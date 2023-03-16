Сергей Степашин: Специальная военная операция на Украине нужна и для того, чтобы спасти веру

Сергей Степашин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

…- … Сергей Вадимович, власти Украины выселяют монахов из Киево-Печерской лавры в Киеве, определили уже и крайний срок - 29 марта. Может быть применена сила. Сегодня (в четверг, 17 марта) выступил с проникновенным заявлением Патриарх Кирилл…

- Я не раз бывал в Киево-Печерской лавре… Совершенно очевидно - то, что сегодня пытается сделать украинская власть по отношению к этой святыне, с юридической точки зрения - преступление. (Сергей Степашин - председатель Ассоциации юристов России. - А.Г.)

Никакого отношения к государству этот объект не имеет.

Я внимательно послушал, что сегодня сказал Патриарх… Честно говоря, первый раз его увидел очень задумчивым. По-моему, он обращался и к себе, и к нам, и ко всем - чтобы люди поняли: то, что происходит вокруг нашей лавры - это трагедия, это беда.

Вы знаете, я сейчас одну историю расскажу удивительную. Это было в 2006-м. Мы восстанавливали Спасо-Преображенский монастырь в Муроме, ты был там…

Патриарх Алексий и Сергей Степашин. Фото: Личный Архив

- Да, вместе с вами ездил.

- И к нам тогда собирался приехать Патриарх Алексий, чтобы его освятить.

Ну, и нам очень захотелось, чтобы с благословения Патриарха нам привезли туда частичку мощей Ильи Муромца.

Я тогда обратился к Алексию, а он сказал: «Не надо».

А что касается сегодняшней ситуации… Ну, понятно, что эти люди, которые решили выселить монахов из лавры - без совести и чести.

Поэтому, выход один - надо освобождать Киево-Печерскую лавру вместе с Киевом. Я другого пути не вижу.

Мы сейчас боремся не с Украиной. Мы боремся с антихристом.

Это антихрист пришел на нашу землю.

- Спасибо огромное за такой проникновенный комментарий. Я тоже был несколько раз в Киево-Печерской лавре. И у меня прямо сейчас перед глазами - Илья Муромец, его рука…

- Там же похоронен и Пётр Столыпин, премьер-министр Великой России, которого в Киеве убили.

Что творят эти антихристы…Специальная военная операция на Украине нужна, я считаю, и для того, чтобы спасти веру православную.

* * *

- Я не могу вас, Сергей Вадимович, как председателя Общественного Совета Минстроя России, не попросить прокомментировать и недавние заявления вице-премьера Марата Хуснуллина. Первое - строительство перинатального центра в Донецке, которое ведется по поручению Президента России, будет завершено до конца этого года, на объекте уже возведены конструкции пяти из шести этажей.

- Да, там темпы просто невиданные до этого.

- А второе - Медицинский центр в Мариуполе военные строители тоже возводят с опережением графика. И здесь уже вышли на финишную прямую.

- Я, Саш, ещё раз скажу - хотя меня вот поправил Марат Хуснуллин, что восстановим Мариуполь за три года. А я говорю: Мариуполь будет без следов войны уже за два года.

Давай съездим с тобой туда через пару лет и скажем: это правда.

- Обязательно.

- Спасибо Марату Хуснуллину, спасибо Сергею Степашину - за то, что вы вместе делаете в нашем российском Донбассе.