Михаил Алексеев. - На самом деле, такая мера пресечения только кажется легкой. Следствие может идти несколько лет и всё это время люди не могут не только зарабатывать, но и банально такси себе вызвать.

4. НЕУЖЕЛИ ЗВЁЗД СОЦСТЕЙ ПОСАДЯТ?

По УК РФ, если бы Чекалины погасили долг перед государством в 311 млн, то их уголовное дело о неуплате налогов пришлось бы просто закрыть: вот такое гуманное законодательство для тех, кто нарушает впервые. Так все причастные могли избежать наказания. Но теперь...

- Полагаю, что теперь срок будет реальным, хоть и небольшим. Плюс обвиняемым зачтется мера пресечения, которую они будут отбывать до приговора, - продолжает юрист. - Кроме того, я не исключаю, что в отношении Чекалиных может быть возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полагаю, что именно этот состав сейчас собирает следственная группа. Для этого могут понадобиться отзывы людей, которые покупали курсы Лерчека и по итогу посчитали себя обманутыми. А такие, безусловно, были. А статья "Мошенничество" - это уже колония.

5. И ЧТО ТЕПЕРЬ - ВСЕМ БЛОГЕРАМ ПРИКАЗАНО БОЯТЬСЯ?

"Дело Лерчеков" потрясло всех блогеров, которые торгуют онлайн-марафонами, курсами, путеводителями и картами желаний, за что в народе были прозваны инфоцыганами. И эксперты предупреждают: придут ко всем, кто зарабатывает лихие миллионы на своей популярности, не удосужившись, как цивилизованные предприниматели, отстроить легальное дело с выплатой налогов и оптимизацией бизнес-процессов.

- Сейчас государство обкатывает схему, которую можно будет применять ко всем недобросовестным инфопредпринимателям, - уверен юрист. - Причем нет задачи просто собрать деньги с блогеров-миллионеров, есть задача заставить отвечать за нарушения - об этом нам говорит возбуждение второго уголовного дела. Поэтому всем так называемым инфоцыганам надо срочно прийти в тонус и привести в порядок свой бизнес.

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