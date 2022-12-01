Из России в ЛНР прибыли 180 единиц спецтехники

По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР, чтобы коммунальные предприятия республики работали без перебоев, необходимо 200 единиц спецтехники. Из России, по линии минстроя республики, уже прибыло 180. Эту технику распределили среди коммунальных предприятий городов и районов, а также ресурсоснабжающих предприятий, таких как «Лугансквода», «Республиканская сетевая компания» и «Луганский автодор». В числе новой техники - мусоровозы, комбинированные дорожные машины, самосвалы, микроавтобусы для аварийных бригад, автовышки. В скором времени прибудут еще и экскаваторы-погрузчики.

Но спецтехника в ЛНР поставляется не только через Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Ее привозят и регионы-шефы. Так, Беловодский район получил две строительно-дорожные машины для нужд «Беловодского Автодора» от Новосибирской области. А до конца года в регион планируется поставить еще 19 единиц спецтехники.

От Оренбургской области Перевальский район получил бульдозер Т-180, три мусоровоза, три школьных автобуса, автобус для перевозки спортсменов.

Павел Половинка.

- Бульдозер у нас использовался для захоронения твердых бытовых отходов на полигоне. Наш бульдозер был 1979 года выпуска, и соответственн никаких запасных частей уже не найти. Он вышел из строя, и мы справлялись как могли, работали на полигоне грейдером, - говорит заместитель главы администрации Перевальского района Павел Половинка.

В Перевальском районе 39 населенных пунктов, их обслуживали шесть мусоровозов: три новых, а остальные уже с выработанным сроком эксплуатации.

- На 64 тысячи жителей этих мусоровозов было мало, учитывая, что случались поломки. Поэтому Оренбургская область подарила нам три мусоровоза, и теперь все наладилось, - отметил Павел Половинка.

Механик муниципального унитарного предприятия «Комсервис» Брянки Денис Жученко говорит, что теперь на предприятии практически вся техника новая: самосвал, погрузчик, грейдер, тракторы, экскаваторы-погрузчики, вышка. В скором времени прибудут из России и машины для очистки снега.

- Техника хорошая. Машины новые, водителям комфортно, не мерзнут в кабинах, - делится впечатлениями Денис Жученко.

Механик рассказывает, что раньше старые машины несколько дней работали, а потом отправлялись в ремонт. Сейчас обслуживания техника требует раз в месяц. И это сказывается на эффективности работы предприятия.

Один из мусоровозов в Брянку передали из Брянской области от акционерного общества «Чистая планета».

- Мы отправили машину вместе с контейнерами, чтобы как можно скорее мирная жизнь вернулась к нашим землякам. Чтобы жить хорошо и радоваться жизни, надо всегда помогать. Не только я, но и все наши сотрудники решили, что надо помочь, - рассказывает гендиректор «Чистая планета» Владимир Чашников.