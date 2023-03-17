Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья17 марта 2023 3:55

Правильный выбор сериалов помогает построить счастливую личную жизнь

Некоторые ученые (включая британских) утверждают, что правильный выбор любимых сериалов помогает устроить личную жизнь. Так ли это?
Оксана КРУЧЕНКО
Оксана КРУЧЕНКО
Серж был почти идеальным мужем, но посмотреть с ним вместе киношку в выходной, мило держась за руки, было невозможно.

Серж был почти идеальным мужем, но посмотреть с ним вместе киношку в выходной, мило держась за руки, было невозможно.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Боже, до чего же мы разные», - мысленно сокрушалась Катя, шинкуя капусту для солянки. Она, например, с удовольствием включила бы сейчас «Игру престолов» - любую серию любого сезона - и кухарилось бы ей веселее и вдохновеннее, но муж Сергей плотно окопался на уютном кухонном диванчике и, потягивая пятничное пивко, пялился в экран.

- Это ты в который раз уже «Стариков-разбойников» смотришь? В двадцать восьмой? - поддела Катя супруга, чьи вкусы на кино ни разу не совпадали с ее представлениями о прекрасном. - А чего не «Три тополя на Плющихе»?

Сергей не оценил подкола. Да, он любит старые советские фильмы, потому что они «добрые и про жизнь». И что?

В целом, конечно, ничего. Главное, чтобы, как поется в известной песенке «не пил, не курил и цветы всегда дарил». По многим женским пунктикам Серж был почти идеальным мужем. Но посмотреть с ним вместе киношку в выходной, мило держась за руки, было невозможно. Сериалы, которые обожала Катя, Сергей считал дурацкими, а ей скучно было бесконечно пересматривать шедевры советской киноклассики.

Катя много раз пыталась уговорить мужа посмотреть с ней ту же «Игру престолов» или «Ганнибала», но у Сергея на это был один ответ:

- Без меня!

- Зануда ты, дорогой, - по-доброму поставила «диагноз» Катя, сгружая капустную горку в сковородку. - Если бы не я, так бы и жил один. Фу, скушнятина. Ни одной нормально женщине такого не надо.

Не знала Катя, что британские ученые того же мнения. Не относительно Сергея, конечно, а в целом про кино и отношения.

Любишь «Шерлока» - полюбишь и меня

На основании опросов множества респондентов-мужчин психологи-бриты пришли к выводу, что по набору фильмов и сериалов, которые дама смотрит, можно делать выводы - имеет смысл строить с ней романтические отношения или нет.

Например, такие, как Катя, любительницы «Игры престолов» и прочих «Шерлоков» с «Теориями Большого взрыва», как выяснили специалисты из Туманного Альбиона, очень даже привлекательны для противоположного пола. А все почему? А потому, что они как-то интуитивно, что ли, воспринимаются особами интересными, душевными и пылкими. Отчего же с такими, простите, не замутить?

Если же мужчина или женщина любит что-то более ретроградное, вроде сериала-старичка «Санта-Барбара», значит, он (она) зануда и консерватор. А потому никакой им романтики и свиданий!

Другими словами, мы то, что мы смотрим.

Это не я такой, это кино такое

Но это результаты опросов простых людей. Им можно и ошибаться. А что же профессионалы?

Они говорят, что судить о человеке, а тем более решать, строить с ним отношения или нет, по киношным пристрастиям, мягко говоря, странно.

- Ужасы и триллеры могут оставлять неравнодушными самых чутких и внимательных людей, в то время как мелодрамы могут нравиться людям жестким и даже жестоким, - справедливо напоминает психолог онлайн-платформы «Грань» Юлия Кузнецова.

Другое дело, что, как уверяют эксперты, смотря фильм, а особенно длинный сериал, человек так или иначе учится на примере героев разным моделям поведения и примеряет киножизнь на себя. В каком-нибудь «Великолепном веке» срисовывает одно, а, допустим, в «Игре в кальмара» другое. Так что по кинопристрастиям правильнее, наверное, судить не о шансах на романтические отношения, а о том, чего индивиду не хватает в жизни. Это совсем другая история. И она про женщин.

- Взять, например, мелодрамы. Мужчины удивляются, что слабый пол льет слезы, когда в кино происходит что-нибудь душещипательное, - рассуждает семейный психолог Марина Демидова. - А просто дамы часто вживаются в роль героини и вместе с ней переживает кучу эмоций, которых не испытывают в реальной жизни. Вместе с героями кино женщина любит, страдает, становится жертвами интриг, разгадывает загадки, теряет близких и обретает неземное счастье. И так раскрашивает свою унылую жизнь, уходит от реальности.

Именно потому, кстати, интерес российских женщин (да и мужчин тоже) к сериалам согласно прошлогоднему опросу ВЦИОМа, даже несмотря на «похудение» репертуара из-за киносанкций, не падает. А согласно исследованию Левада-Центра 53 процента россиян смотрят кино и сериалы каждый день и так отдыхают, 76 процентов - зависают у экранов ТВ не реже раза в неделю.

Кроме того, по словам психологов, «женские» сериалы имеют еще и терапевтическую ценность. Доказано: у зрительниц, испытавших чувство сопричастности к жизни киногероев и сочувствие им, улучшается настроение. Они порхают.

- Независимо от того, сколько женщине лет, после просмотра мелодрамы эмоционально она становится 16-летней девчонкой, - уверяет психолог Демидова.

У мужчин такого нет. Они спокойно смотрят на все, что происходит в кино, и ни с кем из героев себя особо не ассоциируют. Это мальчики могут мнить себя Суперменами или Зорро, а мужчины смотрят на мир трезвым взглядом.

Отношения между мужчиной и женщинойМнения