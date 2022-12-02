Выброшенные зомби-батарейки стали причиной тысяч пожаров по всему миру

Батарейки и аккумуляторы нуждаются в специальной переработке, мусорить ими непозволительно. Фото: Shutterstock

Литий-ионные батареи, которыми оснащены наши гаджеты, штука небезопасная. Это хорошо известно. В 2010 году в аэропорту Дубая потерпел крушение (оба пилота погибли) грузовой самолет Boeing 747, который перевозил 81 тысячу аккумуляторных батарей - опасный груз загорелся в воздухе спустя 20 минут после взлета. Эта катастрофа стала причиной запрета на грузовую перевозку литий-ионных аккумуляторов самолетами. А после серии пожаров и взрывов аккумуляторов Galaxy Note 7 компания Samsung вынуждена была отозвать свой флагманский смартфон - создатели использовали слишком тонкий сепаратор (это мембрана для разделения положительного и отрицательного электродов) для увеличения мощности батареи, что увеличило вероятность короткого замыкания…

Но кто сказал, что литий-ионные аккумуляторы становятся безопасными, когда отработают свой срок? После того как большинство из нас выбрасывают старый гаджет или батарейки в мусорный контейнер, они уходят из нашего поля зрения. Но меньше гореть от этого не перестают. Вот только самые заметные инциденты последних лет:

- в марте 2022 года в Далтоне (США) из-за замыкания литий-ионной батареи сгорел завод по переработке аккумуляторов.

- в марте 2022 года по дороге в порт Вирджинии (США) прямо на шоссе сгорел морской контейнер, наполненный отслужившими свое батарейками. К счастью, удалось избежать более масштабного ЧП, если бы пожар произошел в море на борту контейнеровоза (груз предназначался для транспортировки в Китай) - все было бы гораздо печальнее.

- в декабре 2016 года в Техасе (США) полностью сгорел крупный завод по переработке вторичного сырья.

Ежегодно в США регистрируется 300-400 таких пожаров. И это при том, что мелкие происшествия, как правило, не фиксируются. “На национальном уровне мы теряем около одного объекта в месяц, сожженного до основания пожарами из-за батареек”, - говорит президент перерабатывающей компании Dem-Con Билл Киган. В Великобритании выброшенная на свалку электроника стала причиной 700 пожаров в прошлом году, ущерб от них составил 158 миллионов фунтов. По России нет статистики, но сообщения о загоревшихся без всякой видимой причины мусоровозах регулярно поступают со всех концов страны.

В Великобритании в 2021 году выброшенная на свалку электроника стала причиной 700 пожаров. Фото: EAST NEWS

Судя по тому, что электронных помощников становится все больше, число батареечных пожаров во всем мире будет только расти. Есть только один способ борьбы с этим последствием цифровой революции: не выбрасывать старые гаджеты и батарейки в мусорный бак. Куда же их девать?

- Во многих супермаркетах стоят специальные емкости для сбора старых батареек.

- Ищите для утилизации контейнеры для опасных отходов. Адреса можно посмотреть здесь.

- Помните, что отработавшую свой срок электронику можно утилизировать, адреса пунктов сбора можно найти здесь.

ВОПРОС - РЕБРОМ!

Почему горят старые батареи?

Зомби-батарейки - так называют отслужившие свое аккумуляторы. Но проблема в том, что батарейки, которые вы считаете “мертвыми”, содержат остаточный электрический заряд. При транспортировке или утилизации батарейки могут быть раздавлены. Перегородка, которая разделяет “плюс” и “минус”, повреждается и возникает короткое замыкание.

ГЛЯДИ В ОБА!

Устройства, которые могут вызывать пожар

- Ноутбуки, смартфоны, планшеты

- Вейпы, электронные сигареты

- Электроинструменты (шуруповерты и т.д.)

- Бытовая техника (роботы-пылесосы, машинки для стрижки волос и т.д)

- Детские игрушки

- Электрические зубные щетки

- Электросамокаты и велосипеды.