Влияла ли Россия на выборы в США и откуда на самом деле взялись 146%: как живет российский «Волшебник на пенсии»

Да-да, главу ЦИК времен раннего Путина и президента Медведева в шутку называли «волшебником», а тележурналист одного из федеральных каналов при нем в прямом эфире выпалил, что в Ростовской области проголосовали 146% избирателей. И это стало мемом. Но именно при этом главе ЦИК на избирательных участках впервые поставили 200 тысяч веб-камер для наблюдения!

Конечно же, это Владимир Чуров, считавшийся в свое время человеком, которому подвластно почти все. Но когда я собирался к нему на интервью, коллеги с восторгом рассказали: «Он же ничего себе не заработал! Живет в маленьком домике, даже машина у него какая-то совсем простая - то ли «Лада», то ли Kia Rio…»

А «ЗИЛ» БЫЛ ЛУЧШЕ

Встретиться с Владимиром Евгеньевичем договорились у ларька с монастырской выпечкой рядом с метро «Прокшино».

- Осталось найти мою черную «Тойоту Камри», не помню, где стоит, - сказал Чуров, смело срезая дорогу к машине через нечищеный сугроб на стоянке.

Сейчас у Владимира Евгеньевича ранг чрезвычайного и полномочного посла при МИДе. Между прочим, такой же у министра… Уйдя из ЦИК, Чуров стал главным консультантом по выборам в других странах для наших дипломатов. На Смоленскую площадь и обратно его возят на казенной машине.

- Мигалка не положена? - задаю дежурный вопрос человеку, у которого есть служебная госмашина с водителем.

- Она была, когда я только пришел в ЦИК, но я ею мало пользовался. А потом началась кампания по борьбе с ними. Меня вызвали в Кремль и сказали: «С вас снимают мигалку». И смотрят с хитрецой - вот сейчас будет просить, всем звонить, президента напрягать… А я не стал.

Потом Владимир Евгеньевич скромно признался, что самой комфортной машиной в его жизни был советский правительственный «ЗИЛ». Работая в Питере, в Смольном, он провожал до аэропорта «дорогих гостей».

- Обратно я залезал в нутро «ЗИЛа» или «Чайки» и ехал так в город. Велюровый диван, облицовка из натурального дерева, едет мягко. Даже по трамвайным путям…

ДУПЛЕКС С ПОЛКАМИ ИЗ IKEA

Юбиляр на интервью привез меня к себе домой. Чуровы живут в небольшом коттеджном поселке Новой Москвы, застроенном недорогими дуплексами. Это когда в одном доме две семьи. Но хозяева во вторую половину так и не заехали - нечищеные сугробы у запертой двери чуть не по окна.

- Большой участок?

- 5,5 сотки! Но реально меньше - часть занимает дом. Жена почти все засадила кустами и садовыми деревьями.

Я быстро познакомился с супругой Ларисой Николаевной. Пока отец семейства мыл руки, она настоятельно позвала меня на кухню и под рассуждения, что негоже гостя держать голодным, с ложечки заставила съесть собственное яблочное пюре. Вкусное. Я потом его доел.

Дом удивил обилием белых икеевских стеллажей, заставленных книгами и разной посудой.

- Мы любим из поездок привозить тарелки и чайнички. За всю жизнь как-то накопилось, - объяснила жена. - Кстати, стеллажи Владимир Евгеньевич сам собирал.

ЗАХОТЕЛОСЬ ОРДЕН СО СВЯТЫМ

Экс-глава ЦИК проводил меня в свой небольшой кабинет, переполненный всякой всячиной. На стенах я заметил коллекцию военных регалий: золотых пуговиц с гербами, медалей, генеральских погонов. На столе среди бумаг - запыленная подставка с трубками. А на полке из-за книг выглядывает бронзовая копия старинной пушки.

- У вас дипломатический ранг соответствует уровню министра. Это что-то дает в жизни кроме служебной «Тойоты»?

- Небольшую прибавку к зарплате. Но самое главное - мундир. Понимаете, мои отец, дед, прадед, прапрадед, сколько я знаю, на протяжении 500 лет все носили мундиры. Когда мне указом президента присвоили ранг посла, я был счастлив. Первым делом пошил мундир.

Теперь у Владимира Евгеньевича их аж два.

- Первый бесплатно пошили в ателье МИДа, с люрексным шитьем. А оно чем нехорошо? При определенном освещении (светодиодном или люминесцентном) светится. И человек в этом мундире напоминает немножко героя Хеллоуина.

В итоге Чуров в военном ателье заказал себе мундир с шитьем из нитей, в которых 5% золота.

