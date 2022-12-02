Раскрыта подоплека слов Байдена о переговорах с Путиным: Вот, что хочет Запад

Аналитик Умеренков объяснил, как понимать слова Байдена о готовности говорить с Путиным Фото: REUTERS

«Господин Путин… здесь я должен подбирать слова очень тщательно. Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец конфликту», - эти слова Джо Байдена на совместной пресс-конференции с приехавшим к нему президентом Франции Эммануэлем Макроном, сейчас пытаются «переварить» во всем мире. Как же так, еще вчера тон по отношению к российскому президенту был предельно жесткий, на грани хамства, безапелляционно заявлялось, что конфликт на Украине должен закончится только победой Киева, иначе проиграет НАТО и весь Запад. А сегодня: я готов, если он проявит интерес…

Если вас ругали-проклинали, называя уродом, а потом вдруг говорят, что, вообще-то, и не такой вы страшный, - ищите подвох. Или вникните в мотивы такой разительной перемены. Попробуем разобраться.

Во-первых, никак нельзя избавиться, как говаривают на родине гостя американского президента, от «дежавю». Что-то похожее мы уже слышали… Ах, да! Вскоре после того, как Байден въехал в Белый дом, он назвал президента России «убийцей». Помните? Ну, согласился с этим заявлением журналиста, какая разница. Человек он опытный и знал цену своего «да, я считаю». Тогда казалось, что встреча двух президентов после такого уже невозможна. Но летом прошлого года случилась встреча в Женеве.

Пусть постоянно кто-то из европейских более-менее вменяемых лидеров говорит о необходимости переговоров, которые только и могут решить украинский конфликт. Но таких - единицы, и они погоды не делают. Суетливый миротворец с бегающими глазками Макрон тоже вроде бы говорил что-то такое. Но кто же его теперь слушает. Говорит он одно, делает другое. Вот международный трибунал для России затевает. То есть полная неясность: вы хотите посадить Москву на скамью подсудимых или за стол переговоров? Муть какая-то. Из Киева только истерика, на которую и внимания-то обращать устали: «Никогда! Пусть сначала все вернут и публично удавятся!» Но вот из Вашингтона наконец раздалось: почему бы и нет? А правда, почему?

От собственных «твердых» позиций отступают, когда становится ясным, что сам в них начинаешь увязать. Блицкрига, экономического и военного, против России не получилось. Санкционный бумеранг мечется между двумя сторонами. Опять же, «Зима близко…» Да уже началась. Русским, что очевидно, удалось оправиться от ряда горьких для них неудач. Арсеналы западников для поддержки ВСУ подчищены. Ситуация явно как-то меняется. Тут и Макрон в Вашингтоне свои пять копеек добавил: «Развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы (…) позволит определить момент для переговоров с РФ». Можно, конечно, представить, что «Ура, мы ломим!» будет раздаваться с украинских позиций, а не с Банковской, но как-то не верится.

И тут да, кто успеет выбрать удачный момент для переговоров, у того и будет больший маневр для выгодного компромисса. Байден, похоже, именно поэтому и выдавил из себя «я готов поговорить».

Запад понял, что конфликт с Россией - не из-за Украины, а вокруг нее - принимает затяжной характер, на годы. Прокси-конфликт может скоро закончится, но это не отменит неизбежность основной схватки. Для того, чтобы подготовиться к ней, им надо время. И, конечно, зафиксировать военную ситуацию в том виде, когда она не угрожает ухудшением собственных позиций. Не зря же на фоне сводок с нынешних украинских фронтов идет поток информации об усилении сил НАТО по всему восточному контуру. Украинцами воюют, пока они есть, а потом неизбежно очередь дойдет до поляков и финнов. Время только дайте подготовиться как надо.

Во поэтому Байден и допускает возможность встречи с Путиным. Вся политико-пропагандисткая вакханалья с превращением России в «исчадие ада», явно усилившаяся на Западе, вполне вписывается в природу политических переговоров: чтобы заставить противника протянуть руку, надо как можно сильнее отдавить ему ногу.

Есть ли перспективы у переговоров? Может, контакты какие-то уже есть, просто о них лучше пока молчать - мало ли как дело, на тех же военных фронтах, развернется, тогда и условия скорректировать можно. Но принципиальные условия России, что не раз заявляло ее руководство, были изложены Западу 15 декабря прошлого года - хорошо известные предложения по гарантиям безопасности. Тогда Вашингтон и Брюссель от них отмахнулись. Может, сейчас передумают?

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