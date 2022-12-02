«Лучшая страна на Земле»: Богомолов высказался об отъезде из России

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Режиссер Константин Богомолов сделал в соцсетях заявление по поводу своего отъезда из России. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной сообщил подписчикам, что не собирается переезжать в другую страну, поскольку не видит для этого оснований.

«Я устал не от работы. Я устал от вопроса - уедете из России? Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле», - написал режиссер.

То, что Богомолова периодически спрашивают, не собирается ли он покинуть Россию, совершенно неудивительно. Месяц назад его жена Ксения Собчак тайно уехала из страны. Телеведущая сбежала из Москвы сразу после того, как ее коммерческого директора Кирилла Суханова арестовали по подозрению в вымогательстве. Ксения въехала в Европу как гражданка Израиля. Еще недавно она уверяла, что у нее нет никакого другого гражданства, кроме российского. Однако в сентябре она получила израильский паспорт.

Кроме того, Собчак, активно скупает зарубежную недвижимость. Несколько месяцев назад появились слухи о том, что Ксения приобрела недвижимость в Эмиратах - квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей. Апартаменты Собчак занимают площадь в 120 квадратных метров и находятся в жилом комплексе St. Regis Residences. Внутри есть две спальни, из комнат отрывается вид на небоскреб Бурдж-Халифа. Квартиру журналистка якобы приобрела еще весной.

Если Ксения активно строит для себя «запасной аэродром» за границей, то у Константина, похоже, действительно нет причин уезжать из России. Режиссер любим зрителями, на его спектаклях всегда аншлаг. Даже после спешного бегства Собчак в Европу Богомолов не изменил привычный график и регулярно выходил на сцену. У него запланированы спектакли в ведущих театрах Москвы. Кроме того, продолжаются съемки сериала «Кеша». В этом проекте Богомолов выступает как в главной роли, так и в качестве режиссера.