- 10-процентные стоят в разы дороже, - с сожалением заметил юбиляр.

По моей просьбе он достал из шкафа черную дипломатическую форму. С планками орденов и медалей. На самом верху - красная планка ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

- Говорят, вам хотели дать и III степень, а вы...

- …а я попросил орден Александра Невского (хотя у него ранг пониже). Его тогда только-только возродили, мне хотелось иметь награду имени святого.

Владимир Чуров показал спецкору «КП» свой мундир чрезвычайного и полномочного посла. У него таких два! Фото: Олег АДАМОВИЧ

«Я НЕ «ВОЛШЕБНИК»

Закончив с обсуждением форменных нюансов, я перешел к главному:

- Мы влияли на выборы в США?

- Конечно, нет. У нас ни такого желания, ни таких ресурсов. Давно установлено, что выборы в США - одни из самых плохих в организационном плане в мире, - заявил Чуров. - А лучше всего в таких странах, как Индия, во многих странах Латинской Америки, включая Бразилию. Очень неплохо организованы выборы в Южной Корее, в России.

- У нас появилось голосование через интернет. Где гарантия, что результаты не «нарисуют»? Ведь нет бюллетеней, которые можно пересчитать…

- У дистанционного голосования есть будущее. Избежать искажения результата технически можно. Вопрос в другом: как обеспечить свободу выбора. У голосования по интернету есть одна принципиально нерешаемая проблема - не проверишь, избиратель сидит перед компьютером один или у него там целая команда. Предлагали включать видеокамеру, чтобы было видно, кто голосует, но тогда исключается тайна выбора.

- 146% не повторятся при удаленном голосовании?

- Сейчас очевидно, что 146% - это была провокация, одна из первых фейк-программ. Мы не сразу оценили масштаб этой операции. В Ростове-на-Дону, при подведении итогов выборов, отделение ВГТРК показало эти цифры на экране. Но их не передавали из облизбиркома! Их нарисовал сам ведущий. О чем мы сразу и заявили. Огромные деньги были вложены в раскрутку этого фейка про 146%. Во время демонстраций заранее отпечатаны плакаты, листовки. Весь интернет заполонила «арифметика по Чурову» и прочее.

- «Волшебник…»

- Это было позже. Тогда президентом был Дмитрий Медведев. После выборов я ему докладывал: по прогнозу явка была такая, а получилась вот такая. Он так: «Да вы волшебник!» Я тут сразу понял, что будет потом. Ответил: «Да нет, я только учусь».

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ

- Слышал споры: удачно ли в России выбрана дата Единого дня голосования - середина сентября. Переносить ее или оставить?

- На моей памяти он был и ближе к зиме, и их было два - по весне и по осени. Выборы можно проводить хорошо в любую дату. За исключением Нового года, 8 Марта, 23 февраля и 9 Мая...

- А вы сами-то на все выборы ходите?

- Не на все - ехать далеко. Но на федеральных всегда голосую. На последних выборах в Думу со мной и женой произошел даже забавный инцидент. В списках у нас неправильные документы оказались. Мы меняли паспорта в начале десятых годов. И нас почему-то не внесли в базу. Я позвонил в ЦИК. Сказал: ребята, проверьте по регистру.

- Воспользовались админресурсом?!

- Я жалобу подал. Изменения внесли, как положено. Мы законы знаем.

ВЫБОРЫ ПОД КОНТРОЛЕМ США

- А на Украине в следующем году президентские выборы пройдут?

- Раньше у них был накоплен очень серьезный опыт выборов, в том числе в непростых ситуациях. Другое дело, они никогда не скрывали, что их выборы курируют американцы. Мне один коллега из украинского избиркома признавался, что он просил посла США донести некоторые предложения украинскому же президенту!

- Но технически они справятся с организацией?

- Да. Но в чем разница. В России регистр избирателей независим от администрации. Серверная находится в ЦИК. На Украине все серверы - в администрации президента! Это неприкрытый административный ресурс. Они могут отключить любой фрагмент этого регистра. Как было во время референдума в Крыму в 2014-м.

70 ЛЕТ - ПРЕДЕЛ ИЛИ НЕТ?

В конце Чуров повез меня до метро. Оказалось, он сам пользуется подземкой - так до центра из Новой Москвы гораздо быстрее, чем на машине.

По дороге Владимир Евгеньевич с грустью заметил, что скоро может окончательно уйти на пенсию. 70 лет - предел госслужбы. Исключение делается только для тех, кого президент назначает лично. Но послов утверждает глава МИДа.

- После 17 марта все видно будет, - заключил Чуров.