Европа показала свое гнилое нутро: Подробности страшного марша ненависти

Рига. Шествие сторонников легионеров Waffen SS в центре города. Фото: Кристина Кормилицына/ТАСС

Каждый год 16-го марта почитатели латышских эсэсовцев проводят в Риге свои шествия. Можно было бы сказать марши, но на марши они не дотягивают. Несколько еще не сдохших непосредственно латышских легионеров СС, их родственники в следующих поколениях и новые латышские нацисты. Флаги, атрибутика СС, награды – все это запрещено в нынешней Латвии, но в бредущем шествии их совершенно не прячут, их выпячивают, ими гордятся.

И этот год не стал исключением для такого шествия, хотя и оказалось немногочисленным. Зато поддержку латышским нацистам оказали украинские, которые пасутся тут в статусе беженцев и не могли пропустить такую антирусскую демонстрацию и приперлись на нее со своими сине-гнойными тряпками. Тем более, что по распространявшимся в этой среде слухам, по окончании участников из числа укробеженцев обещали напоить чаем с чем-то закусочным. Обычно такие шествия, что в Эстонии, что в Латвии, вызывают, пусть и очень вялое, но все же осуждение со стороны некоторых стран ЕС, но в этом году ничего, что направлено против России, не может быть не то что поругано, а и даже задето хоть мало-мальским замечанием.

Именно в этот день в 1944-м году Латышский легион СС принял первый бой против Красной армии, в котором потерпел сокрушительное поражение и был разгромлен. А до того легионеры созданного в 1943-м легиона "Ваффен СС" сожгли 439 деревень и сел на граничащей с Латвией территории Белоруссии, убили 14 тысяч человек, а еще 7 тысяч угнали в Германию.

Шествие охраняло, как это водится в демократических странах, полиция. Примечательно, что в прошлом году общество "Латвийский антинацистский комитет" подавало заявку на проведение в Риге мероприятия против оправдания преступлений Waffen SS, однако Рижская дума запретила его проводить. Понятно, что в этом году даже подача такой заявки явно была бы приравнена к антигосударственному преступлению.

Хотя отдельные протестующие нашлись. Одна дама средних лет приколола к своей куртке желтую шестилучевую "звезду Давида", которую гитлеровцы обязывали носить евреев и стала немым укором для манифестирующих нацистов.

А в окнах квартиры 56-летней Елены Крейле местные латышские журналисты увидели российский и латвийский флаги, а также плакаты "Путин мой друг" и "Боже, защити Латвию". Бдительные латышские корреспонденты немедленно донесли полиции на женщину, и ее тут же арестовали приехавшие по вызову полицейские. В отношении женщины сразу же возбудили уголовное дело по статье "Оправдание военных преступлений".

Еще одним протестующим стал депутат Елгавской городской думы от Русского союза Латвии Андрей Пагор, который вышел с плакатом осуждающим латышских легионеров СС и раскрывающим правду об их преступлениях.

- Латышские легионеры Ваффен СС давали присягу Адольфу Гитлеру! Дивизия Латышского легиона у поселка Злеки в Курземе уничтожила 160 латышей, - написал он на плакате. И полиция долго не знала, что с ним делать. В конце концов, его задержали, посчитав текст на плакате провокация против марша в день памяти легионеров СС. Его долго мурыжили в участке, а потом отпустили, пообещав, что пришлют ему протокол о задержании позже – после того, как придумают и сформулируют, какое конкретно правонарушение он совершил, и в чем заключается его вина. То есть уже в открытую натягивают правонарушение из ничего.

Зато вот к настоящим вандалам полиция Риги относится трепетно и нежно. В день памяти латышских легионеров СС местные нацисты не обошли своим вниманием памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Сначала группа молодых людей под издевательские замечания, что они чистят Ригу от мусора, убрали в мусорный мешок цветы от памятника поэту, а спустя несколько часов ублюдочная мразь, видный "борец со всем русским" Марцис Кулис опубликовал фотографию этого же памятника с мусорным пакетом на голове.

- ГРУЗ 200 на свалку этого кремлевского кудрявого уродца, - подписал фото мерзавец. Буквально несколько дней назад мэрия столицы Латвии заявила о планах сноса этого памятника, который, кстати, установили совсем не в советские времена, а уже в наши, в августе 2009 года.

Но в одном власти Риги, безусловно, правы. Памятник Пушкину и нацисты-легионеры СС в одном городе несовместимы, как гений и злодейство. И в Латвии выбрали явно не гения.