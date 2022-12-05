Алексей Платонов: «Как в условиях падающего рынка вдохновить команду и вырасти в 5 раз»

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Алексей известен в России и за ее пределами как бизнес тренер и практикующий наставник, помогающий состоявшимся предпринимателям стать больше, раскрыть свой потенциал и не жить ради бизнеса, а создавать бизнес ради жизни по своей авторской технологии. Обладатель и номинант премий в области бизнеса, образования, мышления и литературы, Алексей поделился новыми инструментами управления и практическими кейсами, позволяющими вдохновлять команду, даже в условиях падающего рынка.

В основе секрета как в условиях падающего рынка вдохновить команду лежит инструментарий «управления, не управляя». По словам Алексея, владелец компании должен верить в своих сотрудников и развивать их бесконечный потенциал. А также вдохновлять их своей энергией, передавать им состояние успеха и обеспечивать их рост регулярными вызовами, создавая условия для развития.

Одним из важных инструментов является внедрение в практику компаний стратегической сессии. “На стратегической сессии мы честно выявляем реальное положение дел в компании. Через взаимодействие с командой формируем единое объемное представление о ситуации. Начинаем набрасывать идеи и вектора развития. Стратсессия показывает, насколько сейчас все плохо и что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию. В процессе работы мы намечаем себе амбициозные горизонты, вызовы и зоны роста.

В своей компании стратегические сессии Алексей Платонов начал проводить с 2017 года. “Этот год реального прорыва в новой конструкции команды. Тогда мы подняли огромный пласт проблем, связанных с коммуникацией. Одной из главных болей было качество и деструктивность общения. Люди, сидящие за соседними столами, переписывались через электронку. Мы внедрили инструменты эффективной коммуникации и впервые создали единое видение будущего, которое объединило всех вокруг общей цели”.

Нами сегодня в компании проведено еще 4 стратегические сессии и каждый раз это была плотная активная командная работа. “На стратсессии были приняты важные решения, ставшие залогом будущего успеха. Это была пересборка команды и многих процессов, которые впоследствии привели к кратному росту доходов. У меня появилось больше свободного времени, я вынырнул на поверхность, осмотрелся, исследовал глобальные процессы и сформулировал свою новую миссию. С тех пор я занимаюсь реализацией трех образовательных проектов. Уже зарегистрирована компания в Панаме и идет работа над открытием офиса в США”, - отмечает Алексей.

Как бизнес тренер Алексей обучил тысячи сотрудников в сфере розничной торговли и услуг. Он рассматривает лидерство с точки зрения управления энергией и это помогает ученикам усилить уверенность в возможности достижения амбициозной цели, правильно и четко сформулировать намерение, сфокусировать внимание команды и лидера на достижении намерения, а затем реализовать проработанный пошаговый план.

Сейчас в его компании развивается 3 направления в образовании: для успешных лидеров, внутрикорпоративное обучение и обучение линейного персонала. Алексей совсем недавно получил награду в конкурсе “Великие люди России” за прорыв в технологиях образования. “Мы повышаем вовлеченность в обучение при помощи порнозвезд, задаем практические задания для продавцов в игре майнкрафт. А соискателей ищем в тиндере. Моя задача доказать команде, что бизнес - это не только скучно, но и чертовски весело”, - признается Алексей. Отметим, что для того чтобы вовлечь команду в тему образования, ему самому пришлось стать международным тренером, обучаясь у звезд мирового уровня.

Напомним, что Алексей Платонов обучает через собственную образовательную платформу компании и ее собственный уникальный контент, адаптированный для миллениалов. Уникальность и ценность системы в том, что практические задания и обучающие курсы записывают сами сотрудники розницы.

С 2016 года Алексей активно занимается саморазвитием и исследованием вопросов мироздания. В результате изысканий появляется на свет трехтомник «Прозрей или мы вернем тебе деньги», выводы из которого легли в основу дальнейшего наставнического пути.

Автором собраны технологии, с помощью которых можно донести это знание и опыт до людей. Написана книга «Домой дорогой инков» — путеводитель по экзотическим уголкам Мексики и Перу, а также описание основных концепций изученных школ. В книгу вошел мистический опыт по исследованию Асгарда Ирийского, по легендам существовавшего на месте современного Омска более 100.000 лет назад.

Алексей Платонов - один из самых известных бизнес тренеров России, чье наставничество и практическое обучение приводят к значительным результатам. В его группу компаний входит также hr-агентство, помогающее выстраивать сложные бизнес-процессы в больших розничных сетях. Благодаря налаживанию системы работы с персоналом, решается самая актуальная проблема в рознице нехватка профессиональных продавцов. В результате клиенты увеличивают продолжительность срока работы, вовлеченность, продажи, а также благодаря уникальной системе, срок обучения сокращается в 2-3 раза.