Внебрачный сын Мессинга рассказал о вещем сне, в котором Ванга предсказала судьбу России: "Пророчество сбудется"

Житель Подмосковья Дмитрий Киселев, широко известный как внебрачный сын Вольфа Мессинга, несколько недель хранил тайну о видении, в котором ему явилась предсказательница Ванга.

Житель Подмосковья Дмитрий Киселев (см. «Досье «КП»), широко известный как внебрачный сын Вольфа Мессинга, несколько недель хранил тайну о видении, в котором ему явилась предсказательница Ванга.

- Люди должны знать о том, что мне открыла слепая баба Ванга. Я просто не имею права скрывать ее слова, которые словно отпечатались в моем сознании, - объяснил потомок Мессинга свой звонок в KP.RU.

Все случилось в непростой для Дмитрия Киселева день. 15 ноября - день смерти его матери, именно она с момента своей смерти в 2015 году являлась мужчине в вещих снах. Но на этот раз он увидел слепую старуху в чёрном балахоне.

- Ванга явилась мне словно живая. Все было настолько реалистично, что я даже не мог отличить сон от реальности. Она была в черном платье, волосы растрепаны. В одной ее руке горел огонь, а из другой текла вода, - рассказывает о том, что видел, Дмитрий Киселев.

По словам внебрачного сына Мессинга, известная провидица сразу заговорила о судьбе России.

- Я слово в слово могу повторить ее монолог. Будут битвы, страшные битвы. Но Россия устоит, Россия станет первой, ее все будут уважать, - повторил предсказание из видения Дмитрий Киселев. - После этой фразы Ванга протянула руки вперёд и сомкнула их у груди, затушив ладонью с водой огонь.

Ванга в ярком сне рассказала Киселеву и другие факты о судьбе страны. Но ими мужчина пока не готов делиться.

- Я с уверенностью могу сказать только одно. Это предсказание сбудется. Я всю свою жизнь вижу сны, которые всегда сбываются, - уверяет потомок Мессинга.

Жить с этим даром мужчине непросто. В ночных видениях он в разные годы видел пророчества о смертях близких, поворотных событиях в жизни страны и эпизоды из своего будущего.

- Тяжко жить, зная, что твоего близкого человека ждёт беда. Я про это вспоминать и рассказывать не люблю. Но бывали и добрые видения. Например, однажды я увидел сон, в котором ехал с другом детства в белом автомобиле, где с нами была очень красивая девушка. Казалось, такому никогда не сбыться, ведь судьба еще детьми развела нас в разные стороны. Но спустя семь лет после видения друг приехал ко мне домой на точно таком же автомобиле из сна и рядом с ним была прекрасная нимфа, точь-в-точь как в видении, - вспоминает Киселев.

После сна с участием Ванги мужчина решил навестить могилу отца. Именно на кладбище Киселев окончательно решил, что предсказание стоит обнародовать. Надо сказать, что это видение синхронизируется с прижизненными прогнозами самой Ванги. Она предсказывала и конфликты, и неминуемую победу России, к которой Ванга всегда испытывала особую симпатию.

ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Киселев родился 1972 году. «В год смерти отца, который зачал меня на 72-м году жизни, мне было всего два годика. Но я помню, как мать сказала, что я никогда не увижу своего папу», - вспоминает Киселев. О его родстве с Вольфом Мессингом всей стране стало известно в 2020-м. Тогда Киселев в одном из телевизионных шоу рассказал о романе своей матери с легендарным экстрасенсом. Это случилось сразу после смерти жены Мессинга Аиды Рапопорт. Анализ ДНК прямо в эфире согласился сдать племянник Мессинга, то есть предполагаемый двоюродный брат Киселева. Экспертиза на 57 процентов подтвердила их родство по мужской линии. Менять фамилию Дмитрий Киселев не стал. Но получил для себя ответ на вопрос о том, почему с детства ему снятся вещие сны. Он уверен, что способность видеть будущее передалась ему от отца. В отличие от Мессинга, на жизнь его потомок предсказаниями не зарабатывает. Но его работа отчасти связана с мистикой. Мужчина много лет занимается организацией похорон.