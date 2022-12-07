Вначале была вежливость

Профессия проводника по-прежнему остается востребованной и уважаемой. Фото предоставлено пресс-службой АО «ФПК»

Зачем кондуктор жал на тормоза

3 декабря на российских железных дорогах отпраздновали Всероссийский день пассажира. По традиции в эту дату Федеральная пассажирская компания угостила всех путешественников горячим ароматным чаем. Ну а кто же принесет этот традиционный железнодорожный напиток и станет для пассажира самым надежным помощником в пути? Конечно же, проводник. В дороге, особенно дальней, он для путешественника и радушный хозяин, всегда готовый напоить чаем, и справочное бюро, а порой и задушевный собеседник.

Такая профессия подойдет не всякому. Человеку должна быть близка романтика дороги, свойственны открытость, легкость. И вместе с тем - ответственность и, если надо, твердость. Ведь проводник должен обеспечивать не только комфорт, но и безопасность пассажиров, следить за ситуацией в вагонах, гасить споры, находить дипломатичные решения. Так что злые, хмурые, конфликтные люди здесь не задерживаются.

Профессия проводника появилась в 30-х годах XIX века, поначалу в России она называлась на французский манер - «кондуктОр». Все помнят песню «Кондуктор, нажми на тормоза» в исполнении Юрия Никулина. В старину в бригадах поездных кондукторов действительно были люди, в обязанность которых входило торможение при приближении к станции.

Кипяток как повод для знакомства

Термин «проводник» широко утвердился после 1914 г., когда во время Первой мировой войны начался перевод иностранных слов на русский язык.

Постельное белье и чай пассажирам стали выдавать только в 1930-х годах. Кипятильников в вагонах тоже не было; в дорогих экспрессах воду для пассажиров грели в обычном самоваре, а простой народ бегал за кипятком на станциях с личными чайниками. Кстати, это был замечательный повод познакомиться с девушкой - предложить ей принести кипяточку.

Обязанность предлагать пассажирам чай была утверждена в должностной инструкции проводника только в 1946 г., с появлением цельнометаллических вагонов, в которых был предусмотрен титан.

Сегодня в пассажирских вагонах, а значит, и в работе проводников многое изменилось в лучшую сторону. За исправностью систем следит автоматика, в вагоне предусмотрены практически все удобства - сейчас это настоящие «отели на колесах».

Но никакие усовершенствования не могут полностью заменить человека - вот почему профессия проводника по-прежнему остается востребованной и уважаемой.

Проводники - всегда в хорошей форме

- Проводники - это наш самый ценный актив, - говорит генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» Владимир Пястолов. - Мы стараемся создавать комфортные условия труда и формировать позитивную корпоративную среду, так как понимаем, что от этого напрямую зависит их мотивация и отношение к профессии и пассажирам.

И это не просто слова: модернизируются здания, ремонтируются комнаты отдыха и классы техучебы, устанавливается техника, мебель. К концу года завершится ремонт зданий резервов проводников вагонных участков Волгоград, Киров, Ульяновск и Тюмень. Отремонтируют и здание Московского железнодорожного агентства. В следующем году работы будут продолжены в других городах.

Большинство проводников на железной дороге - это девушки и женщины. А им далеко не все равно, как они выглядят, особенно в глазах пассажиров. Нынешняя форма сидит на них очень элегантно. Да и мужская не подкачала. А будет еще лучше - внедряется новый модельный ряд форменной одежды для начальников поездов, проводников и билетных кассиров.

- Большое внимание мы уделили практичности и удобству, высокому качеству ткани и фурнитуры, - рассказал глава АО «ФПК». - Опытную эксплуатацию форма уже прошла, и сейчас пассажиры могут увидеть ее на наших работниках в фирменном поезде «Красная стрела». В конце 2022 года начнется поставка более 2 тысяч комплектов, что позволит обеспечить новой формой поездные бригады более 30 поездов.

А еще работать проводником - просто интересно. Есть возможность побывать во многих городах, познакомиться с интересными и известными людьми. Например, многие артисты предпочитают ездить на гастроли поездом. У проводников всегда есть возможность повстречать их, а еще тысячи других людей с интересными судьбами... А еще это дружная корпоративная среда, настоящая команда трудяг-путешественников, которая с радостью встречает каждого новичка. Несколько месяцев обучения - и в путь.