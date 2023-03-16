Секс в Сочи, мужской стрип-клуб и неизлечимая болезнь: что рассказали Федункив и Краснова в новом RUTUBE-шоу «Пожалуйста, не рассказывай!»

16 марта на национальном видеохостинге стартовало новое шоу «Пожалуйста, не рассказывай!» — здесь знаменитые друзья расскажут самые невероятные истории друг о друге, за которые им точно будет стыдно. Участник, чья история будет смешнее, зарабатывает баллы. А если они не хотят, чтобы история прозвучала на публике, то могут разыграть карту Джокера. Ведущим проекта стал комик Алексей Кривеня.

Алексей Кривеня, комик, ведущий шоу «Пожалуйста, не рассказывай»

«Для меня это очень добрая и классная передача. В этом как раз-таки и есть изюминка — ты не сам рассказываешь про себя что-то постыдное, а твой близкий товарищ. Каждую историю из жизни мы видим по-разному, поэтому очень интересно послушать как это было, со стороны».

В первой серии в студии шоу встретились актриса Марина Федункив и блогер Наталья Краснова, которые дружат с 1999 года. Пройдя столько лет вместе, у них точно накопилось много постыдных историй.

Уже в первом раунде Марина рассказала гостям студии о том, как Наталья решила вместе с подругами сходить в мужской стрип-клуб. Девушка, будучи кандидатом наук, ни разу в жизни не ходила на мужской стриптиз и была категорически не готова к этому. А вот Марина и ее подруги, напротив, были завсегдатаями заведения и любили пошутить над стриптизерами.

Далее Наталья Краснова рассказала историю о «неизлечимой» болезни Федункив, которая внезапно появилась по пути в купе с молодыми юмористами.

С кем был секс у Марины Федункив на Сочинском фестивале? Почему Наталья Краснова жила в доме эскортниц и что за Ашот был в ее жизни? Эти и другие невероятно стыдные истории смотрите в новом шоу «Пожалуйста, не рассказывай!» — эксклюзивно на RUTUBE!