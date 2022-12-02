ФСБ попросила россиян обращать внимание на подозрительных лиц

Оперативным штабом в Москве проведено командно-штабное учение по пресечению террористического акта в здании Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе.

Сегодня Оперативным штабом в Москве проведено командно-штабное учение по пресечению террористического акта в здании Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе.

«В учении были задействованы силы и средства подразделений ФСБ России, ГУ МВД России по Москве, Главного управления МЧС России по Москве, Главного Управления Росгвардии по Москве и Правительства Москвы», - сообщили в ФСБ России.

По итогам был проведен разбор состоявшегося учения, выработаны меры по совершенствованию и взаимодействию подразделений, выделенных для борьбы с терроризмом на территории столичного региона.

Эксперты УФСБ России по городу Москве и Московской напоминают гражданам о необходимости соблюдать бдительность и уделять повышенное внимание обеспечению собственной безопасности.

Проявив бдительность, вы поможете предотвратить готовящееся преступление, обеспечить свою безопасность и своих близких.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Обращать внимание на подозрительных лиц,

- Замечать бесхозные вещи и предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты), а также брошенные автомобили, в которых могут находиться взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

- Немедленно сообщать о подозрительных лицах или находках в полицию.

- Не трогать, не передвигать, не вскрывать обнаруженный предмет.

- Зафиксировать время обнаружения предмета.

- Попросить людей отойти как можно дальше от находки.

- Дождаться прибытия оперативно-следственной группы, выбрав безопасное место.

- Оказывать необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов.

Если у вас есть заслуживающая внимания информация сообщите по телефонам «горячей линии» дежурных служб: ФСБ России – 8-800-224-2222, МВД России – 8-800-222-7447 и МЧС России – 8-800-775-1717.