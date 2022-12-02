Зачем бизнесу изучать ирбисов?

В научно-познавательном комплексе «Нарым» Национального парка «Красноярские Столбы» прошел семинар-совещание экологов, сотрудников заповедников и национальных парков Красноярского края и Хакасии. Фото: Национальный парк «Красноярские Столбы»

И итоги их работы не только важные и полезные для власти и общества, но даже сенсационные! Рассказываем подробности.

Проект «Мониторинг биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Алтае-Саянского экорегиона» начался 15 лет назад при поддержке Олега Дерипаски.

Тогда же, в 2007-м, в интервью газете «Ведомости» основатель компании РУСАЛ говорил, что «для бизнеса фактором № 1 является экология, и пренебрежение ею в экономическом развитии России недопустимо».

Национальный парк «Красноярские Столбы» Фото: Мария ЛЕНЦ

Четкая и внятная экологическая позиция Олега Владимировича совпали с его особым отношением к Хакасии, где еще в 1994—1997 годах он был генеральным директором Саяногорского алюминиевого завода. Заложенные им основы социальной политики работают до сих пор, их дополняет личная инициатива построить те или иные социальные объекты (медицинский центр спасения, центр спортивных единоборств и т.д.), и сотрудники завода, и горожане это видят и ценят.

Не может оставить равнодушным и природа этих мест, мощная и хрупкая одновременно. Именно поэтому следить за ее состоянием, вовремя уловить тревожные изменения и принять меры, - это и есть цель научного проекта «Мониторинг биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Алтае-Саянского экорегиона».

И хотя проект работает на средства компании РУСАЛ, что именно и как исследовать – решают только ученые.

Самец снежного барса, рожденнный в 2020 году. Фото: Саяно-Шушенский заповедник

- На сегодняшний день результаты проекта мониторинга биоразнообразия открыты для всех и являются настоящим научным достоянием, активно используются в проектной деятельности и при создании новых ООПТ. Многолетние результаты проекта справедливо можно считать существенной частью экологического каркаса Енисейской Сибири, - уверен научный руководитель проекта, директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Главная «фишка» проекта – объединение усилий!

- Наш проект является мини-моделью устойчивого развития гражданского общества, потому что в реализации проекта принимают участие представители ООПТ федерального и регионального значения, представители общественных организаций, таких как Хакасское и Красноярское отделения РГО, фонд «Страна Заповедная», Центр экологических проектов, представители бизнеса. Проект уже на протяжении 15 лет финансируется компанией РУСАЛ. Еще в 2007 году его реализацию поддержал основатель компании Олег Дерипаска. Такое объединение участников – пример гармоничного взаимоотношения и бережного отношения к природе, — говорит Ирина Санникова, член Общественной палаты Российской Федерации.

Об итогах работы за год ученые рассказывают на публичных слушаниях под эгидой Общественной палаты РФ, на которых побывал корреспондент «Комсомолки». Что удивило и поразило, и о чем важно знать про Алтае-Саянского региона?

Сынжул. Фото: Национальный парк «Красноярские Столбы»

Где и как будем отдыхать?

Многие популярные места отдыха в России находятся на прилегающих территориях к заповедникам и заказникам. Например, знаменитые не только в Сибири хакасские озера. Одно из них – озеро Беле, которое в июле 2022 года приняло в среднем около 2500 отдыхающих на каждом плесе, в выходные дни с пиком примерно 4000. Ученые отмечают интенсивное вытаптывание растительности в прибрежной части озера. Но самое главное – состояние воды, ради которой туристы едут сюда хотя бы на выходные.

- Мы наблюдаем за химическим составом воды озера Беле по 12 показателям. – рассказала Анна Афанасьева, младший научный сотрудник «Хакасского заповедника». – ПДК фенолов и бензапирена в ней не превышены, но в 2022 году снижен уровень кислорода, и повышается содержание тяжелых металлов. Цинка, меди и свинца уже больше предельно допустимых значений для рыбохозяйственных вод.

Наблюдения ведутся круглый год. Фото: Национальный парк «Красноярские Столбы»

- В снежном покрове участка «Озеро Иткуль», также по сравнению с 2021 годом содержание цинка и свинца выросло в разы и превысило предельно допустимые концентрации, - добавляет Евгения Макеева, старший научный сотрудник «Хакасского» заповедника.

Проблемы есть и на экологическом маршруте «Шалаш» национального парка «Шушенский бор», за которым тоже ведется наблюдение. Это то самое место, где охотился во время ссылки в Шушенском вождь мирового пролетариата Владимир Ленин. Часть деревни, где он жил, превращена в музей, который работает 364 дня в году (1 января – единственный выходной!). Туристов становится все больше, в том числе и у «Шалаша», и они идут к нему разными тропами. И туалета здесь как не было, так и нет.

