Крым теперь - витрина изменений, которые приносит с собой Россия

В центре Симферополя - памятник «вежливым людям» - российским бойцам, обеспечившим мирный референдум в Крыму весной 2014-го. Каждый март он утопает в цветах. Фото: Александра Тимощенко

Что за эти годы изменилось для крымчан - «КП» спросила симферопольского политолога Владимира Джараллу.

Владимир Джаралла.

«КАК ЖЕ ВОВРЕМЯ МЫ УШЛИ В РОССИЮ!»

- Самое свежее - у нас появились соседи, новые регионы в составе России. Приезжая оттуда, мы делимся друг с другом наблюдениями, насколько мы изменились, как далеко ушли от того, что было в Крыму при Украине. Ведь мы были такими же, как Херсонская или Запорожская области, но вовремя ушли в Россию.

Контрасты на всех уровнях! Пересекаем границу и обнаруживаем, что дорог там физически нет. И в этом не виновата спецоперация. Украина за все эти годы реально в них не вкладывали ни-че-го. Развито частное хозяйство. Но все общественное заброшено. И чувствуется, что уже давно. Сразу вспоминаешь Ставропольский край, Краснодарский край, мы же бываем и у них - нам есть с чем сравнивать. Там сочетание частного и общественного, человек не просто платит налоги, но видит, что на них делается, что меняется вокруг. И это мощно действует на людей с новых территорий, когда они бывают в России.

- Какой вывод?

- Крым для новых регионов стал витриной, которую можно показать, на что способна Россия без пафоса и пропаганды. 9 лет сплошных изменений, которые поменяли буквально все. А для самого Крыма - это подтверждение, насколько правильно мы поступили весной 2014-го, насколько это было настоящим чудом. Мы не только не разочаровались, а получили гораздо больше, чем могли даже себе представить.

«ПО УКРАИНСКОЙ КОРРУПЦИИ НЕ СКУЧАЕМ»

- То есть не скучаете по Украине?

- Меня берет досада, когда в Киве начинают говорить, что кто-то в Крыму может скучать о прежней жизни. Если судить по их пропаганде, то на Украине сплошная свобода, вольница, царство радости. А реально мы видим перед собой лишь разнообразие коррупции.

- В России ее меньше? Можете сравнить?

- Разница поразительная. Принципиальная. Для Украины коррупция - форма существования государства. Борьба с ней - мистификация. Там есть две Украины. Первая - созданная пропагандой и предназначенная напоказ. Вторая - истинная Украина, которая живет по принципу: есть цена, чтобы решить любые вопросы. Государство отстранено от людей, люди сами по себе.

В России ничего подобного даже близко нет...

Цифры говорят. Россия Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОЗВРАЩЕНИЕ К НОРМАЛЬНОСТИ

- Давайте пройдем по конкретным переменам в Крыму.

- Мы становимся все больше похожи на обычные российские регионы.

Возьмем одну только вещь, для примера, которая для нас удивительная. С 2014 года неожиданно для всех пошли коренные изменения и в самой России. Начали меняться города - по образу жизни и благоустройству. Они стали удобнее. Для Крыма, который начал с более низкой, «украинской» отметки, это до сих пор приятное ежедневное открытие. Когда ты проходишь по отремонтированной набережной, по заново переложенным улицам, мимо отличных детских площадок. Мы вдруг увидели, что живем в совершенно иной городской среде.

- Были жалобы крымчан на российскую бюрократию.

- Бюрократия в России вечно критикуется. Но, действуя по правилам, ты добиваешься большего, чем мог бы себе представить. Законы работают. Достаточно узнать, как твоя проблема должна быть решена по закону, и вопрос будет решен. Хотелось бы еще меньше иметь дело с бюрократией. И здесь помогает электронное правительство, которое в России, наверное, самое продвинутое в мире.

Это тоже очень заметно, если сравнивать.

- Что еще замечают крымчане?

- Приход российской медицины в Крым. Это вообще изменило наше представление о том, как может и должно работать государство. Тебе уже не нужно доставать из кармана деньги, чтобы спасти свою жизнь. Возвращение к этой нормальности для многих стало шоком.

А какие фантастические проекты развернулись в Крыму на наших глазах. Супертрасса «Таврида» показала нам, что такое настоящие дороги. Легендарный аэропорт Симферополя. И, конечно, Крымский мост, который для нас уже превратился в символ. К этому сейчас прибавляется еще сухопутный коридор через новые регионы. Прорабатывается вопрос железнодорожной ветки.

А Севастополь? Посмотрите на цифры переселения туда. Там численность горожан выросла почти в полтора раза! Севастополь постепенно идет к городу-миллионнику!

Цифры говорят. Украина Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЕСТЬ ЧТО ПОПРАВИТЬ

- Расскажите, что хочется исправить. Есть же и проблемы?

- Зарплаты у нас растут, но они все еще пониже, чем в соседних Краснодаре, Ростове. Это сдерживает бизнес и новые рабочие места.

Мало конкуренции банков. Только сейчас зашел Сбербанк, это уже положительно сказалось на процентных ставках.

Телекоммуникационные компании пока не заходят. В остальной России уже забыли о роуминге. А у нас он еще есть. Для людей, приезжающих в Крым, это не очень приятное открытие.

Бурно растет строительство. Но во многом под продажу приезжим. Здесь же развит приезд людей на дистанционку - пожить у моря, не сильно отрываясь от работы.

И по-прежнему главное для многих - курортный сезон. Экономике Крыма он дает не самый высокий процент, где-то на третьем или четвертом месте. Но для частных доходов - это чрезвычайно важная вещь. Ключ к развитию Крыма - все-таки уход от этого перекоса, ставка на свое производство.