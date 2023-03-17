Правильный выбор сериалов помогает построить счастливую личную жизнь

Серж был почти идеальным мужем, но посмотреть с ним вместе киношку в выходной, мило держась за руки, было невозможно. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Боже, до чего же мы разные», - мысленно сокрушалась Катя, шинкуя капусту для солянки. Она, например, с удовольствием включила бы сейчас «Игру престолов» - любую серию любого сезона - и кухарилось бы ей веселее и вдохновеннее, но муж Сергей плотно окопался на уютном кухонном диванчике и, потягивая пятничное пивко, пялился в экран.

- Это ты в который раз уже «Стариков-разбойников» смотришь? В двадцать восьмой? - поддела Катя супруга, чьи вкусы на кино ни разу не совпадали с ее представлениями о прекрасном. - А чего не «Три тополя на Плющихе»?

Сергей не оценил подкола. Да, он любит старые советские фильмы, потому что они «добрые и про жизнь». И что?

В целом, конечно, ничего. Главное, чтобы, как поется в известной песенке «не пил, не курил и цветы всегда дарил». По многим женским пунктикам Серж был почти идеальным мужем. Но посмотреть с ним вместе киношку в выходной, мило держась за руки, было невозможно. Сериалы, которые обожала Катя, Сергей считал дурацкими, а ей скучно было бесконечно пересматривать шедевры советской киноклассики.

Катя много раз пыталась уговорить мужа посмотреть с ней ту же «Игру престолов» или «Ганнибала», но у Сергея на это был один ответ:

- Без меня!

- Зануда ты, дорогой, - по-доброму поставила «диагноз» Катя, сгружая капустную горку в сковородку. - Если бы не я, так бы и жил один. Фу, скушнятина. Ни одной нормально женщине такого не надо.

Не знала Катя, что британские ученые того же мнения. Не относительно Сергея, конечно, а в целом про кино и отношения.

Любишь «Шерлока» - полюбишь и меня

На основании опросов множества респондентов-мужчин психологи-бриты пришли к выводу, что по набору фильмов и сериалов, которые дама смотрит, можно делать выводы - имеет смысл строить с ней романтические отношения или нет.

Например, такие, как Катя, любительницы «Игры престолов» и прочих «Шерлоков» с «Теориями Большого взрыва», как выяснили специалисты из Туманного Альбиона, очень даже привлекательны для противоположного пола. А все почему? А потому, что они как-то интуитивно, что ли, воспринимаются особами интересными, душевными и пылкими. Отчего же с такими, простите, не замутить?

Если же мужчина или женщина любит что-то более ретроградное, вроде сериала-старичка «Санта-Барбара», значит, он (она) зануда и консерватор. А потому никакой им романтики и свиданий!

Другими словами, мы то, что мы смотрим.

Это не я такой, это кино такое

Но это результаты опросов простых людей. Им можно и ошибаться. А что же профессионалы?

Они говорят, что судить о человеке, а тем более решать, строить с ним отношения или нет, по киношным пристрастиям, мягко говоря, странно.

- Ужасы и триллеры могут оставлять неравнодушными самых чутких и внимательных людей, в то время как мелодрамы могут нравиться людям жестким и даже жестоким, - справедливо напоминает психолог онлайн-платформы «Грань» Юлия Кузнецова.

Другое дело, что, как уверяют эксперты, смотря фильм, а особенно длинный сериал, человек так или иначе учится на примере героев разным моделям поведения и примеряет киножизнь на себя. В каком-нибудь «Великолепном веке» срисовывает одно, а, допустим, в «Игре в кальмара» другое. Так что по кинопристрастиям правильнее, наверное, судить не о шансах на романтические отношения, а о том, чего индивиду не хватает в жизни. Это совсем другая история. И она про женщин.

- Взять, например, мелодрамы. Мужчины удивляются, что слабый пол льет слезы, когда в кино происходит что-нибудь душещипательное, - рассуждает семейный психолог Марина Демидова. - А просто дамы часто вживаются в роль героини и вместе с ней переживает кучу эмоций, которых не испытывают в реальной жизни. Вместе с героями кино женщина любит, страдает, становится жертвами интриг, разгадывает загадки, теряет близких и обретает неземное счастье. И так раскрашивает свою унылую жизнь, уходит от реальности.

Именно потому, кстати, интерес российских женщин (да и мужчин тоже) к сериалам согласно прошлогоднему опросу ВЦИОМа, даже несмотря на «похудение» репертуара из-за киносанкций, не падает. А согласно исследованию Левада-Центра 53 процента россиян смотрят кино и сериалы каждый день и так отдыхают, 76 процентов - зависают у экранов ТВ не реже раза в неделю.

Кроме того, по словам психологов, «женские» сериалы имеют еще и терапевтическую ценность. Доказано: у зрительниц, испытавших чувство сопричастности к жизни киногероев и сочувствие им, улучшается настроение. Они порхают.

- Независимо от того, сколько женщине лет, после просмотра мелодрамы эмоционально она становится 16-летней девчонкой, - уверяет психолог Демидова.

У мужчин такого нет. Они спокойно смотрят на все, что происходит в кино, и ни с кем из героев себя особо не ассоциируют. Это мальчики могут мнить себя Суперменами или Зорро, а мужчины смотрят на мир трезвым взглядом.