Очевидно, что необходимо создать единую маршрутную сеть, навигацию и инфраструктуру с учетом туристического потока и природных возможностей этого участка.

Полевые работы. Фото: Национальный парк «Красноярские Столбы»

Методические рекомендации по определению рекреационной емкости на ООПТ федерального значения апробируются на участке «Оглахты» заповедника «Хакасский».

- Рекреационная емкость этого участка 8 тысяч человек, а приезжают около 3 тысяч, - уточнил Виктор Непомнящий, директор «Хакасского заповедника».

Но рекреационная емкость сама по себе не имеет ценности, главное – это мониторинг.

- У нас емкость определена давно, еще в 2010 году, - говорит Игорь Грязин, директор природного парка «Ергаки». – Единовременно базы отдыха могут принять 4 тысячи человек в сутки, мы еще не дошли до этой цифры. И у нас много оборудованных троп, благодаря которым восстанавливается растительность, возвращаются животные. Это как раз показывает, что дело не в количестве туристов, а еще и в развитой инфраструктуре. И важно успевать за увеличением потока, чтобы подготовиться и направить туристов по уже оборудованным тропам. У нас большие планы довести их протяженность до 35 километров.

Причем, по мнению ученых, о закрытии озер, источников, памятников природы речь не идет. Однако крайне важен рекреационный мониторинг для того, чтобы вовремя принять нужные решения по регулированию и распределению туристических потоков, создать необходимую инфраструктуру.

Кстати, у Олега Дерипаски позиция более жесткая. О защите окружающей среды и решении климатических проблем он много пишет, в частности, в своем Telegram-канале. Вот только одна цитата: «Мы уже дошли до того, что дети этого тысячелетия не уверены, что мы им что-то оставим и у них вообще будет будущее».

Ведется наблюдение за водными ресурсами .Фото: Национальный парк «Красноярские Столбы»

В интервью «Независимой газеты» в апреле этого года он предложил довольно радикальные меры для сохранения Байкала: «Надо, как минимум, запретить использование любого(!) одноразового пластика в зоне Байкала. Хорошо бы вообще на время полностью ограничить турпоток «дикарей», чтобы навести порядок в инфраструктуре и в головах гостей. Года на 2-3. В вопросах защиты Байкала нам всем надо теперь стать радикалами, идти на самые жесткие меры. Если мы сегодня этого не сделаем, то потомки нам «спасибо» не скажут».

Медведей становится все больше!

Если кому-то кажется, что это средства массовой информации нагнетают, раздувают и пугают, то послушайте ученых, которые наблюдают за численностью медведей не один год. Планируя активный отдых в Сибири, будьте готовы к тому, что хозяев тайги действительно становится больше и туристов они не боятся.

- Колоссальное количество медведей! Наблюдаем 10 лет, меньше не становится. И по одному медведи давно не ходят, обычно их 2-3, - рассказала Инна Исаева, старший научный сотрудник «Хакасского заповедника».

И это не просто слова, это данные сети фотоловушек и анализа более 131 тысячи фото и видео!

- У нас одна фотоловушка зафиксировала 12 разных медведей, то есть их пути пересекаются в одной точке! И еще мы видим, с какой скоростью перемещаются медведи, - добавляет Игорь Грязин, директор природного парка «Ергаки». - В этом году помониторили молодых самцов 3-4 летнего возраста и выяснили, что для них пробежать за сутки 35-40 километров – это обычное дело! То есть наблюдать за ними действительно сложно, где они появятся – неизвестно. Но мы справились. В этом году ни одного случая нападения медведей на туристов не было. В том числе и благодаря увеличению финансирования. Мы смогли дополнительно принять на работу 12 инспекторов, создали дополнительные посты. Плотная сеть постов позволила наблюдать за хищниками. Причина такого быстрого перемещения по территории природного парка - поиск пищи, оставленной туристами. Мы годами говорим, никогда ничего не оставляйте. Медведя, который попробовал что-то вкусное, уже не остановить. Это как у маленького ребенка отнять лакомство. А у этого «ребенка» вес больше 150 килограммов, отсюда и трагедии, и проблемы.

Как люди охраняют хищников!

Со снежными барсами ситуация обратная. Каждый хищник – большая ценность! В 2002 году на территории России было 150-200 снежных барсов, ирбисов. В 2015 - только 70-90. Из них 9 живут на территории Саяно-Шушенского заповедника!

Напомним, к 2017 году в Саяно-Шушенском заповеднике их практически не осталось. В фотоловушки попадал лишь один самец по кличке Ихтиандр.

