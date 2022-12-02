Украина погружается в холод и тьму: В Киеве взглянули правде в глаза

Прогулка по тёмному Киеву в дни перебоев с электроэнергией. Фото: REUTERS

Как ни крути, а Кличко – это голова. Только сейчас украинцы могут оценить могучий дар предвидения, продемонстрированный нынешним Мэром Киева еще зимой 2014-го. И его совет "готовиться к земле", и необходимость учитывать причинно-следственные связи: "Чтобы воды была теплой, ее надо нагреть". И многое, многое другое. Совершенно обоснованно, как оказалось, Виталий заявлял: "А сегодня в завтрашний день могут смотреть не только лишь все. Мало, кто может это сделать". Вот и не посмотрели, дали восторжествовать украинству (У.) в сознании (для тех, кто хочет упрекнуть меня в каком-то разжигании на национальной почве, специально поясняю, что украинство в данном случае – это обозначение бессистемного мышления, построенного в своей основе на фантазийных постулатах и отрицающее причинно-следственные связи. В настоящее время У. свойственно не только населению Украины, но политическим элитам Запада) – теперь огребают и разгребают.

Глава крупнейшего энергетического холдинга Украины ДТЭК Тимченко самонадеянно заявил, что "у рф (так у автора –прим. ред.) нет шансов погрузить Украину в темноту. Энергетики знают, как справляться с критическими ситуациями. После обстрелов в некоторых регионах удалось возобновить электроснабжение за несколько часов, в некоторых - за несколько дней)". Ну, да, только вот в Киеве до сих пор дают свет на 4-6 часов в сутки. В Одессе перебои со светом, во Львове, в Харькове. И еще в целом ряде городов. Забыл пан Тимченко добавить, что во многих электроснабжение восстановить так и не удалось. И, возможно, не удастся и дальше.

Но украинцы на вершинах власти не сдаются. Предлагают новые способы борьбы с энергетическим кризисом. Глава МИД Незалежной Дмитро Кулеба предложил Евросоюзу продать Украине необходимое количество электроэнергии, словно забыв, что недели 3-4 назад Зеленский заявлял, что Киев является энергетическим гарантом ЕС. Но, поскольку у Киева денег нет, то Кулеба предложил Брюсселю еще одно оригинальное решение – дать Украине денег, чтобы она могла это электричество у Европы закупать. Тетенька, дайте водички попить, а то так есть хочется, что переночевать негде. Мало того, что редкостное по наглости предложение (что для Киева совсем не редкость), так ведь у Европы с электроэнергией тоже проблемы. Правительство Франции попросило префектов подготовиться к "ротационным отключениям электроэнергии": с 8 до 13 часов утром, и с 18 до 20 часов вечером. Больницы отключать не будут, а вот школы останутся в эти часы без света. Кроме того, могут отменяться некоторые поезда и отсутствовать интернет в эти временные отрезки. Это во Франции, которая своей дешевой в производстве электроэнергией (потому что АЭС) снабжала, правда, по рыночным ценам другие европейские страны! Что уж тогда говорить об остальных. Сбылось предсказание, сделанное на Украине на заре незалежности, что через 10 лет на Украине будут жить, как во Франции. Случилось несколько позже, и наоборот (это Франция сейчас приближается к Украине), но это уже нюансы. Как в пошлом анекдоте на эту тему про Чапаева и его ординарца. Не "Украина – це Европа", а все больше Европа – це Украина. Потому что в Европе "заболели" У.

Пожарные тушат огонь после поражения ракетой ВКС России объекта энергетической инфраструктуры в Черкасской области, Украина. Фото: REUTERS

Попытка Кулебы не засчитана. Садись, мальчик, двойка. Завтра к директору, то есть к Зеленскому вместе с первым вице-премьером правительства Украины Юлией Свириденко. Пани Юля нашла свой выход из энергетического тупика – она попросила Нидерланды помочь заменить в квартирах украинцев обычные лампы накаливания на энергосберегающие, чтобы те меньше платили за коммуналку, а расход электроэнергии снизился в условиях дефицита мощностей. Нет, здравое зерно в данном предложении в какой-то степени присутствует, но пани Свириденко не учла два нюанса. Чтобы современные лампы могли что-то сберегать, необходимо иметь сам предмет данного сбережения, то есть электроэнергию. А сколько ни говори "халва", само по себе от этого во рту слаще не станет. Нужна сама халва. И второй момент – сколько времени пройдет, прежде чем украинцы эти лампы друг у друга потырят и загонят их за треть цены? Генераторы ведь тоже привезли. Сотни, тысячи бензиновых и дизельных генераторов появились на Украине. И на вторые сутки после этого появились сообщения и даже видео, как одни украинские патриоты воруют эти шайтан-машины у других украинских патриотов под покровом ночи и ясным днем.

Но уровень профессионализма Кулебы и Свириденко достиг такой отметки, что их можно уже ставить проводить реформу в энергетике Украины. особенно, если Дмитро научится разжигать печку-буржуйку или хотя бы костер.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на саммите НАТО в Бухаресте. Фото: REUTERS

И только суровый "кассандр" Виталик продолжает гнуть свою линию, предупреждая украинцев: "Киев останется без отопления до весны, если будет блэкаут. Если в течение 24-х часов при температуре -5°С (внешней) не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве. Мы будем вынуждены сливать воду. Это значит, что к весне подать воду будет очень сложно".

Из этого пассажа мэра украинской столицы можно сделать несколько выводов. Кличко не испытывает никакого оптимизма по поводу энергетического будущего столицы Незалежной, в отличие от некоторых украинских экспертов, заявивших, что с каждым российским ракетным ударом энергетика Украины становится неуязвимее. Кличко, уточняя про температуру, допускает что -5°С могут быть и внутри квартир в Киеве. Кличко допускает, что столица Украины может остаться без электроэнергии и водопровода насовсем. И тогда, чтобы вернуть жизнь в Киев, придется строить эту инфраструктуру заново.

Про канализацию Виталий забыл добавить, но когда на нижних этажах из ванн и унитазов начнет вылезать от соседей сверху, как это было в замерзшем в 2006-м Алчевске, киевляне (и не только они) сами все быстро поймут. Правда, вряд ли осмыслят, что это им, в том числе, и за Алчевск бумеранг прилетел.

И останется им только гадать, что же они сделали не так? То ли недостаточно громко пели "Щеневмерлу" и орали, что "москалей на ножи" и "москаляку на гиляку"? То ли не так высоко, как требовалось, скакали и не так яростно клялись в верности Бандере? А, может, просто недостаточно интенсивно убивали "русню Донбасса"? Иных причин не может ведь быть? Других вариантов им просто не придет в голову. Я вас уверяю.

P.S. Совет Кличко: Виталий, после обещаний запитать новогоднюю елку в Киеве от генератора, не забудь поставить возле него круглосуточный полицейский пост. А лучше – два. А не то сопрут генератор-то. И кого-нибудь из начальства к полицейским, чтобы сами не сукраинили. Все же праздник.