Юлия Барановская стала главной телеперсоной 2022 года

Юлия Барановская на этой неделе вернулась в эфир с программой «Мужское/Женское». А до этого сняла проект «Женщины Донбасса». Его можно посмотреть в сети Фото: Соцсети

Юлия Барановская на этой неделе вернулась в эфир Первого канала с программой «Мужское/Женское». Программа с февраля не выходила в эфир. Все это время Барановская не отдыхала, а много работала – она сняла проект «Женщины Донбасса», который теперь обсуждают многие, за эту работу она получила 1 декабря 2022 года профессиональную награду.

Юлия Барановская так рассказывает об этом проекте: «Последние месяцы я постоянно езжу на Донбасс. У женщин, которые сейчас здесь живут, очень особенная, сложная и трагичная судьба. Они не могут впасть в отчаяние и вынуждены быть сильными, как никогда. Потому что знают, что должны жить, несмотря ни на что, ради себя и тех, кто в них нуждается. Даже, когда над головой летают снаряды. Мой новый проект «Женщины Донбасса» именно о них: невероятных, смелых, стойких, которые не просят помощи, при этом готовы еще и помогать сами. Я считаю, что и мы с вами просто обязаны им помочь. Я расскажу вам 30 настоящих историй, о 30 судьбах, 30 сильных женщинах».

Юлия Барановская получила премию «Событие года» как телеперсона года. На фото с главным редактором журнала «КиноРепортер» Марией Лемешевой Фото: Личный архив

Юлия Барановскую наградили 1 декабря на 10-й юбилейной церемонии вручения премии журнала «КиноРепортер» за достижения в области кино и телевидения. А вручать статуэтку «Событие года» телеперсоне 2022 года пригласили легендарного диктора Анну Шатилову.

Ведущая Анна Шатилова, поздравляя телеперсону года Юлию Барановскую, вспомнила как ее встретила впервые: «Познакомилась много лет назад в Париже на съемках программы «Большие гонки». Я капитанила в команде с ее мужем Андреем Аршавиным. Они прилетели из Англии, Юля держала на руках своего старшего сына, он тогда был маленьким мальчиком, а сейчас уже взрослый парень. Мы тогда отыграли хорошо с Аршавиным!» Барановская отшутилась: «Да, он неплохо играл!» А потом говорили уже на серьезные темы. Шатилова благодарила Барановскую за «Женщин Донбасса»: «Это моя подруга. Теперь слежу за ее работой на ТВ. Она очень мужественная. У нее такой характер. Ее не сломить!»

Юлия Барановская сказала, что часто ведет премии, но получать их тоже очень приятно: «Я не привыкла к похвале. Посвящаю эту премии всем своим героиням проекта «Женщины Донбасса». Они открылись, им было непросто, но они рассказали свои истории». Юля рассказала, что счастлива, так как закрыт благотворительный сбор для проекта «Женщины Донбасса» - люди оказали посильную помощь тем героиням, чьи истории их затронули больше всего. Скоро Барановская повезет помощь своим героиням.