Шанс на восстановление численности ирбиса в Саяно-Шушенском заповеднике появился после визита президента России, Председателя Попечительского Совета Русского географического общества Владимира Путина в Таджикистан. Эта страна передала снежных барсов для выпуска в Саяно-Шушенский заповедник.

Рассказывает Роман Афанасьев, начальник научного отдела Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор»:

- Это был первый в мире опыт – транслокация снежного барса. К нам в 2018-2019 годах привезли самца и самку и через год родились два котенка. Из этого потомства подросший самец ушел на соседние территории, а самка осталась в заповеднике. В этом году у привезенной из Таджикистана самки родились сразу три котенка – эта семья попала в объектив фотоловушки, фото и видео стали сенсацией, их показали по федеральным каналам, они разлетелись в интернете. Сейчас в заповеднике 9 ирбисов плюс два транзитных, которые заходят на территорию. У каждого есть свой номер, свое имя, каждого знаем и отслеживаем. Хищники успешно выбрали в заповеднике индивидуальные участки обитания, а также контактировали между собой и с аборигенным самцом Ихтиандром.

Очевидно, что эту работу надо продолжать и важно выстроить работу по обмену информацией с Республикой Тыва, а также усилить охрану местообитаний ирбиса на юге Сибири.

Где чище снег, в нацпарке «Красноярские Столбы» или в миллионном Красноярске?

И кажется, ответ очевиден: в пригороде любого промышленного центра чище и воздух, и снег. Но для ученых любое предположение нуждается в доказательстве. И для этого сотрудники национального парка «Красноярские Столбы» весь зимний сезон отбирали пробы снега в 30 точках: 22 из них в нацпарке, 8 – в Красноярске. Снег исследовали по 19 показателям. Об итогах рассказала Елена Тропина, ведущий научный сотрудник нацпарка «Красноярские Столбы»:

- Главными загрязнителями стали металлы, хотя раньше были бензапирен и фтор. А цинка и никеля в нацпарке больше, чем в городе. Причем, никеля с 2014 по 2020 год не было вообще. А сейчас он выше ПДК. С 2019 года в городе фиксируется кобальт, в 2021 году он появился и в нацпарке, хотя раньше этого металла не было. Содержание меди превышено по всем точкам наблюдения, загрязнение в городе и нацпарке примерно одинаковое. Суммарное загрязнение по всем точкам по всем 19 показателям за последний год выросло.

Национальный парк «Красноярские Столбы» Фото: Мария ЛЕНЦ

- Финансирование таких научных исследований позволяет нам накопить многолетние комплексные данные и на их базе мы можем подавать на гранты, обосновывать увеличение государственного финансирование и продолжать работу, - считает Вячеслав Щербаков, директор нацпарка «Столбы».

- Безусловно, все эти результаты никогда не лягут на полку пыльным томом и не будут забыты. Все данные, полученные в ходе исследований, востребованы в широком кругу сотрудников ООПТ, это фундамент на основе которого можно принимать различные управленческих решения и делать дальнейшие прогнозы и выводы, - подвела итоги работы за год Ирина Санникова.

- Мы тоже намерены продолжать эту работу, считаем, что это ответственность всех крупных компаний, - добавил директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности Красноярского алюминиевого завода Александр Белянин. – Для нас особенно важно, что ученые изучают биоразнообразие флоры и фауны, а также снег, почву, хвою вблизи крупных промышленных предприятий – КрАЗа, САЗА, ХАЗА и данные многолетних наблюдений используются в нашей работе, чтобы понимать и оценивать влияние заводов на окружающую природную среду и планировать и проводить мероприятия по его снижению.

Метеостанция. Фото: Национальный парк «Красноярские Столбы»

Все результаты научных работ, проведенных в рамках проекта «Мониторинг биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Алтае-Саянского экорегиона» войдут в ежегодный сборник для библиотек заповедных территорий, партнеров, участвующих в проекте.

И еще один итог 15-летней работы – финансовый. За эти годы РУСАЛ инвестировал в проект по исследованию биоразнообразия в заповедниках и национальных парках Алтае-Саянского региона порядка 84 млн рублей.

- С Олегом Владимировичем мы обсудили идею этого проекта в 2007 году и после первых результатов мониторинга больше ни разу не пришлось просить финансовую помощь, - уточняет Ирина Санникова. – Когда есть понимание, зачем и для кого это делается, виден результат, понятен высокий уровень экспертов, то крупный бизнес готов сотрудничать и помогать.

В материале использованы фотографии, сделанные на территориях Саяно-Шушенский и Хакасский заповедников и представленные в рамках фотовыставки проекта «Мониторинг биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Алтае-Саянского экорегиона»