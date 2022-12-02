Монстры против пришельцев: К власти в США рвется «отряд самоубийц» из националистов и фриков

Депутатка Конгресса Ильхан Омар призывает «упразднить полицию за расизм» Фото: EAST NEWS

Классический сюжет голливудского фильма — противостояние хороших и плохих парней на милых улицах американского городка. И кто здесь антагонисты — кажется, понятно: пёстрая толпа «демократов» (от стариков вроде Хиллари или Байдена и до молодых волков неопределённого гендера — наподобие депутатки Конгресса Ильхан Омар, призывающей «упразднить полицию за расизм»).

Эти люди малопривлекательны внешне; их поступки отдают шизофренией — они могут одновременно выступать за феминизм и за ношение женщинами хиджаба; их победы сводятся к разрушению проклятого старого порядка — давайте откроем в школах туалеты для «детей-трансгендеров», давайте разрешим гей-браки и аборты, давайте свергнем статуи отцам-основателям за «белый колониализм»… И можно было бы покрутить пальцем у виска — что нам та Америка? — но эти «левые глобалисты», подобно большевикам времён товарища Троцкого, ведут агрессивную экспансию, навязывая другим странам — хоть России, хоть Катару на чемпионате по футболу-2022 — свои извращённые «ценности».

И вот, в голливудской логике, подобным «пришельцам» должны противостоять какие-нибудь «ковбои» — простые бравые парни с дымящимся кольтом и прочими традиционно-американскими аргументами. Таковые группируются вокруг оппозиционной Республиканской партии США: экс-президент Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, певец Канье Уэст, или их ситуативный союзник, космомиллионер Илон Маск…

Да, внешне, чисто эстетически, они выглядят более прилично, чем беснующиеся либералы. Но в математике проекция вектора «минус икс» ничем не отличается от его противоположности — вектора «плюс икс». Тот же американский ястреб, вид сбоку.

Например, суперпопулярный рэпер Канье Уэст, друг Трампа, последние годы подавшийся в политику. В последнем интервью он выразил симпатии Гитлеру — тот, мол, «автобаны строил», «внёс ценный вклад» и вообще «был христианином» (чего-чего?). Также темнокожий музыкант вполне по-черносотенному наезжал на евреев в своём твиттере. И нет, все знающие Канье утверждают: про Гитлера — это не троллинг и не кривая шутка, кумир молодёжи действительно говорит, что думает. Да, Канье называет себя христианином (вроде бы традиционные ценности) — но это не про смирение и не про любовь к ближнему, а про религиозный фундаментализм в духе американских сектантов.

Или восходящая звезда республиканцев — Рон Десантис. Отец троих детей, борец с «гендерной шизой», сторонник смертной казни, враг Барака Обамы. А теперь изучите, что он про нас говорил? Что президент Байден относится к России чрезмерно мягко (!) и нужны более сокрушительные санкции.

А ещё Десантис — противник закрытия американской базы-тюрьмы на кубинском Гуантанамо — зачем, мол, тащить «подозреваемых в терроризме» на территорию Штатов, когда их, вне правового поля, можно годами держать взаперти на заморской территории, выбивая нужные показания под пытками.

Или вот антипод Ильхан Омар — республиканская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она поддерживает конспирологические теории наподобие отрицания смертности от коронавируса, призывает «вышвырнуть из США всех сторонников Компартии Китая». Да, Марджори Тейлор Грин пару раз высказалась в поддержку России в Украинском кризисе, но ещё она выступает на конференции AFPAC — слёте настоящих, без шуток, белых националистов; и тут следует сказать что-нибудь банальное: «с такими союзниками нам врагов не надо».

Или сам Илон Маск. Купив сервис для микроблогов «Твиттер», он разблокировал аккаунты некоторых жертв либеральной цензуры… но зато забанил свою бывшую подругу Эмбер Хёрд. Нипочему — просто захотелось. То есть новая «республиканская» цензура ничем не лучше старой «демократической».

Я уж не говорю о Трампе, который ещё недавно грозил Ким Чен Ыну ядерным огнём. Да, можно сказать, что это был хитрый трюк, но, простите за банальное сравнение, и гитлеровские угрозы «общеевропейской войной» в адрес Лондона и Парижа, с помощью которых он захватил Чехословакию, в 1938 году тоже казались блефом.

Так что накануне очередного раунда внутриполитической борьбы в США нам нельзя допустить ошибок, начав симпатизировать всей этой «консервативной оппозиции». Да, Канье или Десантис, как мы, выступают за традиционные ценности — но мы можем бороться за таковые и сами, без Канье или Десантиса.

Поэтому лучшее, что мы можем сделать в новом избирательном цикле за океаном — это пожелать удачи обеим сторонам. Ведь внутривидовая борьба «левых глобалистов» и «правых антиглобалистов» ослабляет Америку, что нам только на руку.