Крым теперь - витрина изменений, которые приносит с собой Россия

В центре Симферополя - памятник «вежливым людям» - российским бойцам, обеспечившим мирный референдум в Крыму весной 2014-го. Каждый март он утопает в цветах.
Фото: Александра Тимощенко
Что за эти годы изменилось для крымчан - «КП» спросила симферопольского политолога Владимира Джараллу.
Владимир Джаралла.
- Самое свежее - у нас появились соседи, новые регионы в составе России. Приезжая оттуда, мы делимся друг с другом наблюдениями, насколько мы изменились, как далеко ушли от того, что было в Крыму при Украине. Ведь мы были такими же, как Херсонская или Запорожская области, но вовремя ушли в Россию.
Контрасты на всех уровнях! Пересекаем границу и обнаруживаем, что дорог там физически нет. И в этом не виновата спецоперация. Украина за все эти годы реально в них не вкладывали ни-че-го. Развито частное хозяйство. Но все общественное заброшено. И чувствуется, что уже давно. Сразу вспоминаешь Ставропольский край, Краснодарский край, мы же бываем и у них - нам есть с чем сравнивать. Там сочетание частного и общественного, человек не просто платит налоги, но видит, что на них делается, что меняется вокруг. И это мощно действует на людей с новых территорий, когда они бывают в России.
- Какой вывод?
- Крым для новых регионов стал витриной, которую можно показать, на что способна Россия без пафоса и пропаганды. 9 лет сплошных изменений, которые поменяли буквально все. А для самого Крыма - это подтверждение, насколько правильно мы поступили весной 2014-го, насколько это было настоящим чудом. Мы не только не разочаровались, а получили гораздо больше, чем могли даже себе представить.
- То есть не скучаете по Украине?
- Меня берет досада, когда в Киве начинают говорить, что кто-то в Крыму может скучать о прежней жизни. Если судить по их пропаганде, то на Украине сплошная свобода, вольница, царство радости. А реально мы видим перед собой лишь разнообразие коррупции.
- В России ее меньше? Можете сравнить?
- Разница поразительная. Принципиальная. Для Украины коррупция - форма существования государства. Борьба с ней - мистификация. Там есть две Украины. Первая - созданная пропагандой и предназначенная напоказ. Вторая - истинная Украина, которая живет по принципу: есть цена, чтобы решить любые вопросы. Государство отстранено от людей, люди сами по себе.
В России ничего подобного даже близко нет...
Цифры говорят. Россия
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
- Давайте пройдем по конкретным переменам в Крыму.
- Мы становимся все больше похожи на обычные российские регионы.
Возьмем одну только вещь, для примера, которая для нас удивительная. С 2014 года неожиданно для всех пошли коренные изменения и в самой России. Начали меняться города - по образу жизни и благоустройству. Они стали удобнее. Для Крыма, который начал с более низкой, «украинской» отметки, это до сих пор приятное ежедневное открытие. Когда ты проходишь по отремонтированной набережной, по заново переложенным улицам, мимо отличных детских площадок. Мы вдруг увидели, что живем в совершенно иной городской среде.
- Были жалобы крымчан на российскую бюрократию.
- Бюрократия в России вечно критикуется. Но, действуя по правилам, ты добиваешься большего, чем мог бы себе представить. Законы работают. Достаточно узнать, как твоя проблема должна быть решена по закону, и вопрос будет решен. Хотелось бы еще меньше иметь дело с бюрократией. И здесь помогает электронное правительство, которое в России, наверное, самое продвинутое в мире.
Это тоже очень заметно, если сравнивать.
- Что еще замечают крымчане?
- Приход российской медицины в Крым. Это вообще изменило наше представление о том, как может и должно работать государство. Тебе уже не нужно доставать из кармана деньги, чтобы спасти свою жизнь. Возвращение к этой нормальности для многих стало шоком.
А какие фантастические проекты развернулись в Крыму на наших глазах. Супертрасса «Таврида» показала нам, что такое настоящие дороги. Легендарный аэропорт Симферополя. И, конечно, Крымский мост, который для нас уже превратился в символ. К этому сейчас прибавляется еще сухопутный коридор через новые регионы. Прорабатывается вопрос железнодорожной ветки.
А Севастополь? Посмотрите на цифры переселения туда. Там численность горожан выросла почти в полтора раза! Севастополь постепенно идет к городу-миллионнику!
Цифры говорят. Украина
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
- Расскажите, что хочется исправить. Есть же и проблемы?
- Зарплаты у нас растут, но они все еще пониже, чем в соседних Краснодаре, Ростове. Это сдерживает бизнес и новые рабочие места.
Мало конкуренции банков. Только сейчас зашел Сбербанк, это уже положительно сказалось на процентных ставках.
Телекоммуникационные компании пока не заходят. В остальной России уже забыли о роуминге. А у нас он еще есть. Для людей, приезжающих в Крым, это не очень приятное открытие.
Бурно растет строительство. Но во многом под продажу приезжим. Здесь же развит приезд людей на дистанционку - пожить у моря, не сильно отрываясь от работы.
И по-прежнему главное для многих - курортный сезон. Экономике Крыма он дает не самый высокий процент, где-то на третьем или четвертом месте. Но для частных доходов - это чрезвычайно важная вещь. Ключ к развитию Крыма - все-таки уход от этого перекоса, ставка на свое производство.