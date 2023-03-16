Вскрылась скандальная подноготная срыва спектакля с Чулпан Хаматовой в Риге

Чулпан Хаматова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Новость о закрытии спектакля с участием Чулпан Хаматовой в Новом Рижском театре не обсудил только ленивый. Постановка по пьесе Гоголя "Старосветские помещики" должны были представить на трех языках - русском, украинском и латышском. Режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя печальную новость, признал, что постановку в том виде, в каком она сейчас есть, нельзя показывать зрителям. Меж тем на днях стало известно об истинных причинах срыва спектакля.

Чулпан Хаматова лично никак не комментирует срыв спектакля. Зато ушлым репортерам удалось узнать подноготную скандала.

Чулпан учила роль на русском, латышском и украинском. Это и стало основной проблемой. Из трех языков основная роль отводилась не латышскому, и не русскому, а украинскому. Постановку планировали показать на европейских фестивалях.

Но внезапно в театральную постановку вмешалась украинская сторона. Они возмутились. Мол, ход с украинским языком не оправдан. Как пишет сайт mk.ru, дошло до того, что чуть ли не МИД Украины вмешался в театральную работу.

"Алвис Херманис пришел на прогон за три дня до премьеры. Сначала хотел спасти положение - убрать украинский язык. Но стало понятно, что Чулпан за три дня не смогла бы выучить столько текста на латышском. Изначально она выучила ту часть, которую должна была играть в спектакле. И тогда решили закрыть спектакль", - поведал осведомленный источник.

Для Нового Рижского театра ситуация с отменой представления абсолютно беспрецедентна. История культурного учреждения знает немало проблемных спектаклей. Но премьеры ранее не отменяли.